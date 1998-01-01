АТОР:Туристов перестали оперативно уведомлять о закрытии аэропортов в России

Как сообщает сегодня АТОР, на фоне очередного массового закрытия аэропортов в России 7 мая 2026 года туристы лишились привычного способа отслеживания работы воздушной гавани. Ранее информация в реальном времени появлялась в Telegram-канале Росавиации. Сегодня ее там нет.

В ночь с 6 на 7 мая 2026 года российские аэропорты столкнулись с очередной волной ограничений. Были закрыты закрыты восемь аэропортов, среди которых Внуково и Сочи, входящие в ТОП-5 крупнейших в России, нарушалась работа Шереметьево.

Сегодня Минтранс сообщает, что Беспилотники попали в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, работа 13 аэропортов на юге страны, вкдючая Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкалу, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элисту приостановлена

Ранее, отмечает АТОР, Росавиация в режиме реального времени уведомляла туристов о закрытии аэропортов в Telegram-канале «Говорит Росавиация», где за сообщениями следят более 106 тыс. подписчиков. Но текущие изменения статусов работы воздушных гаваней там не отражены: последнее «типовое» сообщение об открытии аэропортов Калуги и Костромы было опубликовано в 21:32 5 мая

АТОР запросил комментарий у представителя Росавиации, но ответа к моменту публикации не получила.

Вчера сообщение от Минтранса было опубликованоытолько в 13:46, когда крупнейшие аэропорты страны работали со значительными перебоями почти 12 часов подряд

В частности, Шереметьево о введении ограничений сообщил в 1:49 7 мая. К утру ограничения были сняты. Внуково, по сообщению пресс-службы, работало нестабильно с 1:53 ночи.

В Московском авиаузле в период с 1:00 по 17:00 7 мая отменены на прилет и вылет по всем причинам около 70 рейсов, задержаны более чем на 2 часа не менее 110 рейсов. В основном проблемы коснулись Внуково.

Значительно пострадало расписание аэропорта Сочи: за тот же период на прилет и вылет отменены около десятка рейсов, не менее 50 задержаны более чем на 2 часа.

Как напомнили в АТОР, речь идет обо всех отменах и задержках, связанных с любыми причинами, включая ранее запланированные отмены и переносы, позднее прибытие самолета, отсутствие погоды в аэропортах вылета и так далее.

Хотя, конечно, массовые сбои, как правило, вызваны именно введением режима «ковер». Но сколько именно рейсов отменено и задержано конкретно по этой причине установить не представляется возможным.

Авиакомпании предупреждают своих пассажиров о корректировке расписания и напоминают правила обмена и возврата билетов. В «Победе» пассажирам напомнили, что вынужденный возврат «позволяет самостоятельно вернуть билет в два клика, в том числе по невозвратным тарифам».

Azur Air обещает, что «с пассажирами вынужденно задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании».

Ранее Атор сообщал, что в апреле российские аэропорты стали закрываться на «ковер» в два раза чаще, чем в марте.

По состоянию на 5 мая российские аэропорты уже закрывались не менее 60 раз, 10 раз ограничения коснулись столичных аэропортов. Тогда как в мае 2025 года, запомнившемся авиапассажирам крупнейшим авиационным коллапсом, за весь месяц было зафиксировано около 100 случаев закрытия.

