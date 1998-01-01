Новости Агрегаторы: На прошедшие майские праздники стоимость размещения в городах России снизилась При этом самая высокая средняя стоимость номера в сутки наблюдалась в Суздале и черноморском Витязево

На майские праздники в этом году цены на размещение во многих российских городах снизились по сравнению с прошлым годом, самая высокая средняя стоимость номера в сутки наблюдалась в Суздале на Золотом кольце и Витязево на Черноморском побережье, следует из данных туристических агрегаторов, которые публикует «Интерфакс». По данным сервиса "Т-Путешествия", лидируют по спросу среди самостоятельных российских городов на период майских праздников в 2026 году Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Калининград.



"В прошлом году шестое место по количеству бронирований на майские праздники занимал Екатеринбург, тогда как в этом году его сместил Краснодар – интерес туристов к городу заметно вырос, скорее всего, это связано с возобновлением работы аэропорта в регионе. Одновременно увеличилась глубина бронирования – с 16 дней в прошлом году до 21 в нынешнем. На 11% вырос средний чек заказа", - отметили в компании.



Как следует из статистики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", на долю российских направлений приходится 80% бронирований на майские праздники. Наибольший рост спроса показывают крупные города и туристические центры, подходящие для коротких экскурсионных поездок.



"Так, в Ростове Великом спрос на размещение увеличился на 69%, в Рыбинске – на 33%, в Ярославле – на 31%, в Костроме – на 28%, в Екатеринбурге – на 21%, в Казани и Нижнем Новгороде – на 20%, в Суздале – на 17%, в Сергиевом Посаде – на 11%", - отмечается в сообщении.



По данным сервиса, средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники (1-3 и 9-11 мая) по России составляет 6 300 рублей, что на 3% выше, чем в 2025 году. При этом в Москве она снизилась на 3%, в Сочи – на 7,5%, а в Казани и Нижнем Новгороде выросла на 14% и 5% соответственно

По данным сервиса Bronevik.com в топ-5 по количеству бронирований входят Москва (14% от всех броней по России), Санкт-Петербург (13%), Казань (6%), а также Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород (3%) и Владивосток (3%), который поднялся с 14-го места в прошлом году на 5-е благодаря росту интереса к альтернативным направлениям отдыха. Средний чек за бронирование вырос на 6%, до 5 900 рублей.



"Цены в городах-лидерах по количеству бронирований несколько снизились. Так, в Москве средний чек за ночь составляет 5 100 рублей (-3% год к году), в Санкт-Петербурге – 5 600 рублей (-9%), в Казани – 7 300 рублей (-1%). В остальных городах из топ-5 зафиксирован рост. Наиболее заметно средний чек увеличился в Краснодаре – на 21%, до 4 500 рублей за ночь. Вероятно, это связано с увеличением спроса в связи с открытием аэропорта. Выросли цены в Екатеринбурге (+12%), Нижнем Новгороде (+5%), Владивостоке (+3%)", - рассказали в пресс-службе сервиса.



Самые бюджетные бронирования среди туристических направлений зафиксированы в Майкопе (2 500 рублей за ночь), Адлере (3 400 рублей), Ставрополе и Новороссийске (по 3 500 рублей), Астрахани (3 600 рублей) и Минеральных Водах (3 900 рублей). Самые высокие цены на размещение в отелях в первой половине мая – в Суздале и Витязево (по 10 600 рублей за номер). Как пояснили в "Броневике", в Суздале высокий спрос со стороны туристов из центральной России сочетается с ограниченным номерным фондом, что поддерживает цены. А в соседнем с Анапой Витязево заметно восстановление спроса после экологических проблем прошлого года.

У "Островка" Суздаль также возглавил пятерку самых дорогих городов по стоимости размещения со средней ценой номера за ночь 12 150 рублей. Кроме того, в нее вошли Плес (12 100 рублей), Выборг (8 800), Нижний Новгород (8 600) и Великий Новгород (8 500).

