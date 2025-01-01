На Алтае в этом месяце открывается шестая в России игорная зона

При этом эксперты оценивают влияние проекта на развитие турпотока достаточно сдержанно

В середине мая в Республике Алтай появится шестая игорная зона России. Власти рассчитывают на рост турпотока и инвестиций, однако эксперты оценивают влияние проекта сдержанно: основной интерес туристов по-прежнему связан с природой, горнолыжными курортами и люкс-отелями региона, - сообщает сегодгя пресс-служба АТОР.

Создание игорной зоны обсуждалось с осени 2025 года.

Новый кластер появится в Майминском районе рядом с курортом «Манжерок» – примерно в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска и действующего комплекса «Сибирская монета» в Алтайском крае.

Власти региона ожидают, что проект будет приносить не менее 300 млн рублей в бюджет ежегодно и создаст около 1 тыс. рабочих мест.

Чтобы оценить перспективы новой площадки, участники рынка предлагают смотреть на уже работающие игорные зоны.

Игорные зоны сейчас есть в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области и на Красной Поляне в Сочи. Еще одна зона под названием «Золотой берег» строится в Крыму.

За первый квартал 2026 года они приняли около 603 тыс. гостей. Это плюс 5,5% к показателю первого квартала 2025 года, сообщили в Ассоциации игорных зон России.

По данным АИРИС, средняя продолжительность пребывания туристов в игорных зонах остается стабильной – на уровне 3–4 ночей. При этом в 2026 году количество бронирований на 5–7 ночей выросло в 1,5 раза, а глубина продаж увеличилась вдвое. Это может свидетельствовать о постепенном переходе от коротких поездок к более длительным форматам отдыха.

«Доля иностранных гостей в 2025 году варьировалась от 6% на Алтае и около 5,6% на Красной Поляне до 17% в Приморье и 20% в Калининградской области. Таким образом, доля россиян составляет от 80% до 95% в зависимости от региона», – рассказал исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

Ключевая особенность спроса – туристы выбирают такие направления не ради игры как таковой. По словам экспертов, игорная инфраструктура выступает частью комплексного туристического продукта: гости едут за природой, курортами и событиями, а казино становится дополнительным вариантом досуга.

Переоценивать влияние игорных зон на турпоток не стоит, считает вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Особенно на Алтае. По его словам, большинство отдыхающих выбирают место для поездки, руководствуясь совсем другими факторами.

«Игорная зона вряд ли станет источником нового турпотока. Алтай уже демонстрирует устойчивый рост за счет природного туризма, ежегодно принимая миллионы туристов.

Направление уверенно развивается», – говорит г-н Ромашкин.

По его словам, туристы приезжают кататься на лыжах, смотреть достопримечательности – Телецкое озеро, Белуху. Игорная зона может стать дополнительной опцией, но не основной причиной поездки.При этом структура спроса постепенно меняется: в регионе уже работает около десяти пятизвездочных отелей, активно развивается курорт «Манжерок», растет сегмент более обеспеченной аудитории, отмечает Сергей Ромашкин.

И в этом контексте игорная зона может стать «знаком качества для обеспеченной публики». Заядлые же игроки, по его мнению, выберут место поближе – Сочи или Минск.

По оценкам экспертов, ключевым условием успеха проекта станет

выход за рамики исключительно игорной функции – развитие событийной программы, инфраструктуры и комплексных туристических продуктов.

Такой подход уже доказал свою эффективность на примере Красной Поляны.

