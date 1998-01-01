12 мая
Туристы и туркомпании недовольные введением дополнительной платы за посещение Сочинского нацпарка
С начала мая туристы дополнительно к стоимости прогулочных билетов приобретают одноразовый пропуск на территорию Сочинского нацпарка стоимостью 250 рублей
На горных курортах Сочи с 1 мая туристы дополнительно к стоимости прогулочных билетов и ски-пассов приобретают одноразовый пропуск на территорию Сочинского нацпарка стоимостью 250 рублей. Как рассказали представители курортов и туроператоры, нововведение вызвало неоднозначную реакцию у туристов, и процедура оплаты сбора нуждается в доработке.
"За первые праздники прошло около 6 тыс. туристов. Все оплачивают сбор. Информация о необходимости приобретения пропуска распространяется отелями, туристическими фирмами, СМИ и представлена на информационных стендах на курортах, работают волонтеры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сочинского национального парка.
По словам представителя Розы Хутор, есть разные виды прогулочных билетов на канатные дороги. Цены на них разнятся в зависимости от количества дней на курорте и выбранного маршрута.
Например, комбо тариф "День на Роза Хутор" для взрослых, включающий прогулки на канатных дорогах, обед, прокат велосипеда и посещение музея археологии стоит 3 350 рублей.
В свою очередь, в пресс-службе курорта Красная Поляна "Интерфаксу" сообщили, что тарифная сетка на прогулочные билеты начинается от 800 рублей.
На курорте Газпром Поляна действует несколько тарифов на подъем с использованием канатных дорог, дифференцированных по цели посещения (прогулка или горнолыжное катание) и по секторам курорта ("Лаура" и "Альпика").
Так, ежедневный единый прогулочный билет "Газпром Поляна" (оба сектора) стоит 2 100 рублей для взрослых и 1 350 для детей. Вечерний прогулочный билет (сектор "Лаура") - 550 и 350 рублей соответственно.
"Мы знаем, что, наряду с дополнительной платой, гостей беспокоит очередь за билетами и состояние самих бумажных билетов, которые могут прийти в негодность в течение дня", - рассказали в пресс-службе курорта Роза Хутор.
Судя по многочисленным видео и комментариям в соцсетях, недовольство вызывает и сам факт введения дополнительной оплаты, и организация продажи билетов для входа в парк. Так, в пиковые часы за ними выстраиваются очереди, а сами билеты – бумажные, и их сложно сохранить в неизменном виде до окончания экскурсии. В то же время инспекторы нацпарка теперь проверяют билеты не внизу, а на верхних станциях канатных дорог.
/TOURBUS.RU
ФОТО: Пресс-служба Сочинского нацпарка. Святослав Дозморов
