В центре Москвы теперь можно увидеть «живых» Пушкина, Гагарина, Высоцкого и Жукова

В начале мая в московском парке «Зарядье» открыл свои двери уникальный музей пластических фигур «Историал. Коллекция» - первый в России масштабный выставочный проект, представляющий галерею выдающихся личностей отечественной истории и современности в формате гиперреалистичного искусства.

Теперь москвичи и гости столицы смогут увидеть правителей, известных режиссеров, артистов балета, литераторов, космонавтов, спортсменов, - сообщает наш специальный корреспондент.

В премьерную экспозицию вошли скульптурные портреты Петра Первого и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России.

Гостей у входа встречают балерины Большого театра, а также Сергей Безруков, одетый в длинное театральное пальто. За ним - композитор Петр Чайковский, сидящий в бархатном халате в домашней обстановке, Цветаева в винтажном платье от Гальяно, Высоцкий в джинсах и Владимир Ленин в длинном «стильном» пальто…

Новое арт-пространство, а проект реализуется при поддержке Правительства Москвы и Департамента культуры города Москвы, уже активно позиционируется как новый туристический объект на карте столицы. По словам руководителя Департамента культуры города Москвы Алексея Фурсина, аналогов этого музея нет : «Это смелый проект, за которым стоит огромная работа художников, декораторов, скульпторов. Здесь герои России и герои сегодняшнего дня. Люди, которые делают нашу историю».

«Для туриста это возможность совершить путешествие во времени и ощутить эффект «личного знакомства». Оказаться лицом к лицу с героем, сопоставить его образ со своими представлениями и почувствовать глубокую сопричастность к жизни страны. Мы надеемся, что коллекция музея будет пополняться новыми фигурами, - добавил директор парка «Зарядье» Иван Демидов. - Есть еще много личностей, которые достойны здесь занять свои места…»

Напомним, что в России есть еще несколько крупных музеев восковых фигур. Среди них — музей Alex Show в Санкт-Петербурге и «Дежавю» в Сочи.

Alex Show , расположенный на Большой Морской улице в Севеной столице считается самым большим по количеству экспонатов в России — в коллекции более 250 реалистичных фигур из воска и силикона. В экспозиции представлены: персонажи популярных фильмов; исторические личности; рекордсмены Книги рекордов Гиннесса и даже аномалии человеческого тела.

Музей восковых фигур «Дежавю» находится в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне (село Эсто-Садок). Открытый в 2021 году, он сотрудничает с Музеем Мадам Тюссо, что гарантирует высокую точность деталей.

В музее девять основных зон: политика, кино, музыка, спорт, космос, бизнес, мультфильмы, искусство и необычные люди. Каждый персонаж представлен в своих декорациях — например, есть автомобили Формулы-1, сцена концертного зала, интерьеры домов и квартир.

