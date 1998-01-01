Сергей Ромашкин: «Туапсе пока на паузе, Анапа и Крым — в росте»

Экологическая ситуация на черноморском побережье разделила курорты на растущие и падающие. Анапа добавляет 30–40% бронирований, Сочи падает на 20%, а Туапсе замер в ожидании.

О том, как перераспределяется спрос, почему туристы пересели на личные автомобили и что ждёт внутренний туризм летом, в интервью «Турбизнесу» рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как экологическая ситуация в Анапе и Туапсе сейчас влияет на спрос на майские и летние бронирования? Видите ли Вы перераспределение спроса в пользу других черноморских курортов, где зафиксирован существенный прирост бронирований? Появились ли новые тенденции в переориентации турпотока?

В Анапе и Туапсе совершенно разные ситуации. Анапа практически закончила ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов, который произошел в декабре 2024 года. Эта история затронула уже три года — 2024, 2025 и 2026.

Сейчас уборка заканчивается, идет отсыпка значительной части пляжей новым песком взамен утраченного.

На волне ожиданий открытия пляжей турпоток растет достаточно неплохо — Анапа добавляет год к году примерно 30–40%. Однако это не позволит восстановить поток до уровня благополучного 2024 года: он будет хуже, чем в 2024-м, но на 30–40% лучше, чем в провальном 2025-м. У всех — туристов, отельеров, туроператоров — от Анапы радостные ожидания. Это очень важное направление черноморского туризма.

Цены в Анапе пока выросли незначительно — на 2–3%. Сейчас это самый дешевый курорт на Черном море, цены антикризисные, демпинговые. Но если пляжи официально откроются в ближайшие недели, цена вырастет примерно на 10%, до уровня соседей — Геленджика и Крыма. Такого антикризисного предложения больше не будет. Поэтому туристам, которые верят в открытие пляжей, с покупкой лучше поторопиться.

Туапсе — совсем другая ситуация. Майские праздники для этого направления не показательны: это чисто летний курорт, туристов там практически не было. Все бронирования в Туапсинском районе начинаются с середины июня.

Если ситуация с разливом не улучшится в течение месяца, туристы аннулируют путевки и поедут в Анапу. Если нет — мы потеряем сезон в Туапсинском районе.

К счастью для Краснодарского края, Туапсинский район — не очень многочисленное и не очень важное направление. По нашей оценке, его доля в общем потоке пляжных туристов Краснодарского края составляет 4–5%. Даже если Туапсе вообще никого не примет, край потеряет эти 4–5% загрузки. Растущая Анапа вытянет эту грустную историю. Туапсе пока на паузе, Анапа — в росте.

Сочи тоже снижается, но причины здесь не экологические, а рыночно-политические. Во-первых, Сочи — самый дорогой курорт на Черном море, и предлагаемый уровень цен оказался не востребован рынком. Анапа дешевле на 20%, при том что качество отелей там уже не хуже. Во-вторых, нестабильно работает аэропорт Сочи.

Туристы наслышаны о задержках и не хотят сидеть в аэропорту по 6–10 часов. То, что раньше было конкурентным преимуществом, теперь превратилось в недостаток, и туристы выбирают другие курорты.

То есть какого-то явного перераспределения турпотока вы не фиксируете?

Каждый курорт живет своей жизнью, у каждого свои проблемы и достижения. Перемещения туристов происходят, но не очень серьезные, и какого-то влияния друг на друга они сейчас не оказывают.

Оправдался ли Ваш прогноз о снижении спроса на майские праздники из-за «неудобного» календаря?

Спрос оказался примерно на 15–20% ниже, чем год назад. Здесь две причины. Первая — неудобный календарь. Вторая — экономическая: люди начали экономить на всем. Это заметно по всем рынкам. В первом квартале сократилось даже потребление бутилированной воды.

Майская поездка — спутник хорошей, «богатой» жизни. Если семья может потратить 100 тыс. руб. на три дня, скажем, в Подмосковье, для семейного бюджета это серьезный удар. От такой поездки можно отказаться, потому что никто не заменит ею летний отпуск с детьми на море. Да и купаться в мае еще холодно.

Поэтому люди снимают эти расходы с необязательных поездок и перекладывают их на те, от которых нельзя отказаться, — на длинный и дорогой летний отдых на море. На фоне снижения майских продаж лето продается чуть лучше.

Финансовые потоки перераспределяются: вместо двух поездок в год выбирают одну, но более основательную — дней на 10-12. Майская поездка стала необязательным развлечением, от которого готовы отказаться.

Какие регионы стали лидерами?

