13 мая
Горячие авиановости

Ethiopian Airlines увеличит частоту рейсов из Аддис-Абебы в Москву/ "РусЛайн" свяжет Минводы с Абхазией/S7 Airlines начала летать из Москвы в Петербург три раза в день


Ethiopian Airlines увеличит частоту рейсов из Аддис-Абебы в Москву

Авиакомпания Ethiopian Airlines с 24 июня планирует увеличить частоту рейсов из Аддис-Абебы в Москву (аэропорт "Домодедово") до шести в неделю.

Полеты из Москвы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья, сообщили в пресс-службе "Домодедово". На линии будут задействованы широкофюзеляжные Boeing 787.

Прямой перелет из Москвы в Аддис-Абебу занимает около восьми часов, он выполняется вне зон воздушного пространства стран Ближнего Востока, отметили в пресс-службе. Время транзита в аэропорту столицы Эфиопии составляет в среднем от одного до 3,5 часа, а общее время в пути из Москвы до ключевых направлений Африки - 15-17 часов.

По данным "Домодедово", 60% пассажиров на рейсе из Москвы - россияне, которые используют аэропорт Аддис-Абебы именно для транзита. Топ-направлениями из России являются ЮАР, Танзания (Занзибар и Килиманджаро), Сейшелы, Кения (Найроби и Момбаса), Намибия, Мадагаскар, Бразилия и Аргентина.

«РусЛайн» свяжет Минводы с Абхазией

Авиакомпания”РусЛайн" свяжет Минводы с Абхазией, сообщает пресс-служба перевозчика во вторник.

Полеты в Сухуми будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам на 50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ100/200.

Время в пути составит 55 минут.

Стоимость билетов в одну сторону составляет от 4 637 рублей, отметили в авиакомпании.

 

S7 Airlines начала летать из Москвы в Петербург три раза в день

Авиакомпания S7 Airlines увеличила частоту рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом с 11 мая, сообщает пресс-служба перевозчика во вторник

"С 11 мая S7 Airlines летит из Москвы в Санкт-Петербург трижды в день. Общее количество рейсов выросло с 14 до 21 в неделю - теперь выбрать удобное время для поездки стало ещё проще", - говорится в сообщении.

 

Согласно расписанию, рейсы выполняются ежедневно из Домодедово на самолётах семейства Airbus A320. Время в пути - 1 час 35 минут.

Утром вылет в 09:30, днём - в 12:10, вечером - в 18:15.

