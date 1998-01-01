13 мая
РСТ предлагает создать реестр сдаваемых туристам апартаментов
Специалисты предлагают регулировать посуточную сдачу квартир туристам по аналогии с гостевыми домами
В России число сдаваемых туристам квартир и апартаментов в разы превышает количество классифицированных средств размещения, но эта деятельность никак не регулируется государствам, сообщили сегодня в пресс-службе Российского союза туриндустрии.
"По данным Единого реестра объектов классификации в сфере туриндустрии, общее количество действующих гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов составляет 29,5 тыс., количество внесенных в реестр гостевых домов – 8 290.
А число предложений о посуточной сдаче квартиры только на текущую дату и только на сервисе объявлений Авито.ру составляет 178 156, что многократно превышает численность классифицированных средств размещения", - цитирует пресс-служба объединения выступление главы Экспертного совета РСТ Николая Литаренко на совещании подгруппы "Безопасность и защита прав туристов" комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм".
Эти нормы не распространяются на жилые помещения в многоквартирных домах и одиночные нежилые апартаменты, что ведет к неравенству условий ведения деятельности на рынке предоставления туристам услуг по временному проживанию.
Важно также, что из-за отсутствия обязательных требований к квартирам и апартаментам, сдаваемым посуточно, классификации и контроля со стороны государства, уровень сервиса и безопасности в них ниже", - добавил г-н Литаренко.
Важно также распространить на такие объекты нормы о регистрации граждан РФ и миграционном учете иностранцев, действующие для коллективных средств размещения, а также установить порядок допуска контролирующих органов", - сказал эксперт.
/TOURBUS.RU
