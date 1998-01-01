13 мая
Эксперты: Авиабилеты на российские курорты неожиданно подешевели
Билеты в Сочи из Москвы на июнь подешевели на 19-23% . из Петербурга на 35-36%
Авиабилеты на популярные курорты подешевели в июне 2026 года по сравнению и с маем, и с показателями 2025 года, что нельзя назвать типичной ситуацией, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Билеты в Минеральные Воды подешевели на 12-15% за год в зависимости от наличия багажа.
В целом по России медианная цена авиабилета без багажа (которая показывает стоимость «типичного» билета по минимальному тарифу) в июне снизилась на 10% по сравнению с маем и на 8,6% в годовом выражении", - говорится в сообщении.
В 2026 году перевозчики, вероятно, перестали переоценивать спрос и повышать цены. Поэтому для отпуска в июне может оказаться выгоднее билеты сейчас, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга", - заключили в АТОР.
/TOURBUS.RU
