Новости Корпоративные заказы в санаториях: рынок не растет, а перераспределяется Мы начинаем публикацию аналитического материала о нынешних трендах корпоративного сегмента российских санаториев

В 2026 году предприятия не отказываются от санаторно-курортного лечения сотрудников, но меняют подход: вместо «отдыха» покупают целевые программы восстановления. Одни здравницы фиксируют снижение корпоративных бронирований до 40%, другие — рост корпоративного группового сегмента на 83,6%, а отдельные — кратный рост реализованных путевок с лечением за счет активного привлечения новых заказчиков. О цифрах и трендах корпоративного сегмента санаториев — в первой части аналитического материала «Турбизнеса». Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) опросила своих участников — представителей санаториев из разных регионов — о том, что происходит в корпоративном сегменте в 2026 году. Выводы неоднозначны: единого тренда нет, каждая здравница живет в своей реальности. Медицинский директор АОТ Михаил Данилов резюмирует: «Сегодня мы видим не снижение или рост, а скорее перераспределение спроса между игроками рынка». Доля корпоративного сегмента: от 2,1% до 37% По представленным ответам корпоративный заказ — покупка путевок за счет работодателя — занимает от 2,1% до 37% загрузки или дохода конкретных объектов. При этом, по оценке АОТ, у участников Ассоциации этот показатель может варьироваться в диапазоне 10–65%, а среднеотраслевой ориентир составляет 15–20%. Такой разброс показывает: корпоративный сегмент важен для рынка, но его значение для конкретной здравницы зависит от стратегии продаж, региона, сезона и состава партнеров. Здравницы, которые целенаправленно работают с предприятиями и учитывают их текущие потребности, фиксируют в 2026 году рост 10–15% на фоне общего сокращения бюджетов. Остальные либо стагнируют, либо теряют заказы. Динамика спроса: кто в плюсе, кто в минусе Разброс показателей значительный — от снижения корпоративных бронирований примерно на 40% до роста реализованных путевок с лечением примерно на 200%. Растущие санатории: VIZANT Group (Крым): количество реализованных путевок с лечением за январь–март 2026 года выросло примерно на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Причина — не органический рост рынка, а активная стратегия привлечения, повышение качества услуг и работа над доверием к бренду.

Green Flow Роза Хутор (Сочи): корпоративный групповой сегмент вырос на 83,57% в первом квартале 2026 года. Спрос поддерживают формат bleisure-туризма — отдыха, совмещенного с деловыми целями, — и запрос работодателей на профилактику выгорания сотрудников.

«Здравница Лаго-Наки» (Адыгея): спрос вырос на 10–12% по итогам 2025 года, в начале 2026 года — дополнительные 10%. Санатории со стабильностью или умеренным ростом: «Сергиевские минеральные воды»: рост на 35% за 2025 год, в 2026 году спрос сохранился на уровне прошлого года.

«Бакирово»: в начале года полноценно оценить спрос сложно из-за сроков тендеров и корпоративных каникул, однако объем оздоровительных программ сохранен на прежнем уровне.

«Васильевский»: спрос остался на уровне прошлого года. Снижающие спрос санатории: Life Balance отель Rosa Springs (Сочи): снижение корпоративных бронирований достигает 40%. Среди причин — общая экономическая и политическая ситуация, опасения сотрудников по поводу задержек авиарейсов и стресс, связанный с этими рисками.

МЦ «Решма» (Ивановская обл.): спрос упал примерно на 20%. Среди причин — пересмотр бюджетов на соцпакеты, рост стоимости путевок при фиксированных бюджетах, изменение приоритетов сотрудников и отказ градообразующего текстильного предприятия от финансирования путевок на 2026 год.

«Родник» (Кисловодск): бронирования в первом квартале 2026 года снизились на 10–15%. Бюджеты предприятий: не сокращают, а перераспределяют Единого ответа на вопрос о бюджетах нет. Часть компаний урезает социальные расходы, часть — сохраняет или даже наращивает. Сохранили или увеличили: «Здравница Лаго-Наки»: крупные компании и бизнес с высокой зависимостью от человеческого капитала увеличивают бюджеты на 10–20%.

«Родник» (Кисловодск): бюджеты сохранились на уровне прошлого года, наблюдается рост около 5–8%.

VIZANT GROUP (Крым): бюджеты остались на уровне прошлого года (с учетом инфляции это фактическое сокращение, зато объемы выросли за счет привлечения новых компаний).

«Васильевский»: бюджеты практически не изменились. Сократили: «Решма»: общее сокращение бюджетов, текстильное предприятие полностью отказалось от закупок.

«Валуево» (Москва): сокращение на 10–15% (но за счет сохранения прошлогодних тарифов для постоянных клиентов, а не за счет объемов). Отраслевая структура (по оценкам санаториев): среди активных корпоративных заказчиков названы IT-сектор, финансовые и консалтинговые компании, крупные производственные холдинги, нефтегазовая отрасль, энергетика, машиностроение, авиастроение, химическая промышленность, легкая промышленность, строительная индустрия и сельское хозяйство. Как изменились цены По ответам санаториев, предоставивших данные о ценах, рост стоимости корпоративных путевок варьируется от 0% до 23%. Часть здравниц сознательно сдерживает цены Отдельные участники отмечают, что публичные цены растут быстрее корпоративных: например, у VIZANT Group рост корпоративных тарифов составил 10%, что примерно вдвое ниже роста публичных цен этого оператора. О том, как меняются запросы компаний и почему одни здравницы растут даже на падающем рынке — в нашем завтрашнем выпуске. /TOURBUS.RU Инфографика: "ТБ" Фото: https://www.rossija-kurort.ru

