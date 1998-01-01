12 мая
Агрегаторы: На прошедшие майские праздники стоимость размещения в городах России снизилась
При этом самая высокая средняя стоимость номера в сутки наблюдалась в Суздале и черноморском Витязево
На майские праздники в этом году цены на размещение во многих российских городах снизились по сравнению с прошлым годом, самая высокая средняя стоимость номера в сутки наблюдалась в Суздале на Золотом кольце и Витязево на Черноморском побережье, следует из данных туристических агрегаторов, которые публикует «Интерфакс».
По данным сервиса "Т-Путешествия", лидируют по спросу среди самостоятельных российских городов на период майских праздников в 2026 году Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Калининград.
Как следует из статистики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", на долю российских направлений приходится 80% бронирований на майские праздники. Наибольший рост спроса показывают крупные города и туристические центры, подходящие для коротких экскурсионных поездок.
По данным сервиса Bronevik.com в топ-5 по количеству бронирований входят Москва (14% от всех броней по России), Санкт-Петербург (13%), Казань (6%), а также Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород (3%) и Владивосток (3%), который поднялся с 14-го места в прошлом году на 5-е благодаря росту интереса к альтернативным направлениям отдыха. Средний чек за бронирование вырос на 6%, до 5 900 рублей.
Вероятно, это связано с увеличением спроса в связи с открытием аэропорта. Выросли цены в Екатеринбурге (+12%), Нижнем Новгороде (+5%), Владивостоке (+3%)", - рассказали в пресс-службе сервиса.
Как пояснили в "Броневике", в Суздале высокий спрос со стороны туристов из центральной России сочетается с ограниченным номерным фондом, что поддерживает цены. А в соседнем с Анапой Витязево заметно восстановление спроса после экологических проблем прошлого года.
/TOURBUS.RU
Фото: https://www.magnific.com/ru - открытая лицензия
