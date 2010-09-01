Китайский безвиз продлен еще на год

Программа безвизового въезда в Китай, действующая с 15 сентября 2025 года, должна была завершиться 14 сентября 2026 года. Однако китайская сторона официально уведомила МИД России о готовности продлить ее еще на год — до сентября 2027 года.

В МИД РФ подтвердили, что партнеры уже уведомили о такой готовности, и сейчас стороны прорабатывают детали сохранения взаимного порядка поездок.

Сейчас безвизовый режим действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 года, позволяя любому россиянину с загранпаспортом находиться в КНР до 30 дней.

На этом фоне посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим желательно продлить на бессрочной основе, подчеркнув, что такие условия уже обеспечили гражданам обеих стран значительное количество удобств.

В МИД РФ, однако, отмечают, что Пекин вряд ли согласится на бессрочную отмену виз, отдавая предпочтение ежегодной пролонгации — такой политики Китай придерживается последовательно, и нет ни одной страны, для граждан которой КНР бессрочно отменила визы.

Вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян назвал продление безвизового режима «логичным и ожидаемым шагом» и выразил надежду на взаимные действия со стороны российских властей. По его словам, число туристических поездок россиян в Китай в 2025 году выросло на 34% и составило 1,36 миллиона визитов, а в первом квартале 2026 года рост, по оценкам, составит не менее 30%.

Всего в 2025 году граждане России совершили почти 2,5 миллиона поездок в Китай — оба показателя выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Спрос на поездки в Китай продолжает набирать обороты, в том числе благодаря безвизовому режиму. Количество бронирований россиянами отелей в Китае в 2026 году выросло на 87% по сравнению с 2025 годом.

Наибольшей популярностью пользуются города материкового Китая — на долю бронирований в Пекине и Шанхае приходится больше половины всех бронирований в стране (53%), причем спрос на размещение в этих городах вырос в два раза. Количество бронирований в Гуанчжоу увеличилось на 79%, в Гонконге — на 15%, а в Санье (Хайнань) — втрое.

В топ городов Китая по популярности среди российских туристов входят Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Санья, Чэнду, Шэньчжэнь и Харбин.

По данным сервиса «Слетать.ру», Китай занимает шестое место среди самых популярных направлений 2026 года с долей 6,9% от общего объема продаж. Средний чек поездки, по подсчетам сервиса, увеличился практически на 12% — до 178,6 тыс. рублей.

Авиасообщение между странами также расширяется. «Аэрофлот» с февраля-марта 2026 года увеличил частоту рейсов из Москвы в Пекин и Гуанчжоу до ежедневных, а также выполняет регулярные рейсы в Шанхай, Гонконг и Санью. Китайские авиакомпании рассматривают запуск новых маршрутов, включая перелеты из Сочи в Шанхай и Пекин.

По прогнозам, курортный Хайнань в 2026 году готов принять до 700 тысяч российских туристов.

