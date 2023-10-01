14 мая
Визовые центры Италии в РФ ужесточили правила приема документов
Поводом к ужесточению правил послужил скандал с оформлением россиянам итальянских виз в Узбекистане
Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат.
Альтернатива – только самостоятельная подача: заявитель должен лично прийти в визовый центр в назначенное время, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью.
Как сообщает АТОР, по этой причине на краткосрочном пике ажиотажа 12 мая отдельные посредники взвинтили стоимость своих услуг до 100 тыс. руб. (только для заявителей с пропиской Москвы и МО), однако к текущему моменту эти предложения уже неактуальны.
По имеющейся у АТОР информации, итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний и только при условии бронирования у них полноценного тура – с отелем, авиабилетами и страховкой.
Туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве. Для рынка важно понимать: как подавать документы клиентов, которые бронируют туры в Италию, и на какие сроки рассмотрения виз теперь ориентироваться.
Как отмечают эксперты АТОР, теперь главный риск – увеличение сроков записи. При самостоятельной подаче заявители с пропиской в Москве и Московской области смогут попасть в визовый центр не раньше конца июня. Туристам из регионов, по предварительным оценкам, придется ждать примерно до июля.
Эти сроки могут продолжать сдвигаться по мере накопления очереди. К ожиданию записи нужно прибавить и рассмотрение документов – оно может занимать до двух месяцев.
В результате полный цикл – от записи до получения паспорта на руки – может растянуться до четырех месяцев. Это ставит под вопрос поездки в Италию в летний сезон.
Еще один возможный риск – более строгая проверка документов, включая бронирования отелей, подтверждение финансовой состоятельности и цель поездки, чтобы исключить случаи фиктивного бронирования для получения визы.
Тем, у кого поездка в Европу запланирована на ближайшие месяцы, эксперты советуют рассмотреть и другие страны Шенгенского соглашения.
Среди доступных вариантов – Франция, Испания, Венгрия и Греция.
Поводом для изменений, сообщает АТОР, стал визовый скандал, который расследуют в Италии. По данным итальянских СМИ, речь идет о схеме оформления шенгенских виз через итальянское посольство в Узбекистане.
В рамках расследования был арестован бывший посол Италии в Ташкенте Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе. Также в деле фигурирует его помощница Татьяна Тараканова, россиянка с итальянским гражданством.
По версии следствия, через посольство в Ташкенте россиянам могли оформлять шенгенские визы сроком от года до трех лет даже в случаях, когда заявители не соответствовали требованиям для въезда в Шенгенскую зону.
Как пишет La Repubblica, трафик координировался через три московские компании-посредника: Happy Travel, Visa4you и Park Lane.
По данным издания, по меньшей мере 95 российских граждан обратились в эти агентства и впоследствии въехали в Италию, не выполнив необходимые визовые требования.
Среди возможных нарушений: отсутствие проживания в консульском округе, в данном случае в Узбекистане, подача документов без личного присутствия в консульстве или документы с подписью, отличной от подписи заявителя в паспорте.
/TOURBUS.RU
