Новости Александр Осауленко: Туроператоры потратили на помощь туристам во время ближневосточного кризиса более семи млрд руб. Директор ассоциации «Турпомощь» рассказал о причинах заметного роста выездного туризма

По итогам 2025 года общее число поездок россиян за рубеж осталось ниже допандемийного уровня, однако число посещений через туроператоров выросло вдвое. А общая сумма, на которую туристы купили такие туры, приблизилась к 600 млрд рублей, сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко на конференции в Москве. Его слова сегодня цитирует пресс-служба РСТ. «Общая цена реализованного комплексного турпродукта за рубеж на российском рынке в 2025 году составила почти 600 млрд рублей. Количество организованных туров за рубеж выросло на 46,4% по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 6,5 млн», – рассказал он. Своим ростом выездной туризм обязан продолжавшемуся в 2025 году расширению международного авиасообщения, отложенному спросу, увеличению числа доступных направлений, в том числе за счет ближнего зарубежья. Плюс изменения валютного курса, которые сделали зарубежные поездки более выгодными. Сейчас в ассоциации «Турпомощь» состоит 435 туроператоров. «Мы часто сравниваем различные показатели в туризме с 2019 годом, одним из наиболее успешных в выездном туризме. В пандемию число работающих на выезд туроператоров резко снизилось и вновь начало расти только в 2024 году, достигнув почти 400. В 2025 их 435, мы максимально приблизились к допандемийном показателю. Рост во многом связан с активным включением в рынок операторов, работающих с сопредельными странами – Белоруссией, Абхазией и Южной Осетией. За последний период в ассоциацию вошло более 70 таких компаний», – уточнил г-н Осауленко. По его словам, за 2025 год совокупный объем продаж туров за рубеж увеличился более чем в два раза по сравнению с 2024, а по сравнению с допандемийным 2019-м в денежном выражении рынок вырос в несколько раз. Существенно вырос и турпоток: 6,5 млн организованных поездок в 2025 году более чем вдвое превышают показатель 2019 года, хотя общий объем выездного потока россиян до сих пор не преодолел допандемийную планку. При этом, как заметил эксперт, средняя стоимость тура по сравнению с предыдущим годом увеличилась лишь на 9%. Таким образом, рост общего объема рынка обеспечен, в первую очередь, увеличением количества поездок и расширением предложения, а не только удорожанием турпродукта. Г-н Осауленко подчеркнул, что одной из причин увеличения объема продаж у туроператоров стала их активная помощь туристам в различных непредвиденных обстоятельствах за рубежом: «В периоды нестабильности туристы акцентируют внимание прежде всего на безопасности, туроператоры им это обеспечивают. Растет число туров, приобретаемых у туроператоров не только в дальние страны, но и в СНГ». По словам эксперта, на вывоз, проживание и безопасность туристов, оказавшихся в странах Ближнего Востока во время кризиса, туроператоры потратили не менее 7 млрд рублей. «Мы подписывали на прошлой неделе очередное письмо в адрес Минэкономразвития и указали именно эту сумму потерь туроператоров в сфере выездного туризма только за ближневосточный кризис. При этом в 2025 году ни один туроператор не обанкротился, выплаты из фондов персональной ответственности туроператоров не проводились. Рынок продемонстрировал большую устойчивость, тем не менее потраченные средства – огромная сумма, которая могла бы пойти на развитие бизнеса, а не преодоление форс-мажорных ситуаций, в которых туроператоры не виноваты. Этот вопрос требует системного решения», – сказал глава «Турпомощи». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка