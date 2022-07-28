Euroaktiv: В прошлом году число выданных россиянам шенгенских виз выросло на 10%

Россияне в 2025 году получили более 620 тыс. шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее, сообщает сегодня бельгийское издание Euroaktiv со ссылкой на данные Еврокомиссии.

"Правительства стран Евросоюза выдали россиянам более 620 тыс. шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметный рост числа оформленных виз наблюдается во Францию", - говорится в сообщении.



В Ассоциации туроператоров России отмечают, что число выданных россиянам французских шенгенских виз действительно выросло в 2025 году на 21%, до более чем 150 тыс.

Но рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически не выдают многократных виз.

"Если раньше путешественники могли пользоваться одной многократной визой до пяти лет, то теперь они вынуждены обращаться за визами для каждой поездки. Это стало следствием ужесточения визовой политики в конце 2025 года, когда Еврокомиссия фактически запретила выдачу многократных виз россиянам", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, в 2024 году россияне получили почти 542 тыс. шенгенских виз. Доля отказов составила 7,5%. Более 40% выданных виз были многократными.

При этом, по информации туроператоров, в 2026 году консульства европейских стран практически перестали выдавать в России многократные визы туристам.

"Главное изменение сезона - резкое сокращение выдачи многократных виз. По оценкам рынка, их стало меньше как минимум на 90% по сравнению с началом 2025 года, а у некоторых компаний — до 99%. Вместо мультивиз в 50–60% случаев выдают двукратные визы (чаще под круизы). При хорошей визовой истории возможны двукратные визы с длинным коридором, но в большинстве случаев туристам сейчас выдают однократные визы строго под даты поездки", - льмечает АТОР.



При этом туроператоры отмечают рост спроса на шенгенские визы. "В первом квартале 2026 года количество обращений увеличилось по сравнению с прошлым годом в среднем на 20–25%, а по отдельным направлениям - в разы. Наиболее востребованные страны - Италия, Франция и Испания", - констатируют в АТОР.



По данным туркомпаний, существуют определенные сложности с записью в консульства. Слоты по Франции и Испании быстро заканчиваются, а вот Италия доступнее - запись в Москве возможна в среднем за три недели, в регионах - до пяти недель.

Самыми стабильными направлениями остаются Греция и Венгрия: здесь проще записаться и быстрее получить визу. Греческий шенген оформляют за 8–10 дней, венгерский — за 2–3 недели. Испания - около трёх недель, Италия и Франция - более месяца.

