Сергей Ромашкин о ситуации на черноморских курортах: Анапа восстанавливается, Туапсе «на паузе», Сочи дорожает

Гендиректор туроператора «Дельфин» рассказал о ситуации с продажами черноморских курортов накануне летнего сезона

Экологическая ситуация на черноморском побережье влияет на курорты по-разному. Анапа показывает рост бронирований на 30–40%, хотя до докризисного 2024 года еще далеко.

Туапсе "замер" в ожидании: туристы пока не торопятся с бронированиями на лето, но и паниковать рано — доля туапсинского района в общем потоке Краснодарского края составляет всего 4–5%.

Об этом в эксклюзивном интервью «Турбизнесу» рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, в Анапе сейчас заканчивают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов, начавшегося еще в декабре 2024 года. Идет отсыпка пляжей новым песком.

«На волне ожиданий открытия пляжей поток растет достаточно неплохо — где-то в районе 30–40% Анапа добавляет год к году. До параметров благополучного 2024 года ещё далеко, но по сравнению с провальным 2025-м рост составит 30–40%», — отметил г-н Ромашкин.

Цены в Анапе пока остаются «антикризисными» — это самый дешевый курорт на Черном море. Однако, по прогнозу эксперта, после официального открытия пляжей стоимость отдыха может вырасти на 10%, сравнявшись с уровнем Геленджика и Крыма.

«Туристам, которые верят в открытие пляжей, надо поторопиться с покупкой — будет дороже», — предупредил он.

На майские праздники загрузка Анапы выросла на 40%.

Совсем иная картина в Туапсе. Эксперт подчеркивает, что майские праздники для этого направления не показательны — здесь туристический сезон начинается с середины июня.

«Если ситуация с разливом нефтепродуктов не улучшится в течение месяца, туристы аннулируют туапсинские путевки и поедут в Анапу. Если нет — мы потеряем сезон в туапсинском районе», — говорит сергей Ромашкин.

Однако он успокаивает: доля туапсинского района в общем потоке пляжных туристов Краснодарского края составляет всего 4–5%.

Отдельно г-н Ромашкин остановился на ситуации в Сочи, где спрос падает, но причины не экологические.

«Сочи — самый дорогой курорт на Черном море. Тот уровень цен, который он предлагает туристам, оказывается не востребован рынком. Анапа дешевле на 20%, при том что качество отелей уже не хуже», — пояснил он.

Вторая причина — нестабильная работа аэропорта. Туристы не хотят рисковать и сидеть в терминале по 6–10 часов, поэтому выбирают другие направления.

По словам г-н Ромашкина, явного перераспределения турпотока с одного курорта на другой не происходит.

«Каждый курорт живет своей жизнью, у каждого свои проблемы или достижения. Перемещения туристов есть, но не очень серьезные, какого-то влияния друг на друга они сейчас не оказывают», — заключил эксперт.

В ближайшее время на «Турбизнесе» выйдет полная версия интервью, в котороv Сергей Ромашкин ответит на вопросы о майских праздниках, ценах на авиабилеты, трендах внутреннего туризма и прогнозах на летний сезон 2026 года.

