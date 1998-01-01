VietJet Air начал выполнять рейсы из Дананга и Камрани в Новокузнецк Вьетнамская авиакомпания VietJet Air (входит в Sovico Group) начала выполнять чартерные рейсы из Дананга (Вьетнам) в Новокузнецк, сообщает пресс-служба аэропорта Новокузнецка. Маршрут дополнит действующую программу полетов из вьетнамской Камрани, откуда VietJet Air летает два раза в неделю, отмечается в сообщении. VietJet Air открыла рейсы из Камрани с 24 апреля, полеты выполняются два раза в неделю, уточнили "Интерфаксу" в аэропорту. Частота рейсов из Дананга - один раз в 10 дней. Как сообщалось, VietJet Air начала летать из вьетнамских городов в Новокузнецк в конце марта. Так, 27 марта был осуществлен первый рейс из международного аэропорта Фукуок. VietJet Air создана в 2007 году, позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине. «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан Авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительные регулярные рейсы из Москвы в турецкие Бодрум и Даламан, сообщает пресс-служба перевозчика в четверг. "Дополнительные полёты в Бодрум будут выполняться с 6 июня по 8 июля с частотой три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам. Таким образом, общее количество рейсов между Москвой и Бодрумом достигнет 12 в неделю", - говорится в сообщении.

На маршруте будут задействованы лайнеры Airbus A321 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.



По данным авиакомпании, дополнительные рейсы в Даламан будут осуществляться с 9 июня по 6 октября с частотой два раза в неделю: по вторникам и субботам. Всего "Аэрофлот" будет выполнять между Москвой и Даламаном до 11 рейсов в неделю.

Полёты будут выполняться на самолётах Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.



Как отмечает перевозчик, в общей сложности в летний период запланировано более 6,1 тыс. дополнительных кресел на рейсах к популярным курортам Турции.

Помимо Бодрума и Даламана, "Аэрофлот" этим летом выполняет собственные прямые рейсы в Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга и Новосибирска. Первый прямой рейс свяжет Минск и Чебоксары Авиасообщение между Чебоксарами (Чувашия) и Минском будет запущено с 15 июня 2026 года, сообщила пресс-служба международного аэропорта Чебоксары. "С 15 июня аэропорт запускает регулярный рейс в Минск. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Аэрофлот", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. "Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской республики", - добавили в пресс-службе аэропорта. В настоящее время рейсы из Чебоксар в Минск не выполняет ни одна авиакомпания. /ТOURBUS.RU

