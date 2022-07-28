|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
06 мая
Euroaktiv: В прошлом году число выданных россиянам шенгенских виз выросло на 10%
Больше всего виз российским туристам выдали Франция, Италия и Испания
Россияне в 2025 году получили более 620 тыс. шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее, сообщает сегодня бельгийское издание Euroaktiv со ссылкой на данные Еврокомиссии.
"Правительства стран Евросоюза выдали россиянам более 620 тыс. шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметный рост числа оформленных виз наблюдается во Францию", - говорится в сообщении.
Но рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически не выдают многократных виз.
При этом, по информации туроператоров, в 2026 году консульства европейских стран практически перестали выдавать в России многократные визы туристам.
"Главное изменение сезона - резкое сокращение выдачи многократных виз. По оценкам рынка, их стало меньше как минимум на 90% по сравнению с началом 2025 года, а у некоторых компаний — до 99%. Вместо мультивиз в 50–60% случаев выдают двукратные визы (чаще под круизы). При хорошей визовой истории возможны двукратные визы с длинным коридором, но в большинстве случаев туристам сейчас выдают однократные визы строго под даты поездки", - льмечает АТОР.
Самыми стабильными направлениями остаются Греция и Венгрия: здесь проще записаться и быстрее получить визу. Греческий шенген оформляют за 8–10 дней, венгерский — за 2–3 недели. Испания - около трёх недель, Италия и Франция - более месяца.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|