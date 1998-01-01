07 мая
"Аэрофлот" изменил правила провоза пауэрбанков

Новые правила связаны стем, что ранеее IATA изменила правила перевозки в самолете пауэрбанков и устройств, содержащих литиевые батареи


 

"Аэрофлот" в связи с рекомендациями IATA изменил правила провоза пауэрбанков смартфонов и компьютеров, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В январе 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила перевозки и использования на борту воздушного судна пауэрбанков и устройств, содержащих литиевые батареи.

Также Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта 2026 года внесла изменения в инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, устанавливающие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами. "Аэрофлот" также внес изменения в свои правила", - говорится в сообщении.

Новые правила перевозки пауэрбанков на самолетах "Аэрофлота":
перевозятся только в салоне воздушного судна в качестве ручной клади;
• не должны заряжаться на борту воздушного судна, в том числе с использованием источников питания, размещённых в кресле/на борту на всех этапах полёта;
• не должны использоваться для зарядки или питания других портативных электронных устройств на борту воздушного судна при рулении, взлёте и посадке;
• не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках;
• должны находиться в ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане на спинке кресла;
• одно лицо может перевозить не более двух пауэрбанков;
• пауэрбанки должны быть надёжно защищены от короткого замыкания (размещение в оригинальной упаковке, изолирование клемм).

Отдельные требования существуют для перевозки запасных литий-ионных батарей. В соответствии с ними содержание лития не должно быть более 2 г, либо удельная мощность литий-ионных батарей не должна превышать 100 Втч.

Устройства с батареями удельной мощности от 100 до 160 Втч или с содержанием лития более 2 г и до 8 г (в случае литий-металлических батарей для портативных медицинских устройств) допускаются к перевозке только с согласования авиакомпании.

Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более 8 г и мощностью свыше 160 Втч пассажирам провозить запрещено. Их воздушная перевозка может производится только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта.

Как напоминают в авиакомпании, ежегодно в мире в среднем происходят по два инцидента в неделю с пауэрбанками на борту самолетов. Некоторые подобные случаи заканчиваются вынужденной посадкой или возвратом с руления.

Как сообщалось ранее, в конце февраля пауэрбанк загорелся у туриста на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул, который выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии".

