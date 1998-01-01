06 мая
ВОЗ: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не представляет значительной опасности

Ранее три туриста скончались на круизном судне MV Hondius нидерландской компании Oceanwide Expeditions, которое выполняло круиз из Аргентины в Кабо-Верде


 

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius не представляет значительной опасности, вводить ограничения на поездки не требуется, считает директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге

"Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки. Случаи заражения хантавирусом редки и обычно связаны с контактом с зараженными грызунами", - говорится в его заявлении, опубликованном организацией, - сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, два человека скончались на круизном судне MV Hondius нидерландской компании Oceanwide Expeditions, которое выполняло круиз из Ушуайи в Аргентине в Кабо-Верде у побережья Западной Африки. Еще один умер после высадки с лайнера. Погибшие – пожилая семейная пара из Нидерландов и турист из Германии. Предположительная причина смерти – заражение хантавирусом.

По заявлению компании организатора круиза, еще один пассажир с британским гражданством находится в реанимации в Йоханнесбурге, а двум членам экипажа требуется срочная медицинская помощь.

По информации ВОЗ, пока подтвержден лишь один случай хантавируса у пассажира, который находится в ЮАР. Остальные пять случаев нуждаются в подтверждении.
Сейчас судно находится в Кабо Верде, на его борту более 80 пассажиров и порядка 70 членов экипажа. Местные власти пока не дают разрешения на высадку пассажиров. Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что изучает возможность медицинской эвакуации еще нескольких заболевших с судна.

 

Всемирная организация здравоохранения также заявила, что хантавирус на круизном судне MV Hondius мог передаться от человека к человеку, хотя это и редкий для такого вируса способ.

Как поясняют в организации, хантавирус обычно передается людям от грызунов – через их фекалии, слюну или мочу. Он может вызывать тяжелые респираторные заболевания.

Передача от человека к человеку происходит крайне редко, поэтому риск заражения для оставшихся на лайнере пассажиров остается низким.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что круизы на лайнере MV Hondius продавались в РФ, но туроператоры не располагают информацией, есть ли среди пассажиров пострадавшие россияне.

Хантавирусы – группа вирусов, передающихся главным образом при контакте с мочой или фекалиями инфицированных крыс и мышей. Они редко передаются от человека к человеку. Среди первых симптомов – лихорадка, слабость, боли в мышцах, головная боль, проблемы с пищеварением.

Вирусы опасны тем, что могут вызывать геморрагическую лихорадку и легочный синдром, когда в легких скапливается жидкость. Специфического лечения не существует.

В 2019 году в Аргентине произошла вспышка хантавируса, которая унесла жизни девяти человек. В 2025 году в Нью-Мексико от хантавирусной инфекции скончалась жена американского актера Джина Хэкмана Бетси Аракава.

Примерно через неделю Хакман скончался у себя дома от сердечного заболевания, у него вирус найден не был.

