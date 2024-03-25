Новости Туроператоры: «Вьетнам демонстрирует аномальный рост» По прогнозам экспертов, вьетнамские курорты примут в этом году 1-1,2 млн российских туристов

Туроператоры говорят о феноменальном росте турпотока во Вьетнам за последний год. У некоторых компаний он десятикратный. Рост ограничен только перевозкой и стал следствием сразу нескольких факторов. Главные из них – всесезонность, привлекательные цены, которые позволяют выигрывать в конкуренции с более дорогими соседями по Юго-Восточной Азии, и прямые рейсы из многих регионов. В ближайшие годы российский турпоток может вырасти до 1,5 млн в год, что поставит Вьетнам на один уровень с массовыми ОАЭ, Египтом или Таиландом, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. В компании ITM group Вьетнам демонстрирует аномальный рост даже на фоне общего подъема Юго-Восточной Азии. «За первый квартал 2026 года спрос на наши туры во Вьетнам вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Направление поднялось в нашем рейтинге продаж с четвертого места в 2024 году на третье в 2025-м, уверенно обогнав Таиланд. Туристы все чаще выбирают Вьетнам не как замену привычным направлениям, а как полноценный самостоятельный продукт», – рассказал глава PR-отдела Андрей Подколзин. Эксперт заметил, что Вьетнам практически «выдавливает» традиционные направления, где продажи либо сократились, либо не показывают рост. Зима и начало весны прошли под знаком «длинных бронирований»: глубина продаж на новогодние и рождественские праздники достигала восьми месяцев. «Неплохие цифры для Вьетнама. Сейчас средняя глубина продаж составляет четыре месяца, ожидаем в скором времени всплеска бронирований новогодних туров. И за счет увеличения продолжительности туров средний чек вырос на 10-15%», – говорит он. Г-н Подколзин добавил, что летом фокус туристов смещается с южных пляжей (Нячанг, Фукуок) в центральную часть страны. Хитом предстоящего пляжного отдыха станут Дананг и соседний Хойан, где с мая по октябрь устанавливается самый комфортный климат с отсутствием изнуряющей жары. Для непляжного отдыха туристы выбирают экскурсии в Ханой и бухту Халонг. PR-директор компании Fun&Sun Ольга Ланская оценила прирост продаж во Вьетнам более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас страна входит у туроператора в топ-3 популярных направлений. По итогам 2025-го Вьетнам также вырос в десятки раз, войдя в первую пятерку стран по объему продаж. Среди причин положительной динамики она назвала восстановление полетной программы и ее расширение – туры из Москвы на летний период заявлены не только в Нячанг, но и в Дананг, хорошее соотношение цены и качества, всесезонность направления. Дополнительным фактором стало перераспределение спроса: на фоне конфликта на Ближнем Востоке часть туристов переориентировались и на Вьетнам. Полетная программа туроператора на лето охватывает Москву, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфу на самолетах авиакомпаний VietJet Air, Red Wings, Ikar, Azur Air. Гендиректор Space Travel Артур Мурадян подтвердил, что Вьетнам сейчас – самое быстрорастущее направление на российском рынке: «У нас продажи выросли на 50% относительно прошлого года, притом что и в 2025 году спрос относительно 2024-го взлетел в несколько раз на фоне расширения авиасообщения. В зимнем сезоне также увидели просто небывалый ажиотаж на острове Фукуок. Найти свободные номера в востребованных отелях было просто нереально, подтверждения приходилось ждать неделю. Сейчас многие туристы уже сделали вывод из той ситуации, и в конце апреля мы уже получали брони на новогодние даты», – говорит он. По словам г-на Мурадяна, продажи на лето идут такими же хорошими темпами, как и зимой. Чаще всего во Вьетнам едут семейные туристы и на довольно длительный срок – от 10 ночей и более. Основной спрос приходится на городские объекты рядом с пляжем с питанием завтраки или полупансион. Это, скорее, тайский формат отдыха, когда вы ночуете и завтракаете в отеле, а основную часть дня проводите за его пределами. Но за последний год значительно вырос спрос на крупные отели пляжного типа на системе «все включено» – такие объекты преимущественно находятся в регионе Камрань, – пояснил эксперт. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тыс. российских туристов. Как считает г-н Мурадян, в этом году турпоток составит около миллиона. Г-н Подколзин прогнозирует больше – 1,1-1,2 млн туристов из России. «Но Вьетнам вполне способен принять в ближайшие годы 1,5 млн россиян, если текущая динамика сохранится и перевозка критически не подорожает», – говорит Андрей Подколзин. /TOURBUS.RU ФОТО:ИИ

