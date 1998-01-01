Эксперты: Пожар в Туапсе не повлиял на экологию Красной Поляны

Появление дымового облака над районом Туапсе в конце апреля встревожило часть туристов и жителей Красной Поляны: многие опасались, что последствия пожара могли сказаться на экологии горного кластера Сочи.

Однако, по словам экологов и участников туррынка, поводов для беспокойства нет – загрязнение до курорта не доходит, а спрос на отдых остается стабильным, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Воздушные массы из индустриальной зоны Туапсе физически не достигают горного кластера Сочи, говорит эколог, президент АНО «Западный Кавказ» и член Экологического совета при главе курорта Юлия Набережная.

«28 апреля жители и гости Красной Поляны могли наблюдать очень редкий случай формирования огромного пирокумулятивного облака, вызванного пожаром в районе Туапсе, видимого из Красной Поляны.

До Красной Поляны вещества, попавшие в атмосферный воздух при горении

нефтепродуктов в Туапсе, к счастью, не доходят», – заверила она.

Географическое положение Красной поляны создает исключительные условия

Красная Поляна находится в непосредственной близости от Сочинского национального парка и граничит с объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».

«Такое географическое положение формирует исключительные природные условия. Территория отличается высоким уровнем биоразнообразия, наличием первозданных лесов, чистейшим горным воздухом и питьевой водой высшей категории. Все это позволяет говорить о Красной Поляне как об экологически благополучном месте», – рассказала Юлия Набережная.

По ее словам, труднодоступность территории для промышленного освоения, относительно низкая плотность населения и ограниченная урбанизация также снижают антропогенную нагрузку и помогают сохранять природный баланс даже в высокий туристический сезон.

На туристическом спросе ситуация вокруг Туапсе также пока не отражается.

Как рассказал Сергей Васин, руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly, компания не фиксирует снижение спроса на отдых в Красной Поляне.

Он также отметил, что туристы не отменяют и отдых в Туапсинском районе.

«Стоит учесть, что ближайшие курортные поселки находятся на достаточном расстоянии от города Туапсе, поэтому вероятность распространения неблагоприятных факторов на эти территории мала», – указал эксперт

