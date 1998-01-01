08 мая
Александр Мусихин: «Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением въездного туризма»
В то же время, по словам руководителя «Интуриста», иностранные туристы отменили половину майских туров в Москву из-за закрытия авиахабов
Вьетнам в 2025 году стал самым быстрорастущим направлением въездного туризма в РФ, турпоток оттуда вырос в 2,5 раза благодаря запуску рейсов национальной авиакомпании, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин, которого цитирует «Интерфакс».
"Если говорить о лидерах именно по росту, кто больше всех увеличился в 2025 году по прибытиям в Россию, то первое место — это Вьетнам. Рост более чем в 2,5 раза. Это связано, прежде всего, с тем, что начал летать вьетнамский нацперевозчик. Также Оман в два раза вырос, так как увеличилась частотность авиасообщения. И летом был введён безвиз с Оманом. И также Беларусь – плюс 80% относительно предыдущего года", - сказал он на вчерашней пресс-конференции в столице.
Ездили в основном по традиционным маршрутам. Это Москва, Петербург, Сочи, Байкал, Дальний Восток и в зимний период - Мурманск", - сказал он.
Между тем, иностранные туристы, которые забронировали поездки в Россию на майские праздники, отменили не менее 50% таких туров из-за закрытия авиационных хабов в странах Ближнего Востока, сообщил Александр Мусихин.
"Говоря о текущем годе, были очень успешны первые два месяца, январь и февраль. Рост был, по разным оценкам разных туроператоров, у кого-то в два-три раза, у кого-то на 30%. Рынок был на подъёме, но в связи с кризисом, который случился на Ближнем Востоке, конечно же, ситуация резко ухудшилась.
Дело в том, что не только туристы арабских стран летают на арабских авиакомпаниях, но и многие другие", - сказал они.
/TOURBUS.RU
/TOURBUS.RU
