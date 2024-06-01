Туроператоры ждут возобновления рейсов в ставшую безвизовой Саудовскую Аравию

По прогнозам экспертов, турпоток из России в Саудовскую Аравию может вырасти на 70% на фоне введения безвиза и возобновления рейсов

Как сообщал вчера наш портал, с 11 мая гражданам России и Саудовской Аравии для взаимных поездок достаточно загранпаспорта. Такой порядок распространяется на туристические, гостевые и деловые поездки.

Для работы, учебы, хаджа и умры по-прежнему нужна отдельная виза. Находиться в стране можно до 90 дней в году – непрерывно или суммарно.

Как сообщает АТОР, для российских организованных туристов Саудовская Аравия пока фактически остается закрытым направлением. Минэкономразвития еще не сняло введенные в марте рекомендации воздержаться от продаж туров в эту и другие страны Персидского залива.

Зато саудовские туристы уже могут приезжать в Россию по безвизу.

Перевозчики явно рассчитывают на скорое возобновление полетов: рейсы из Эр-Рияда в Москву уже появились в системах бронирования.

У Flynas первые вылеты заявлены с 29 мая. В июне в расписании стоит несколько рейсов, а в июле – уже стабильные 4–5 рейсов в неделю. Билет в одну сторону стоит от 25 тыс. руб., но без багажа.

У Saudia рейсы заявлены со 2 июля. Билет в одну сторону стоит от 33,8 тыс. руб., багаж включен.

«То, что перевозчики верят и ставят рейсы, говорит о том, что они рассчитывают на коммерческую загрузку, иначе бы они этого не делали. Тем более что время полета увеличилось из-за облета иранского пространства», – говорит вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

В «Интуристе» подтверждают: заявки от туристов из Саудовской Аравии на лето уже есть.

«Настоящий бум по заявкам во въездном департаменте у нас случился в декабре, после анонсирования взаимного безвиза с Саудовской Аравией. Весной из-за кризиса на Ближнем Востоке и отмены рейсов заезды не состоялись. Тем не менее заявки на летний сезон, начиная со второй половины июня, есть, и мы надеемся, что заезды по ним состоятся», — сообщили в пресс-службе туроператора.

При этом в туркомпаниях отмечают, что в настоящий момент рынок Саудовской Аравии по бронированию поездок в Россию находится в затишье из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и о прошлых показателях речи пока не идет.

Напомним, что турпоток из Саудовской Аравии в Россию в прошлом году вырос на 35,8% год к году до рекордных 74,9 тыс. туристов из королевства.

В Минэкономразвития рассчитывают, что безвизовый режим может дополнительно увеличить взаимный туристический поток между странами. По оценке ведомства, по аналогии с другими безвизовыми режимами такой шаг способен дать прирост еще на 30–50%.

По словам Артура Мурадяна, даже если воздушное пространство откроют и рейсы возобновятся, мгновенного всплеска поездок из Саудовской Аравии в Россию ждать не стоит.

«Это не last minute-рынок. Глубина бронирования у них большая. В лучшем случае, при нормальном раскладе с начала лета, активные заявки стоит ждать ближе к августу», – считает вице-президент АТОР.

В «Интуристе» уточнили, что обычно саудовцы путешествуют большими семьями. В топе спроса – туры в Москву и классические маршруты «Москва + Санкт-Петербург».

Летом в Саудовской Аравии не сезон: слишком жарко. Туристический поток туда обычно оживает ближе к зиме. Осенью, считает Артур Мурадян, интерес россиян может быть вполне реальным.

«С полноценным безвизом Саудовская Аравия будет востребована. Продажи прогнозировать рано. Главное – чтобы на Ближнем Востоке наконец наступило спокойствие», – говорит эксперт.

Однако в «Интуристе» сообщили, что в прошлом году заявки от россиян на летнее размещение в Саудовской Аравии приходили довольно активно, они поддерживались насыщенным событийным календарем и рекламной кампанией. Например, был востребован событийный тур на чемпионат мира по киберспорту, который проходил в Эр-Рияде в августе 2025 года.

«Сейчас активность зависит от снятия ограничений на поездки и возможности формировать экскурсионные и событийные пакетные туры. Думаем, восстановление начнется, когда стабилизируется авиаперевозка», – отметили в «Интуристе».

Ранее АТОР прогнозировал, что рост турпотока из России в Саудовскую Аравию может составить 70% после введения безвиза и возобновления рейсов.

