ВОЗ: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не представляет значительной опасности

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius не представляет значительной опасности, вводить ограничения на поездки не требуется, считает директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге

"Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки. Случаи заражения хантавирусом редки и обычно связаны с контактом с зараженными грызунами", - говорится в его заявлении, опубликованном организацией, - сообщает «Интерфакс».



Как сообщалось ранее, два человека скончались на круизном судне MV Hondius нидерландской компании Oceanwide Expeditions, которое выполняло круиз из Ушуайи в Аргентине в Кабо-Верде у побережья Западной Африки. Еще один умер после высадки с лайнера. Погибшие – пожилая семейная пара из Нидерландов и турист из Германии. Предположительная причина смерти – заражение хантавирусом.

По заявлению компании организатора круиза, еще один пассажир с британским гражданством находится в реанимации в Йоханнесбурге, а двум членам экипажа требуется срочная медицинская помощь.



По информации ВОЗ, пока подтвержден лишь один случай хантавируса у пассажира, который находится в ЮАР. Остальные пять случаев нуждаются в подтверждении.

Сейчас судно находится в Кабо Верде, на его борту более 80 пассажиров и порядка 70 членов экипажа. Местные власти пока не дают разрешения на высадку пассажиров. Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что изучает возможность медицинской эвакуации еще нескольких заболевших с судна.

Всемирная организация здравоохранения также заявила, что хантавирус на круизном судне MV Hondius мог передаться от человека к человеку, хотя это и редкий для такого вируса способ.

Как поясняют в организации, хантавирус обычно передается людям от грызунов – через их фекалии, слюну или мочу. Он может вызывать тяжелые респираторные заболевания.

Передача от человека к человеку происходит крайне редко, поэтому риск заражения для оставшихся на лайнере пассажиров остается низким.



В Ассоциации туроператоров России сообщили, что круизы на лайнере MV Hondius продавались в РФ, но туроператоры не располагают информацией, есть ли среди пассажиров пострадавшие россияне.



Хантавирусы – группа вирусов, передающихся главным образом при контакте с мочой или фекалиями инфицированных крыс и мышей. Они редко передаются от человека к человеку. Среди первых симптомов – лихорадка, слабость, боли в мышцах, головная боль, проблемы с пищеварением.

Вирусы опасны тем, что могут вызывать геморрагическую лихорадку и легочный синдром, когда в легких скапливается жидкость. Специфического лечения не существует.



В 2019 году в Аргентине произошла вспышка хантавируса, которая унесла жизни девяти человек. В 2025 году в Нью-Мексико от хантавирусной инфекции скончалась жена американского актера Джина Хэкмана Бетси Аракава.

Примерно через неделю Хакман скончался у себя дома от сердечного заболевания, у него вирус найден не был.

