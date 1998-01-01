13 мая
РСТ предлагает создать реестр сдаваемых туристам апартаментов

Специалисты предлагают регулировать посуточную сдачу квартир туристам по аналогии с гостевыми домами


В России число сдаваемых туристам квартир и апартаментов в разы превышает количество классифицированных средств размещения, но эта деятельность никак не регулируется государствам, сообщили сегодня в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

 

"По данным Единого реестра объектов классификации в сфере туриндустрии, общее количество действующих гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов составляет 29,5 тыс., количество внесенных в реестр гостевых домов – 8 290.

А число предложений о посуточной сдаче квартиры только на текущую дату и только на сервисе объявлений Авито.ру составляет 178 156, что многократно превышает численность классифицированных средств размещения", - цитирует пресс-служба объединения выступление главы Экспертного совета РСТ Николая Литаренко на совещании подгруппы "Безопасность и защита прав туристов" комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм".

По словам эксперта, коллективные средства размещения должны соблюдать ряд обязательных требований. В частности, входить в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, обеспечивать регистрацию и снятие с регистрации по месту пребывания граждан в течение одного дня. К ним предъявляются также специальные требования по обеспечению противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Эти нормы не распространяются на жилые помещения в многоквартирных домах и одиночные нежилые апартаменты, что ведет к неравенству условий ведения деятельности на рынке предоставления туристам услуг по временному проживанию.

"За период с 2023 по 2025 год средняя цена номера в гостинице с учетом исполнения всего массива обязательных требований и увеличения фискальной нагрузки выросла на 30,2%, при этом на рынке посуточной аренды с учетом совершенно другой экономики ведения бизнеса и почти полного отсутствия издержек стоимость предложения остается ниже минимум на 30-40%.

Важно также, что из-за отсутствия обязательных требований к квартирам и апартаментам, сдаваемым посуточно, классификации и контроля со стороны государства, уровень сервиса и безопасности в них ниже", - добавил г-н Литаренко.

Он предложил регулировать посуточную сдачу квартир туристам по аналогии с гостевыми домами.
"Прежде всего, на наш взгляд, необходимо создание специального реестра таких объектов, введение запрета на предоставление ими информации и услуг без ссылки на реестровую запись, разработка требований к ним и прохождение ими классификации в форме самооценки. Все это несложные и необременительные меры.

Важно также распространить на такие объекты нормы о регистрации граждан РФ и миграционном учете иностранцев, действующие для коллективных средств размещения, а также установить порядок допуска контролирующих органов", - сказал эксперт.

Согласно недавнему исследованию платформы Bronevik.com и сервиса RealtyCalendar, которые приводит РСТ, в 2025 году объем посуточной аренды в России вырос на 55%.

/TOURBUS.RU


