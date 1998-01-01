Новости

Ярославская область активно развивает событийный туризм

Среди ярких событий этого лета - «Петровские ассамблеи», фестивали «Преображение» и «Углече поле» и праздник «Романовская овца – Золотое Руно России»

Как рассказал глава региона Михаил Евраев, Ярославская область традиционно входит в ежегодный топ-10 регионов России для поездок в летний сезон, показывая растущий потенциал.

Так, в 2025 году в регион приехало 13,2 млн. туристов, которые принесли экономике Ярославской области 39,6 млрд. рублей, а налоговые поступления от гостиниц и турагентств составили 825 млн. рублей. Рост составил 29%, - сообщает наш специальный корреспондент.

Помимо ключевых городов Золотого кольца, а 35% поездок по маршруту приходится на Ярославль, большой популярностью пользуются Углич и Тутаев, Карабиха и Годеново, Рыбинск, Вятское и другие точки.

Рост числа туристов стал возможен благодаря улучшению транспортной доступности и качества инфраструктуры, а также, особое место в современной туристической повестке стал занимать событийный и фестивальный туризм.

В областном календаре- 2026 года - около двух тысяч фестивалей, спортивных событий и выставок, что обеспечивает постоянный приток гостей в регион.

Так, 1-8 мая Ярославская область вновь стала центром притяжения для ценителей высокого искусства. Здесь, грандиозным гала-концертом «Моцарт – XXI», открылся XVIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

С приветственным словом к публике и артистам обратился заместитель губернатора Ярославской области Андрей Колядин, который отметил, что форум, который организует в разных городах России выдающийся альтист и дирижер, народный артист СССР Герой Труда РФ Юрий Башмет - традиционно привлекает меломанов из разных регионов России и из-за рубежа и дает уникальную возможность ярославцам и гостям региона услышать живую классическую музыку в исполнении знаменитых коллективов не только России, но и других стран мира, не покидая родной земли.

Это расширяет культурный горизонт и вдохновляет на путешествия по России.

Особенно ценно, что концертная программа проходит не только на сценах областной столицы — в филармонии, Волковском театре и в новом концертном центре «Миллениум», но и на разных площадках Ярославской области: в Рыбинске, Угличе, Мышкине, Ростове Великом и в музее-усадьбе Некрасова «Карабиха».

Среди них - музыкально-драматический спектакль по Достоевскому «Бедные люди» с Евгением Мироновым, органный марафон с участием немецких музыкантов, вечер барочной музыки, выступление китайского ансамбля Ming Quintet и др.

Фестивальную программу ярославского лета поддерживает и проводящийся в августе, в Ярославле фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение». Более современная музыка звучит во время фестивалей «Джаз над Волгой», которые проводятся в марте, раз в два года.

А любителей поэзии ждут на Всероссийском Некрасовском празднике поэзии в усадьбе Н.А. Некрасова.

В Переславле-Залесском, в июле регулярно проводится праздник «Петровские ассамблеи», где гости смогут сыграть партию в шахматы с Царем Петром Алексеевичем, увидеть великолепные костюмы прекрасных дам и галантных кавалеров, услышать волшебные звуки менуэта, которые перенесут гостей в эпоху Петра Великого.

С каждым годом все популярнее становится фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» и фестиваль «Романовская овца – Золотое Руно России», который проводится в августе, в Тутаеве.

Также летом гостей региона ждет фестиваль «Углече поле», Толгин день, День Вятского огурца, Шахматный фестиваль и множемтво других интересных событий.

/TOURBUS.RU

ФОТО: ТВ

