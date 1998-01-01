туристический бизнес
для профессионалов
08 мая
Горячие авиановости
VietJet Air начал выполнять рейсы из Дананга и Камрани в Новокузнецк
Вьетнамская авиакомпания VietJet Air (входит в Sovico Group) начала выполнять чартерные рейсы из Дананга (Вьетнам) в Новокузнецк, сообщает пресс-служба аэропорта Новокузнецка.
Маршрут дополнит действующую программу полетов из вьетнамской Камрани, откуда VietJet Air летает два раза в неделю, отмечается в сообщении.
VietJet Air открыла рейсы из Камрани с 24 апреля, полеты выполняются два раза в неделю, уточнили "Интерфаксу" в аэропорту. Частота рейсов из Дананга - один раз в 10 дней.
Как сообщалось, VietJet Air начала летать из вьетнамских городов в Новокузнецк в конце марта. Так, 27 марта был осуществлен первый рейс из международного аэропорта Фукуок.
VietJet Air создана в 2007 году, позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине.
«Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан
Авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительные регулярные рейсы из Москвы в турецкие Бодрум и Даламан, сообщает пресс-служба перевозчика в четверг.
"Дополнительные полёты в Бодрум будут выполняться с 6 июня по 8 июля с частотой три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам. Таким образом, общее количество рейсов между Москвой и Бодрумом достигнет 12 в неделю", - говорится в сообщении.
Первый прямой рейс свяжет Минск и Чебоксары
Авиасообщение между Чебоксарами (Чувашия) и Минском будет запущено с 15 июня 2026 года, сообщила пресс-служба международного аэропорта Чебоксары.
"С 15 июня аэропорт запускает регулярный рейс в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.
"Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской республики", - добавили в пресс-службе аэропорта.
В настоящее время рейсы из Чебоксар в Минск не выполняет ни одна авиакомпания.
