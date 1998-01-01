12 мая
TURSAB: С сегодняшнего дня аэропорт Антальи меняет правила организации индивидуальных трансферов
Теперь индивидульные трансферы могут подорожать, а VIP-туристам придется ждать своего автомобиля в не самых комфортных условиях
Анталийское отделение TÜRSAB (Ассоциация туристических агентств Турции) уведомило турецкие принимающие компании об изменении правил обслуживания индивидуальных трансферов в аэропорту курорта.
Меры направлены на снижение загрузки парковки и «очистку» рынка трансферов от «частников-нелегалов», но, вероятно, могут принести и некоторые сложности туристам, - сообщает пресс-служба АТОР.
В документе, разосланном принимающим компаниям в Анталье от имени руководства Анталийского отделения TÜRSAB, сообщается, что со вторника, 12 мая 2026 года, меняются правила оказания услуг индивидуальных трансферов – как для крупных туроператоров, так и для более мелких DMC.
Международные рейсы в Анталье до сегодняшнего дня обслуживались только в Терминале 2.
До этой даты туристы, заказывавшие индивидуальный трансфер у туроператора, обращались на стойку компании на выходе из терминала и их провожали к индивидуальному трансферу, который уже ждал их на парковке (или же их сразу встречали с именной табличкой и провожали к машине).
Туристов, заказывавших такие трансферы у других турецких компаний, также встречали водители с табличками.
С 12 мая, говорится в документе, процесс встречи и отправления индивидуальных трансферов поменяется:
Трансферные компании, туроператоры и туристические агентства больше не смогут свободно парковать свои минивэны и VIP-трансферные автомобили (любой транспорт от 1 до 6 пассажирских мест) на парковке Терминала 2. Для этих машин выделят только парковку расположенного в 10–15 минутах езды Терминала 1 (для туроператоров – 4 и 5 этажи крытой парковки, для всех остальных – открытую парковку).
С 12 мая туристов, заказавших индивидуальный трансфер у туроператоров и местных DMC, будут встречать с табличками (уже не с именами, а с логотипами компаний) на специально выделенной площадке, расположенной сразу слева от выхода, рядом с Контрольным пунктом TÜRSAB.
Туристы туроператоров также могут обращаться, как и ранее, на свои стойки.
Но в любом случае туристы при новом порядке будут вынуждены подождать трансфер, сразу уехать не получится: представитель туроператора должен будет связаться с водителем, ожидающим в Терминале 1, а тот – приехать в специальную «зеленую зону» парковки Терминала 2 и быстро посадить пассажиров (дольше 15 минут стоять там нельзя, сверх этого времени будет взиматься плата).
Ждать придется от 10 до 20 минут – такие сроки переезда из терминала в терминал называют сами трансферные компании, опрошенные редакцией.
В аэропорту обещают, что создадут удобства для ожидающих. «Для пассажиров, пользующихся услугами указанных транспортных средств, организована специальная зона ожидания; а для связи пассажиров с обслуживающими компаниями и водителями установлена бесплатная точка Wi-Fi», – говорится в документе.
Опрошенные участники рынка отмечают, что о введении указанных мер в общих чертах им было известно с начала апреля, но официальное письмо с подробностями пришло только сегодня.
Аэропорт Антальи при объяснении нового порядка ссылается на то, что машины индивидуальных трансферов занимают почти половину (47%) парковочного пространства, и теперь парковка будет разгружена. Для больших автобусов групповых трансферов у туроператоров ничего не изменится – они по-прежнему будут отъезжать от Терминала 2.
Эксперты турецкого рынка также говорят, что теперь индивидуальные трансферы могут подорожать: например, независимым DMC придется нанимать специальный персонал для встречи туристов (ранее это делали водители).
Положительный момент они видят в том, что с рынка уйдут «трансферы-частники», демпинговавшие на рынке и оказывавшие услуги с непонятной гарантией качества. Скорее всего, с новым порядком они уйдут с рынка или же им надо будет обращаться к посредникам – легальным фирмам, чтобы те встречали их туристов у Терминала 2.
В то же время ряд участников рынка выражает обеспокоенность, задаваясь вопросом – как отреагируют на необходимость ожидания на жаре (пусть и 15–20-минут) VIP-клиенты с турами за 1,5–10 млн. руб., которые едут, к примеру, в такие отели, как Regnum или MAXX Royal? Их трансферам тоже придется добираться до туристов из Терминала 1.
/TOURBUS.RU
