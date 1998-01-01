Александр Мусихин: «Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением въездного туризма»

Вьетнам в 2025 году стал самым быстрорастущим направлением въездного туризма в РФ, турпоток оттуда вырос в 2,5 раза благодаря запуску рейсов национальной авиакомпании, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин, которого цитирует «Интерфакс».

"Если говорить о лидерах именно по росту, кто больше всех увеличился в 2025 году по прибытиям в Россию, то первое место — это Вьетнам. Рост более чем в 2,5 раза. Это связано, прежде всего, с тем, что начал летать вьетнамский нацперевозчик. Также Оман в два раза вырос, так как увеличилась частотность авиасообщения. И летом был введён безвиз с Оманом. И также Беларусь – плюс 80% относительно предыдущего года", - сказал он на вчерашней пресс-конференции в столице.



По его словам, организованный въездной туризм в целом в 2025 году вырос на 5% относительно предыдущего года.

"Рост, в основном, за счёт увеличения доли экскурсионных туров. Основные лидеры по въезду были Китай, Саудовская Аравия, Турция, Объединённые Арабские Эмираты и Индия", - добавил эксперт.



По словам г-на Мусихина, Китай фактически занимает больше 50% всего въездного рынка, но в 2025 году в "Интуристе" заметили падение турпотока из КНР на 1,5%. Саудовская Аравия выросла на 35%, Турция на 16%, Объединённые Арабские Эмираты - минус 10%, Индия добавила 65%.



Эксперт отметил, что Россия постепенно становится более всесезонным направлением туризма.

"Мы видим, что сезон растягивается: если раньше это было преимущественно лето, которое кратно отличалась от зимы и осени, то теперь и зимой тоже иностранцы активно ездят, но всё равно более 50% посещения России иностранцами - это летний период.

Ездили в основном по традиционным маршрутам. Это Москва, Петербург, Сочи, Байкал, Дальний Восток и в зимний период - Мурманск", - сказал он.



Топ-менеджер "Интуриста" добавил, что огромным плюсом для въездного туризма стала взаимная отмена виз между Россией и Оманом, Китаем, Иорданией. В то же время, по его словам, хотя для россиян Вьетнам безвизовый, его граждане должны получать электронную визу для въезда в РФ.



"Виза, как известно, некий такой элемент паритетности, и здесь, мне кажется, для такого растущего въездного рынка, как Вьетнам, можно было бы тоже взаимно отменить визы", - сказал он.

Между тем, иностранные туристы, которые забронировали поездки в Россию на майские праздники, отменили не менее 50% таких туров из-за закрытия авиационных хабов в странах Ближнего Востока, сообщил Александр Мусихин.

"Говоря о текущем годе, были очень успешны первые два месяца, январь и февраль. Рост был, по разным оценкам разных туроператоров, у кого-то в два-три раза, у кого-то на 30%. Рынок был на подъёме, но в связи с кризисом, который случился на Ближнем Востоке, конечно же, ситуация резко ухудшилась.

Дело в том, что не только туристы арабских стран летают на арабских авиакомпаниях, но и многие другие", - сказал они.



Эксперт пояснил, что турпоток в связи с конфликтом снизился и из стран Персидского залива, и из Китая, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии.

"Все они активно летают именно через авиахабы арабских стран, и, конечно же, отмены рейсов, коррекция расписания, подорожание авиабилетов - это все повлияло существенным образом на спрос во въездном туризме. Например, по майским праздникам туроператоры не досчитались минимум 50% от всех, кто забронировали поездки в предыдущие месяцы еще до кризиса", - подчеркнул эксперт

