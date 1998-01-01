13 мая
Погранслужба ФСБ РФ: В первом квартале число поездок за рубеж выросло на 19%
Лидеры выездного турпотока — Египет, Турция и КНР, при этом число турпоездок россиян во Вьетнам выросло в 13 раз
Число поездок российских туристов за рубеж в первом квартале 2026 года выросло на 19%, до 2,66 млн, следует из данных Погранслужбы ФСБ России, которые публикует «Интерфакс».
Всего с января по март 2026 года россияне совершили 2 665 566 поездок за рубеж с целью туризма, это на 19% больше, чем за тот же период годом ранее (2 240 422). Число поездок за рубеж со всеми целями выросло на 8,1%, до 6 027 067.
Лидером по числу турпоездок в первом квартале стал Египет, куда выехало 453 263 российских туристов. Это на 32,2% больше, чем годом ранее (453 263). На втором месте – Турция, куда совершено с целью туризма 386 881 поездок (на 17,7% больше, чем годом ранее (337 302)).
На третьем месте – Китай (395 913 поездок, на 62,4% больше, чем годом ранее). На четвертом – ОАЭ, куда россиянами совершено 373 030 поездок. Из-за закрытия направления после 28 февраля турпоток снизился на 20%. На пятом – Таиланд (334 861 поездка), здесь снижение турпотока составило 3,9%.
Шестое место занял Вьетнам, показавший самый высокий рост турпотока из РФ за первый квартал – 169 635 поездок против 12 326 в прошлом году. Рост – 1276%, или более чем 13 раз .
Во вторую пятерку по приему российских туристов, помимо Вьетнама, вошли исключительно страны бывшего СССР: Армения (75 442, рост – 35,2%), Узбекистан (68 461, +88,9%), Грузия (55 529, +41,7%), Абхазия (43 тыс., снижение – 35,5%).
Во второй десятке самых популярных направлений у российских туристов – Мальдивы (39,5 тыс., +6,8%), Шри-Ланка (33,4 тыс., -27,7%), Казахстан (30 тыс., +33%), Индия (26,1 тыс., -15%), Сербия (22,5 тыс., +24%), Катар (13,3 тыс., -42,5%), Куба (13,1 тыс., -38%), Марокко (11,3 тыс., +74%), Индонезия (10,6 тыс., +14%), Оман (9 тыс., +61,5%).
В третью десятку вошли Киргизия, Эфиопия, Сейшелы, Израиль, Бахрейн, Таджикистан, Саудовская Аравия, Латвия, Иордания, Филиппины.
По выезду со всеми целями лидируют Абхазия (793 367, -13,7%), Китай (690 069, +53,7%), Турция (674 466, +10,7%), Египет (555 120, +29,9%), Таиланд (533 438, -3,5%), ОАЭ (505 190, -20,8%), Казахстан (478 628, -2,2%), Вьетнам (245 250, +995%), Армения (214 770, 17,2%), Грузия (203 316, +3,5%).
Во второй десятке – Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Эстония, Литва, Южная Осетия, Киргизия, Монголия, Мальдивы, Польша.
Как напоминают в Ассоциации туроператоров, при пересечении границы у тех туристы, которые летят в зарубежные страны транзитными рейсами, в качестве пункта назначения чаще всего фиксируется страна, где совершается пересадка. Это означает, что реальное число россиян, отдохнувших, например, в Таиланде или Вьетнаме гораздо больше, чем отражает статистика Погранслужбы ФСБ.
Как отметили в АТОП, «Здесь традиционно помогает коррекция – учет данных о прибытиях россиян от национальных министерств туризма и статистических ведомств зарубежных государств. Он точнее отражает объемы, так как здесь учтены любые прибытия граждан РФ, не только прямыми рейсами, но и из третьих стран на стыковочных рейсах».
В этом, скорректированном, варианте, в ТОП-10 самых популярных у россиян стран с точки зрения объемов туристических поездок в I квартале 2026 года вошли:
Таиланд
Китай
Турция
Египет
ОАЭ
Вьетнам
Мальдивы
Индонезия
Шри-Ланка
Малайзия
Прирост количества поездок россиян по ТОП-25 туристическим направлениям в I квартале 2026 года, по оценке аналитиков АТОР, составил +15,4% год к году (в прошлом году в те же месяцы было +12,4%).
