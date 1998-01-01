|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
06 мая
ВОЗ: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не представляет значительной опасности
Ранее три туриста скончались на круизном судне MV Hondius нидерландской компании Oceanwide Expeditions, которое выполняло круиз из Аргентины в Кабо-Верде
Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius не представляет значительной опасности, вводить ограничения на поездки не требуется, считает директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге
"Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки. Случаи заражения хантавирусом редки и обычно связаны с контактом с зараженными грызунами", - говорится в его заявлении, опубликованном организацией, - сообщает «Интерфакс».
По заявлению компании организатора круиза, еще один пассажир с британским гражданством находится в реанимации в Йоханнесбурге, а двум членам экипажа требуется срочная медицинская помощь.
Всемирная организация здравоохранения также заявила, что хантавирус на круизном судне MV Hondius мог передаться от человека к человеку, хотя это и редкий для такого вируса способ.
Как поясняют в организации, хантавирус обычно передается людям от грызунов – через их фекалии, слюну или мочу. Он может вызывать тяжелые респираторные заболевания.
Передача от человека к человеку происходит крайне редко, поэтому риск заражения для оставшихся на лайнере пассажиров остается низким.
Вирусы опасны тем, что могут вызывать геморрагическую лихорадку и легочный синдром, когда в легких скапливается жидкость. Специфического лечения не существует.
Примерно через неделю Хакман скончался у себя дома от сердечного заболевания, у него вирус найден не был.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|