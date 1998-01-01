Туристы и туркомпании недовольные введением дополнительной платы за посещение Сочинского нацпарка

На горных курортах Сочи с 1 мая туристы дополнительно к стоимости прогулочных билетов и ски-пассов приобретают одноразовый пропуск на территорию Сочинского нацпарка стоимостью 250 рублей. Как рассказали представители курортов и туроператоры, нововведение вызвало неоднозначную реакцию у туристов, и процедура оплаты сбора нуждается в доработке.

"За первые праздники прошло около 6 тыс. туристов. Все оплачивают сбор. Информация о необходимости приобретения пропуска распространяется отелями, туристическими фирмами, СМИ и представлена на информационных стендах на курортах, работают волонтеры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сочинского национального парка.



Представитель парка отметил, что оплата происходит как на официальном сайте Сочинского национального парка или на контрольно-пропускных пунктах (КПП), установленные на курортах Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром Поляна.

"Нарушителей не было", - заверил собеседник и напомнил, что штраф за посещение ООПТ без оплаты сбора составляет от 3 до 4 тыс. руб.

По словам представителя Розы Хутор, есть разные виды прогулочных билетов на канатные дороги. Цены на них разнятся в зависимости от количества дней на курорте и выбранного маршрута.

Например, комбо тариф "День на Роза Хутор" для взрослых, включающий прогулки на канатных дорогах, обед, прокат велосипеда и посещение музея археологии стоит 3 350 рублей.



Волонтеры и инфоцентр курорта сообщают о необходимости дополнительного оформления пропуска в Сочинский нацпарк, на всех кассах Роза Хутор (их более 50) размещены QR-коды для оплаты сбора.

В свою очередь, в пресс-службе курорта Красная Поляна "Интерфаксу" сообщили, что тарифная сетка на прогулочные билеты начинается от 800 рублей.



Так, самый популярный тариф – "Панорама Красной Поляны": взрослый билет – 2 950 рублей, детский – 1 750. Тариф включает подъем на высоту 2200 метров, откуда открываются виды на Кавказский хребет. Тариф "Поляна 960" позволяет подняться на высоту 960 метров над уровнем моря. Его стоимость: взрослый билет – 1 300 рублей, детский - 800.

С 1 мая на курорте Красная Поляна функционирует специализированная касса Сочинского национального парка. Расположена она на Поляне 960.

На курорте Газпром Поляна действует несколько тарифов на подъем с использованием канатных дорог, дифференцированных по цели посещения (прогулка или горнолыжное катание) и по секторам курорта ("Лаура" и "Альпика").

Так, ежедневный единый прогулочный билет "Газпром Поляна" (оба сектора) стоит 2 100 рублей для взрослых и 1 350 для детей. Вечерний прогулочный билет (сектор "Лаура") - 550 и 350 рублей соответственно.

"Мы знаем, что, наряду с дополнительной платой, гостей беспокоит очередь за билетами и состояние самих бумажных билетов, которые могут прийти в негодность в течение дня", - рассказали в пресс-службе курорта Роза Хутор.



Как сообщили в пресс-службе Газпром Поляны, "Часть туристов выражает понимание необходимости сохранения уникальной природы Кавказского региона. В то же время некоторые посетители высказывают озабоченность дополнительной процедурой оформления разрешительных документов".

Судя по многочисленным видео и комментариям в соцсетях, недовольство вызывает и сам факт введения дополнительной оплаты, и организация продажи билетов для входа в парк. Так, в пиковые часы за ними выстраиваются очереди, а сами билеты – бумажные, и их сложно сохранить в неизменном виде до окончания экскурсии. В то же время инспекторы нацпарка теперь проверяют билеты не внизу, а на верхних станциях канатных дорог.



Как считают сочинские туроператоры, на сегодня взимание платы в парк на горных курортах организовано неудобно для туристов.

"Прежде чем вводить дополнительную плату курорты и нацпарк должны договориться и выработать общую стратегию. Например, чтобы был единый билет с одной общей ценой, куда будет включен и новый сбор. Нужно все до мелочей проработать, а потом уже собирать деньги. В данном же случае получилось ровно наоборот", - сообщила гендиректор компании "Ривьера" Бэлла Тарасова изданию RTN.

ФОТО: Пресс-служба Сочинского нацпарка. Святослав Дозморов



