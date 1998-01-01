07 мая
"Аэрофлот" изменил правила провоза пауэрбанков
Новые правила связаны стем, что ранеее IATA изменила правила перевозки в самолете пауэрбанков и устройств, содержащих литиевые батареи
"Аэрофлот" в связи с рекомендациями IATA изменил правила провоза пауэрбанков смартфонов и компьютеров, сообщает пресс-служба авиакомпании.
"В январе 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила правила перевозки и использования на борту воздушного судна пауэрбанков и устройств, содержащих литиевые батареи.
Также Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта 2026 года внесла изменения в инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, устанавливающие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами. "Аэрофлот" также внес изменения в свои правила", - говорится в сообщении.
Устройства с батареями удельной мощности от 100 до 160 Втч или с содержанием лития более 2 г и до 8 г (в случае литий-металлических батарей для портативных медицинских устройств) допускаются к перевозке только с согласования авиакомпании.
Как сообщалось ранее, в конце февраля пауэрбанк загорелся у туриста на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул, который выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии".
