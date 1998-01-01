07 мая
Корпоративный заказ в санаториях: новые запросы, цены и парадоксы рынка
Мы публикуем вторую часть аналитического материала о сегодняшних трендах корпоративного сегмента российских санаториев
О том, как компании меняют подход к оздоровлению сотрудников и почему одни санатории выигрывают, а другие теряют клиентов, — во второй части аналитического материала «Турбизнеса», начатого в нашем вчерашнем выпуске.
Что меняется в запросах корпоративных заказчиков
Большинство опрошенных санаториев, вне зависимости от динамики спроса, отмечают сходные изменения в запросах предприятий.
1. Уход от «просто отдыха» к измеримым результатам
Корпоративные клиенты хотят не «оздоровительный отдых», а конкретные показатели:
По словам Медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаила Данилова, предприятия, которые ведут системную работу в сфере управления здоровьем и благополучием сотрудников, от санаторных программ отказываться не намерены.
При этом запрос смещается от обычного оздоровительного отдыха к углубленным программам, нацеленным на конкретные результаты здоровьесбережения.
2. Рост спроса на персонализированные программы
Примеры:
3. Акцент на ментальное здоровье
Санатории фиксируют заметный рост спроса на программы управления стрессом, тревожностью и нормализации сна.
Так, в «Здравнице Лаго-Наки» это реализуют через медицинскую кинезиологию, нейротренинг и БОС-терапию.
4. Комплексные решения «все включено»
Компании хотят получать готовый пакет: размещение, питание (все чаще по системе «все включено»), лечение, развлечения, трансферы, проведение выездных мероприятий.
«Корпоративные заказчики сегодня хотят не просто размещения, а готового комплексного решения», — подтверждают в Green Flow.
5. Сокращение продолжительности заездов
По данным VIZANT Group, для работающих сотрудников наиболее популярным становится формат около 10 дней вместо классических 18–21 дня. На продолжительность пребывания влияет и логистика: без авиасообщения дорога отнимает больше времени.
Как изменились цены
По ответам санаториев, предоставивших данные о ценах, рост стоимости корпоративных путевок варьируется от 0% до 23%. Часть здравниц сознательно сдерживает цены
Отдельные участники отмечают, что публичные цены растут быстрее корпоративных: например, у VIZANT Group рост корпоративных тарифов составил 10%, что примерно вдвое ниже роста публичных цен этого оператора.
Главный парадокс
Некоторые санатории растут за счет активной стратегии даже при рыночных и логистических ограничениях. Показательный пример — санатории VIZANT Group в Крыму. Несмотря на отсутствие авиасообщения, они показывают уверенный рост корпоративных продаж.
Их рецепт:
В то же время Life Balance-отель Rosa Springs в Сочи фиксирует снижение корпоративных бронирований до 40% из-за опасений клиентов по поводу задержек авиарейсов и общего стресса.
Итоги
Рынок корпоративного заказа в санаториях не обваливается и не взлетает — он перераспределяется. В выигрыше оказываются те, кто:
1. перешел от продажи «путевок» к продаже «решений»;
2. персонализирует программы под конкретные предприятия;
3. удерживает цены в обмен на объемы;
4. инвестирует в инфраструктуру и бренд даже при логистических трудностях.
«Предприятия, которые в силу экономических причин вынуждены сокращать бюджеты, полностью от санаторных программ не отказываются, а заменяют их на более эффективные и целевые», — заключает Михаил Данилов.
По мнению экспертов, корпоративный заказ в санатории — это уже не только социальная нагрузка, а инструмент управления продуктивностью и лояльностью персонала.
И те санатории, которые это поняли, «растут» даже при бюджетных и логистических ограничениях.
/TOURBUS.RU
ФОТО: https://essentuki.ru/sanatoriums
Таблица: ТВ
