07 мая
Корпоративный заказ в санаториях: новые запросы, цены и парадоксы рынка

Мы публикуем вторую часть аналитического материала о сегодняшних трендах корпоративного сегмента российских санаториев


О том, как компании меняют подход к оздоровлению сотрудников и почему одни санатории выигрывают, а другие теряют клиентов, — во второй части аналитического материала «Турбизнеса», начатого в нашем вчерашнем выпуске.

 

Что меняется в запросах корпоративных заказчиков

Большинство опрошенных санаториев, вне зависимости от динамики спроса, отмечают сходные изменения в запросах предприятий.

 

1. Уход от «просто отдыха» к измеримым результатам

Корпоративные клиенты хотят не «оздоровительный отдых», а конкретные показатели:

  • снижение уровня стресса и выгорания;

  • восстановление после болезней и травм;

  • профилактика профессиональных заболеваний (боли в спине у офисных сотрудников, утомляемость).

 

По словам Медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаила Данилова, предприятия, которые ведут системную работу в сфере управления здоровьем и благополучием сотрудников, от санаторных программ отказываться не намерены.

При этом запрос смещается от обычного оздоровительного отдыха к углубленным программам, нацеленным на конкретные результаты здоровьесбережения.

 

2. Рост спроса на персонализированные программы

Примеры:

  • «Антистресс» и «PRO-здоровье» (санаторий «Бакирово») — учитывают профессиональные риски.

  • «Спорт и релакс» (Green Flow Роза Хутор) — комбинация физической активности и спа-процедур.

  • «Здоровье Стандарт» (МЦ «Решма») — альтернатива классической диспансеризации с упором на ЛФК, массаж и водолечение.

 

3. Акцент на ментальное здоровье

Санатории фиксируют заметный рост спроса на программы управления стрессом, тревожностью и нормализации сна.

Так, в «Здравнице Лаго-Наки» это реализуют через медицинскую кинезиологию, нейротренинг и БОС-терапию.

 

4. Комплексные решения «все включено»

Компании хотят получать готовый пакет: размещение, питание (все чаще по системе «все включено»), лечение, развлечения, трансферы, проведение выездных мероприятий.

«Корпоративные заказчики сегодня хотят не просто размещения, а готового комплексного решения», — подтверждают в Green Flow.

 

5. Сокращение продолжительности заездов

По данным VIZANT Group, для работающих сотрудников наиболее популярным становится формат около 10 дней вместо классических 18–21 дня. На продолжительность пребывания влияет и логистика: без авиасообщения дорога отнимает больше времени.

  

Как изменились цены

По ответам санаториев, предоставивших данные о ценах, рост стоимости корпоративных путевок варьируется от 0% до 23%. Часть здравниц сознательно сдерживает цены 

Отдельные участники отмечают, что публичные цены растут быстрее корпоративных: например, у VIZANT Group рост корпоративных тарифов составил 10%, что примерно вдвое ниже роста публичных цен этого оператора.

  

  

Главный парадокс

Некоторые санатории растут за счет активной стратегии даже при рыночных и логистических ограничениях. Показательный пример — санатории VIZANT Group в Крыму. Несмотря на отсутствие авиасообщения, они показывают уверенный рост корпоративных продаж.

Их рецепт:

  • усилили коммуникацию с предприятиями;

  • повысили качество услуг;

  • работали над доверием к бренду (иногда годами);

  • обновили номерной фонд и медицинскую базу;

  • создали внутри объектов «экономику впечатлений» (музейные пространства, экскурсии).

 

В то же время Life Balance-отель Rosa Springs в Сочи фиксирует снижение корпоративных бронирований до 40% из-за опасений клиентов по поводу задержек авиарейсов и общего стресса.

 

Итоги

Рынок корпоративного заказа в санаториях не обваливается и не взлетает — он перераспределяется. В выигрыше оказываются те, кто:

1. перешел от продажи «путевок» к продаже «решений»;

2. персонализирует программы под конкретные предприятия;

3. удерживает цены в обмен на объемы;

4. инвестирует в инфраструктуру и бренд даже при логистических трудностях.

 

«Предприятия, которые в силу экономических причин вынуждены сокращать бюджеты, полностью от санаторных программ не отказываются, а заменяют их на более эффективные и целевые», — заключает Михаил Данилов.

 

По мнению экспертов, корпоративный заказ в санатории — это уже не только социальная нагрузка, а инструмент управления продуктивностью и лояльностью персонала.

И те санатории, которые это поняли, «растут» даже при бюджетных и логистических ограничениях.

/TOURBUS.RU

 

 

ФОТО: https://essentuki.ru/sanatoriums

Таблица: ТВ