В основном поехали недалеко, недорого, на своих машинах — чтобы не зависеть от авиакомпаний и не рисковать задержками и долгими стыковками. Проблемы с авиасообщением на южных направлениях, к сожалению, не редкость. Туристы предпочитают более надежный и предсказуемый вариант — личный автомобиль.

В лидерах — Подмосковье, если говорить о москвичах. Также Санкт-Петербург, Золотое кольцо и области, прилегающие к Московской: Калужская, Тверская, Владимирская и другие. На Золотом кольце лидируют Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома. На майские праздники там неплохо прошли короткие круизы — навигация стартовала в конце апреля, и многие вышли в рейсы по маршрутам Москва — Углич — Мышкин и так далее.

Это не копеечные затраты, но если просто пожить в отеле, цена одна. А если лететь в Сочи, чек увеличивается вдвое, и еще нет гарантии своевременного прибытия. Поэтому короткая поездка на машине вблизи Москвы или города проживания — самый надежный и предсказуемый вариант. Средний чек за номер везде 8–10 тысяч рублей в сутки. Три дня — 30 тысяч за номер. Остальное зависит от питания и развлечений.

По данным АТОР, этой весной доля России в организованных летних продажах составила 6-8% (в 2025 было 10%). Как Вы оцениваете текущее состояние спроса на российские курорты? Сохраняется ли негативная тенденция?

Тенденции, о которых мы говорили ранее, сохраняются и на лето. Анапа прибавляет 30–40%, Туапсе фактически не продается, Сочи падает на 20%, а Крым растет примерно на 10%.

Эти тренды уже сложились и вряд ли изменятся к лету. На данный момент продано порядка 50–55% летних поездок. Если половина туристов уже определилась с выбором, вторая половина, скорее всего, не изменит ситуацию. На моей памяти не было случаев, чтобы первая половина продавалась плохо, а вторая — хорошо.

Поэтому мы можем ожидать сохранения текущих трендов на лето: Крым будет в плюсе на 10%, Анапа — минимум на 30%. Туапсе, вероятно, потеряет часть туристов — насколько, станет ясно в зависимости от сроков завершения ликвидации разлива. Сочи, на мой взгляд, не восстановится и потеряет как минимум 10%, даже если начнет снижать цены. Цену надо было снижать еще месяц назад — сейчас этот процесс идет, но с опозданием. Увидим более низкие цены, но они уже запоздали. Тренды определились.

Если оценивать внутренний туризм в целом, хорошим результатом будет сохранение объемов прошлого года — то есть без роста, но и без существенного падения.

Как сейчас выглядит ситуация с ценами на авиабилеты в Сочи? Соответствуют ли они Вашему недавнему прогнозу (18–25 тыс. руб. в пик сезона)? На сколько в итоге подорожал или подешевел отдых на юге по сравнению с прошлым годом?

Цены на авиабилеты снизились. Это связано в том числе с падением пассажиропотока: за первый квартал авиаперевозки по России сократились примерно на 2% по данным Росавиации. Когда поток падает, у авиакомпаний нет возможности повышать цены. Поэтому мы ожидаем, что в авиаперевозках цены в среднем снизятся хотя бы на 4–5% в годовом выражении.

Что касается отельного размещения, здесь картина неоднородная. Крым, где спрос растет, добавил около 10% к ценам. Сочи добавил 3–4%, но я думаю, что в ближайшее время отельеры отпустят цены, и мы вернемся как минимум к прошлогоднему уровню.

В целом говорить о суммарной стоимости пакета «авиабилет + отель» сложно — все зависит от направления. Хороший сценарий для туристов — купить отдых по прошлогодним ценам. Если авиабилет удастся приобрести на 5% дешевле, а отель подорожает на 5%, в сумме вы получите примерно ноль.

В принципе, текущий год благоприятный: даже если цены выросли, то очень незначительно. По Москве, например, в мае мы видим снижение цен примерно на 6% по сравнению с маем 2025 года. В зависимости от направления и авиакомпании можно получить либо прошлогодние цены, либо чуть дешевле.

Как переход туристов на спонтанные короткие поездки на личном авто повлияет на структуру продаж туроператоров, которые традиционно работают с более длительными и сложными пакетными турами?

Какие форматы (например, сложные логистические маршруты, событийные туры) могут помочь турагентствам удержать клиентов в условиях оттока в самостоятельные поездки?

Переход на личный автотранспорт, скорее всего, никак не поможет турбизнесу, а, наоборот, провоцирует дальнейшую самостоятельность туриста. Если раньше он садился в наш автобус, и мы полностью сопровождали его поездку, то теперь он говорит: «Поеду я в Тулу». Он садится в свою машину, в лучшем случае бронирует у нас только отель (или вообще на агрегаторе вроде «Яндекс Путешествия»), и мы его больше не видим.

Он самостоятельно организует свое перемещение по городу, сам ходит в музеи или театры. Отрыв от нашего транспорта сделал турбизнес менее нужным. Сейчас есть много направлений, где мы выполняем лишь функцию системы бронирования отелей — как и агрегаторы.

Турист заходит на сайт «Дельфина», бронирует, скажем, Тулу, и если цена его устраивает, больше он от нас ничего не хочет.

Кроме того, меняется сам характер поездок, особенно в крупные города. Например, в Москве это видно отчетливо. Десять лет назад турист ехал в Москву с четким планом: четыре дня, шесть экскурсий. Турбизнес был ему необходим, потому что даже купить билет в Третьяковку было не всегда удобно. Сейчас же люди приезжают в города просто отдохнуть, «потусоваться». У них нет конкретного плана. «Приедем, во второй день пойдем в Пушкинский музей — как-нибудь решим».

И тут турист снова обходится без нас. В городе полно самостоятельных туристов: они сами решили вопрос с размещением. Часто это не отели, а апартаменты, которые дешевле и удобнее для больших семей. Этот облегченный формат пребывания тоже разрывает связи между туристом, агентом и туроператором.

Конечно, остались классические туристы, которые катаются по Москве на автобусе или микроавтобусе, но их все меньше.

Сейчас туристы хотят от города не столько культурно-исторической начинки, сколько простых удовольствий: приехать на Новый год, погулять по Никольской и Арбату, покататься на катках, вкусно поесть. И для всего этого турбизнес им уже не нужен.

Не приведет ли это к тому, что турагенты больше не понадобятся туристу?

Такая тенденция действительно есть. Недавно в «Коммерсанте» вышла статья, что количество закрытых турагентств в первом квартале выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. Мы в «Дельфине» это тоже видим по косвенному показателю — количеству агентов, которые активно что-то у нас покупают.

В этом году в первом квартале мы не досчитались примерно 6% активных агентов. По итогам года, скорее всего, рынок сократится на 5–10%. Часть агентств закроется, часть перейдет в режим заморозки.

Особенно тяжело придется тем, кто специализировался в основном на России. У них доля российских продаж велика, объемы не растут, а налоговая нагрузка увеличилась. Скорее всего, какая-то часть агентов просто не сможет компенсировать рост налогов за счет роста продаж — его у нас в целом нет.

Оптимистичный сценарий на этот год — просто сохранить прошлогодние объемы. Поэтому мы, вероятно, не досчитаемся части агентского рынка, а возможно, и операторского — они тоже чувствуют себя не очень хорошо.

Ранее Вы говорили, что хорошим итогом летнего сезона 2026 года будет достижение показателей 2025 года (по сути, нулевой рост). С учетом закрытых аэропортов юга и ситуации в Анапе и Туапсе этот прогноз остается в силе или стоит ждать снижения?

Я все-таки оптимист. Возможно, юг добавит совсем немного, буквально пару процентов. У нас есть два растущих направления — Крым и Анапа, которые в сумме дают примерно половину турпотока на Черное море.

Если они растут, то даже если вторая половина (Лазаревское, Сочи, Туапсе) падает, в итоге мы можем выйти на небольшой плюс — от нуля до двух процентов.

Какие форматы и направления сейчас показывают лучшую динамику? На что участникам рынка стоит делать ставку в ближайшие месяцы, чтобы удержать спрос?

Как я уже говорил, у нас есть растущие направления на Черноморском побережье — это Крым и Анапа. Но они есть и в других регионах. Сейчас примерно половина из 65 регионов, в которых мы работаем, находятся в росте, а половина — в спаде.

Соответственно, если агент хочет оставаться на плаву, он должен сконцентрироваться на растущих направлениях. Например, помимо Крыма и Анапы, по каким-то причинам растут Екатеринбург и Свердловская область, а также Тюмень. Это достаточно редкие направления, но их много. А, например, Камчатка падает.

Поэтому, если агент верил в рост Камчатки, ему стоит обратить внимание на Тюмень, Свердловскую область. В этом году качество вашего ассортимента и выбор направлений, которые вы предлагаете туристам, имеет огромное значение. В прошлые годы все направления росли или падали вместе. Сейчас повод заниматься региональным ассортиментом есть.

Например, Дагестан. Последние три-четыре года он рос как на дрожжах, но в этом году не досчитается 15–20% туристов. Если вы были специалистом по Дагестану, вам надо посмотреть в сторону других регионов. «Подняться на Дагестане» в этом году турагенту невозможно.

Поэтому необходим постоянный анализ рынка. Агентам стоит проанализировать свой ассортимент, возможно, где-то поучиться, переговорить с операторами, получить информацию. Думаю, работать можно.

