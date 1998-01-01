Эксперты: Майские праздники демонстрирует не снижение, а перераспределение спроса

В топе зарубежных направлений — Турция, Египет и Вьетнам, российских — Анапа, Сочи и Подмосковье

По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом туристический рынок на майские праздники демонстрирует не снижение, а перераспределение спроса. Наиболее доступным направлением, в первую очередь, за счет транспортной составляющей, остается Россия.

Предложения по отдыху внутри страны становятся все разнообразнее, а цены растут не так заметно, как в прежние годы. Зарубежный топ возглавляют Турция, Египет, Вьетнам, причем все заметнее смещение спроса на страны Юго-Восточной Азии, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По данным туроператора «Мультитур», топ-5 самых востребованных направлений на эти майские праздники внутри страны выглядит так: Анапа с долей 60%, Сочи (21%), Подмосковье (10%), Южный берег Крыма (6%), Средняя полоса России (3%). По сравнению с прошлогодними праздниками Анапа заметно укрепила позицию лидера, добавив 10%, в первую очередь, за счет большого выбора отелей на «все включено» и выгодных цен.

Сочи заметно просел, причин несколько, и одна из основных – высокие цены на размещение, авиа- и железнодорожные билеты. Зато прибавили в «весе» Подмосковье и Крым.

Однако в целом туроператор фиксирует спад продаж относительно прошлого года на 13-15%. В прошлом году было больше броней на первые майские – 60%, на вторые – 40%, в этом году наоборот. Как правило, на майские праздники бронируются в среднем туры на 3 ночи (65%), 15% – на 2 ночи.

По данным компании PrimeTours, среди тех, кто выбирал отдых внутри страны, наибольшим спросом пользовались южные курорты – Сочи, Анапа и Крым, которые традиционно выступают главным драйвером спроса за счет раннего летнего сезона.

Второй крупный сегмент – короткие поездки в большие города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Также заметно растет интерес к направлениям Северо-Запада и малым историческим городам – Калининград, Карелия, Суздаль. Плюс поездки на природу – Байкал, Алтай, Дагестан.

В компании считают, что на майские праздники структура спроса внутри России становится более разнообразной: сохраняется лидерство юга, но при этом активно растут короткие городские поездки и природные направления.

В целом в топ-5 «майских» направлений вошли Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Таиланд. По сравнению с прошлым годом Турция показывает рост на 40%, Россия – на 15%, Вьетнам – на 9%. Часть направлений теряет долю: Египет снизился на 16%, Таиланд – на 21%.

В компании Fun&Sun объем бронирований на нынешние майские праздники также сопоставим с прошлым годом. Среди направлений внутри страны традиционно лидирует Сочи с долей 48%, Анапа – 27%, Москва и Центральный регион – 12%, Санкт-Петербург – 3%, Калининград – 2%, Казань и Кавминводы – по 1%. На выездных направлениях также однозначный лидер – Турция с долей 50%, далее Россия+Абхазия – 28%, Египет и Вьетнам – по 5%, Китай – 3%, Грузия – 2%, Белоруссия и Азербайджан – по 1%. Главное изменение в топе самых популярных зарубежных направлений – отсутствие ОАЭ, которые в 2025 году на майские праздники были на третьей позиции, а сейчас закрыто.

По данным компании ITM group, в лидеры по спросу на майские праздники вышли пять зарубежных направлений: Китай с долей 36% от всех бронирований, Вьетнам (11%), Япония (9%), далее Южная Корея с 6% и Камбоджа 1%.

В компании фиксируют концентрацию интереса туристов к Азиатскому региону. В целом картина спроса за год кардинально изменилась. В 2025-м топ-5 на майские выглядел иначе: Китай и Иран – по 21%, Индонезия – 15%, Малайзия – 9%, Вьетнам – 5%.

В этом году Иран и Индонезия вышли из пятёрки, уступив место Японии, Южной Корее и Камбодже.

При этом доля Китая выросла с 21% до 36%, а Вьетнама – с 5% до 11%. Общий рост бронирований в ITM group составил более 20% по сравнению с прошлым годом.

/TOURBUS.RU