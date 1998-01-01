VietJet Air начал выполнять рейсы из Дананга и Камрани в Новокузнецк

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air (входит в Sovico Group) начала выполнять чартерные рейсы из Дананга (Вьетнам) в Новокузнецк, сообщает пресс-служба аэропорта Новокузнецка.

Маршрут дополнит действующую программу полетов из вьетнамской Камрани, откуда VietJet Air летает два раза в неделю, отмечается в сообщении.

 

VietJet Air открыла рейсы из Камрани с 24 апреля, полеты выполняются два раза в неделю, уточнили "Интерфаксу" в аэропорту. Частота рейсов из Дананга - один раз в 10 дней.

Как сообщалось, VietJet Air начала летать из вьетнамских городов в Новокузнецк в конце марта. Так, 27 марта был осуществлен первый рейс из международного аэропорта Фукуок.

VietJet Air создана в 2007 году, позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине.

  

«Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан

Авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительные регулярные рейсы из Москвы в турецкие Бодрум и Даламан, сообщает пресс-служба перевозчика в четверг.

"Дополнительные полёты в Бодрум будут выполняться с 6 июня по 8 июля с частотой три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам. Таким образом, общее количество рейсов между Москвой и Бодрумом достигнет 12 в неделю", - говорится в сообщении.
На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A321 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

По данным авиакомпании, дополнительные рейсы в Даламан будут осуществляться с 9 июня по 6 октября с частотой два раза в неделю: по вторникам и субботам. Всего "Аэрофлот" будет выполнять между Москвой и Даламаном до 11 рейсов в неделю.
Полёты будут выполняться на самолётах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

Как отмечает перевозчик, в общей сложности в летний период запланировано более 6,1 тыс. дополнительных кресел на рейсах к популярным курортам Турции.
Помимо Бодрума и Даламана, "Аэрофлот" этим летом выполняет собственные прямые рейсы в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга и Новосибирска.

 

Первый прямой рейс свяжет Минск и Чебоксары

Авиасообщение между Чебоксарами (Чувашия) и Минском будет запущено с 15 июня 2026 года, сообщила пресс-служба международного аэропорта Чебоксары.

"С 15 июня аэропорт запускает регулярный рейс в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

 

"Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской республики", - добавили в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время рейсы из Чебоксар в Минск не выполняет ни одна авиакомпания.

