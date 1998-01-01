Эксперты: Авиабилеты на российские курорты неожиданно подешевели

Авиабилеты на популярные курорты подешевели в июне 2026 года по сравнению и с маем, и с показателями 2025 года, что нельзя назвать типичной ситуацией, сообщает Ассоциация туроператоров России.



"Считается, что с началом лета перелеты на российские курорты резко дорожают. Но в июне 2026 года цены на наиболее популярных у туристов маршрутах в Сочи и Минеральные Воды упали по сравнению с маем. Летать стало даже дешевле, чем в прошлом году. Средняя стоимость минимального тарифа без багажа на перелет в Сочи в начале июня 2026 года снизилась на 18,4%, еще более впечатляющая динамика у Минеральных Вод: минус 37,7%", - отмечают в ассоциации.



По ее данным, по сравнению с прошлым годом минимальный тариф на перелет в Сочи без багажа почти не изменился (+0,65%), а с багажом вырос на 1,32%.

При этом билеты в Сочи из Москвы подешевели примерно на 19-23% в зависимости от наличия багажа. Из Санкт Петербурга снижение еще заметнее: минус 35-36%.

Билеты в Минеральные Воды подешевели на 12-15% за год в зависимости от наличия багажа.



"Падение затронуло не только южные направления.

В целом по России медианная цена авиабилета без багажа (которая показывает стоимость «типичного» билета по минимальному тарифу) в июне снизилась на 10% по сравнению с маем и на 8,6% в годовом выражении", - говорится в сообщении.



В ассоциации отмечают, что покупать авиабилеты на южные направления в 2026 году выгоднее не в последний момент, а заранее.

"В прошлом году перелеты в Сочи и Минводы к началу высокого сезона дорожали в среднем на 30-31%, а по отдельным маршрутам (из Москвы и Петербурга) – в 1,7–2,5 раза. Авиакомпании явно закладывали в цены ажиотажный спрос, а он оказался более сбалансированным.

В 2026 году перевозчики, вероятно, перестали переоценивать спрос и повышать цены. Поэтому для отпуска в июне может оказаться выгоднее билеты сейчас, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга", - заключили в АТОР.

