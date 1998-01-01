МИД Таиланда хочет сократить срок безвиза для туристов в Таиланде с 60 до 30 дней

По мнению властей Таиланда, увеличение срока безвизового пребывания в 2024 году "расширило возможности для злоупотреблений"

МИД Таиланда предложил правительству сократить вдвое безвизовый период пребывания иностранных туристов в Таиланде – с 60 до 30 дней, сообщает газета Bangkok Post, которую цитирует «Интерфакс».

Министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеоу заявил, что не ожидает противодействия других министерств этому предложению. Кроме того, по его словам, обсуждается сокращение числа категорий виз для иностранных граждан, которое в МИДе считают слишком большим.



Ранее в правительстве Таиланда заявляли, что увеличение срока безвизового пребывания для иностранных туристов в 2024 году привело к непредвиденным последствиям и расширило возможности для злоупотреблений.

В частности, власти стали выявлять больше иностранцев, которые прибывают в Таиланд в рамках безвизового режима не с туристическими целями.

Жители популярных у туристов провинций, таких как острова Ко Самуи и Ко Пханган, считают, что увеличение срока безвиза стало причиной роста объема продаж недвижимости иностранным владельцам через подставных покупателей, являющихся гражданами Таиланда.



Министр иностранных дел заявил, что срок действия безвиза должен соответствовать цели визита, а для путешественников достаточно 30 дней пребывания в стране.

Он не уточнил, будет ли визовый режим различаться для каких-то национальностей, подчеркнув, что ни одна из них "не будет дискриминирована".

Власти Таиланда также планируют ужесточить проверки целей пребывания в стране иностранных туристов.



Ранее сообщалось, что правительство Таиланда в связи с растущими расходами клиник на лечение туристов, приезжающих без страховых полисов, обсуждает введение новых правил, в соответствии с которыми иностранцы будут обязаны приобретать страховку от несчастного случая для въезда в страну.

Как писала газета Bangkok Post, "Министерство здравоохранения оценивает неоплаченные медицинские счета иностранных пациентов как минимум в 100 миллионов бат (более 240 млн рублей) в год, при этом наиболее сильно страдают крупные туристические центры, такие как Пхукет и Чиангмай.

Так, по словам главврача крупной больницы Вашира на Пхукете, ежегодно она тратит около 10 млн бат (почти 25 млн рублей) на лечение иностранных пациентов без страховых полисов.

Недавнее лечение российского туриста с травмой позвоночника и без страхового полиса обошлось учреждению в миллион бат (2,4 млн рублей), домой его также пришлось отправлять за счет больницы.

При этом задерживать пациентов за неоплату счетов больницы не могут, так как это нанесет ущерб имиджу Таиланда",

