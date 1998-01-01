Новости Корпоративный заказ в санаториях: новые запросы, цены и парадоксы рынка Мы публикуем вторую часть аналитического материала о сегодняшних трендах корпоративного сегмента российских санаториев

О том, как компании меняют подход к оздоровлению сотрудников и почему одни санатории выигрывают, а другие теряют клиентов, — во второй части аналитического материала «Турбизнеса», начатого в нашем вчерашнем выпуске. Что меняется в запросах корпоративных заказчиков Большинство опрошенных санаториев, вне зависимости от динамики спроса, отмечают сходные изменения в запросах предприятий. 1. Уход от «просто отдыха» к измеримым результатам Корпоративные клиенты хотят не «оздоровительный отдых», а конкретные показатели: снижение уровня стресса и выгорания;

восстановление после болезней и травм;

профилактика профессиональных заболеваний (боли в спине у офисных сотрудников, утомляемость). По словам Медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаила Данилова, предприятия, которые ведут системную работу в сфере управления здоровьем и благополучием сотрудников, от санаторных программ отказываться не намерены. При этом запрос смещается от обычного оздоровительного отдыха к углубленным программам, нацеленным на конкретные результаты здоровьесбережения. 2. Рост спроса на персонализированные программы Примеры: «Антистресс» и «PRO-здоровье» (санаторий «Бакирово») — учитывают профессиональные риски.

«Спорт и релакс» (Green Flow Роза Хутор) — комбинация физической активности и спа-процедур.

«Здоровье Стандарт» (МЦ «Решма») — альтернатива классической диспансеризации с упором на ЛФК, массаж и водолечение. 3. Акцент на ментальное здоровье Санатории фиксируют заметный рост спроса на программы управления стрессом, тревожностью и нормализации сна. Так, в «Здравнице Лаго-Наки» это реализуют через медицинскую кинезиологию, нейротренинг и БОС-терапию. 4. Комплексные решения «все включено» Компании хотят получать готовый пакет: размещение, питание (все чаще по системе «все включено»), лечение, развлечения, трансферы, проведение выездных мероприятий. «Корпоративные заказчики сегодня хотят не просто размещения, а готового комплексного решения», — подтверждают в Green Flow. 5. Сокращение продолжительности заездов По данным VIZANT Group, для работающих сотрудников наиболее популярным становится формат около 10 дней вместо классических 18–21 дня. На продолжительность пребывания влияет и логистика: без авиасообщения дорога отнимает больше времени. Как изменились цены По ответам санаториев, предоставивших данные о ценах, рост стоимости корпоративных путевок варьируется от 0% до 23%. Часть здравниц сознательно сдерживает цены Отдельные участники отмечают, что публичные цены растут быстрее корпоративных: например, у VIZANT Group рост корпоративных тарифов составил 10%, что примерно вдвое ниже роста публичных цен этого оператора. Главный парадокс Некоторые санатории растут за счет активной стратегии даже при рыночных и логистических ограничениях. Показательный пример — санатории VIZANT Group в Крыму. Несмотря на отсутствие авиасообщения, они показывают уверенный рост корпоративных продаж. Их рецепт: усилили коммуникацию с предприятиями;

повысили качество услуг;

работали над доверием к бренду (иногда годами);

обновили номерной фонд и медицинскую базу;

создали внутри объектов «экономику впечатлений» (музейные пространства, экскурсии). В то же время Life Balance-отель Rosa Springs в Сочи фиксирует снижение корпоративных бронирований до 40% из-за опасений клиентов по поводу задержек авиарейсов и общего стресса. Итоги Рынок корпоративного заказа в санаториях не обваливается и не взлетает — он перераспределяется. В выигрыше оказываются те, кто: 1. перешел от продажи «путевок» к продаже «решений»; 2. персонализирует программы под конкретные предприятия; 3. удерживает цены в обмен на объемы; 4. инвестирует в инфраструктуру и бренд даже при логистических трудностях. «Предприятия, которые в силу экономических причин вынуждены сокращать бюджеты, полностью от санаторных программ не отказываются, а заменяют их на более эффективные и целевые», — заключает Михаил Данилов. По мнению экспертов, корпоративный заказ в санатории — это уже не только социальная нагрузка, а инструмент управления продуктивностью и лояльностью персонала. И те санатории, которые это поняли, «растут» даже при бюджетных и логистических ограничениях. /TOURBUS.RU ФОТО: https://essentuki.ru/sanatoriums Таблица: ТВ



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка