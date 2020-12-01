13 мая
Горячие авиановости
Ethiopian Airlines увеличит частоту рейсов из Аддис-Абебы в Москву/ "РусЛайн" свяжет Минводы с Абхазией/S7 Airlines начала летать из Москвы в Петербург три раза в день
Ethiopian Airlines увеличит частоту рейсов из Аддис-Абебы в Москву
Авиакомпания Ethiopian Airlines с 24 июня планирует увеличить частоту рейсов из Аддис-Абебы в Москву (аэропорт "Домодедово") до шести в неделю.
Полеты из Москвы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья, сообщили в пресс-службе "Домодедово". На линии будут задействованы широкофюзеляжные Boeing 787.
Авиакомпания”РусЛайн" свяжет Минводы с Абхазией, сообщает пресс-служба перевозчика во вторник.
Полеты в Сухуми будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам на 50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ100/200.
Время в пути составит 55 минут.
Стоимость билетов в одну сторону составляет от 4 637 рублей, отметили в авиакомпании.
S7 Airlines начала летать из Москвы в Петербург три раза в день
Авиакомпания S7 Airlines увеличила частоту рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом с 11 мая, сообщает пресс-служба перевозчика во вторник
"С 11 мая S7 Airlines летит из Москвы в Санкт-Петербург трижды в день. Общее количество рейсов выросло с 14 до 21 в неделю - теперь выбрать удобное время для поездки стало ещё проще", - говорится в сообщении.
Согласно расписанию, рейсы выполняются ежедневно из Домодедово на самолётах семейства Airbus A320. Время в пути - 1 час 35 минут.
Утром вылет в 09:30, днём - в 12:10, вечером - в 18:15.
