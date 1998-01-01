«Культурный» май: «Волга-центр» в Твери, авангард в Суздале и «Огненное письмо» в столице

Мы публикуем обзор наиболее интересных событий культурного туризма в центральной России в этом месяце

В Тверь: посмотреть на уникальный научно-популярный проект «Волга-центр»

Пятого мая в Твери на территории бывшего Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий Саввы Морозова, открылся уникальный научно-популярный проект: Волга-центр. Масштабный макет Волги от Дубны до Борка с движущейся водой - наглядно показывает историю волжского региона, объединяя науку, искусство и современные технологии.

Так, в масштабе 1:150 здесь представлены Дубна, Кимры, Кашин, Калязин, Углич, Мышкин и поселок Борок, а также два шлюза в действии. По словам создателей, макет создавался на протяжении четырех лет усилиями архитекторов, дизайнеров, историков и краеведов.

«Волга-центр» посвящен великой русской реке и ее значению в истории, экономике и культуре страны, - комментирует куратор экспозиции - Алексей Олейников . - На площади 170 квадратных метров воссоздан макет русла Волги от Дубны до Рыбинска, что позволит туристам наглядно познакомиться с регионом. Мы старались соблюсти баланс между достоверностью и зрелищностью, сохранив все особенности местности: изгибы реки, расположение городов и их достопримечательности.

Примечательно, что в макете используется 6000 литров «живой воды» и представлено более 250 архитектурных памятников, а населяют макет около 5000 персонажей!

Среди мобильных элементов можно увидеть железную дорогу с поездами, портовые краны, телескоп ТНА-1500, известный как «Калязинское ухо», и суда разных исторических эпох. Кроме того, происходит смена дня и ночи, а здания и сюжетные сцены подсвечиваются и озвучиваются. Каждое здание воспроизведено с точностью до деталей, а движущиеся корабли повторяют реальные суда XX века.

На берегах реки воссозданы исторические события разных времен. Экспозицию дополняют мультимедийные экспонаты и планшеты с интерактивными картами городов, фотографиями и описаниями архитектурных достопримечательностей.

Благодаря экспозиции зритель любого возраста сможет почувствовать время: вот бурлаки тянут расшиву, Екатерина II отправляется на галере из Твери в знаменитое путешествие в Казань, а ученые в Дубне открывают новые элементы таблицы Менделеева. Вода течет, плывут корабли, в окнах зажигаются огни, и далекое прошлое оказывается тесно связано с сегодняшним днем».

В Суздаль: За историей и авангардом

С 29 апреля — 25 октября 2026 в Крестовой палате Суздальского кремля проходит выставка «Свомас: Свободные мастерские авангарда», посвященная истории создания и развития Мстёрских свободных мастерских (Свомас) — уникального явления художественной жизни постреволюционной России. Возникшие в 1918 году в рамках реформы художественного образования, Свободные мастерские стали пространством для попытки переосмысления местных традиций и их столкновения с новой эстетикой авангарда. Основателем мастерских стал уроженец Мстёры, художник-академист Федор Модоров.

В четырех разделах выставки представлено более 200 экспонатов, которые раскрывают ключевые этапы развития Свободных мастерских, просуществовавших до конца 1920-х годов. Выставочный проект реализован при поддержке генерального партнера — ВТБ.

По словам куратора выставки Михаила Бирюкова это первая попытка реконструировать в пространстве музея драматичную судьбу провинциального образовательного проекта того времени:

«Проект интересен тем, что, с одной стороны, мы представляем здесь произведения широко известных художников — Ольги Розановой, Александра Родченко, Любови Поповой и других, а, с другой стороны, в экспозиции демонстрируются редкие и малоизвестные работы из личных фондов наследников художников, которые впервые представляются широкой аудитории.

К выставке подготовлена большая параллельная программа, которая включает лекции, паблик-токи, занятия для детей. В мае посетителей ждут мастер-классы, творческие интенсивы и лекции».

В Москву: за «Огненным» письмом

12 мая во Всероссийском музее декоративного искусства открывается масштабный проект, объединивший шедевры эмальерного искусства из государственных и частных собраний – «Огненное письмо. Искусство эмали». Выставка продолжает программу Всероссийского музея декоративного искусства «Коллекции и коллекционеры» и предлагает гостям редкую возможность: увидеть историю развития искусства художественной эмали — от средневековья до XX века.

В едином пространстве представлены две великие эмальерные школы — русская и французская (лиможская), а экспозиция охватывает более восьми веков истории эмальерного искусства — от средневековых шедевров XII столетия до произведений современных мастеров.

«Искусство эмали — это всегда работа со стихией огня, где каждый этап требует от мастера не только технического знания, но и тонкого художественного чувства, - говорит директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.

- Цвет, форма и итоговый результат во многом рождаются в процессе обжига и не поддаются полному контролю. Именно поэтому каждое изделие — результат большого опыта, точности и интуиции. На выставке мы показываем произведения этого «огненного письма…»

