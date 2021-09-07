06 мая
Корпоративные заказы в санаториях: рынок не растет, а перераспределяется
Мы начинаем публикацию аналитического материала о нынешних трендах корпоративного сегмента российских санаториев
В 2026 году предприятия не отказываются от санаторно-курортного лечения сотрудников, но меняют подход: вместо «отдыха» покупают целевые программы восстановления. Одни здравницы фиксируют снижение корпоративных бронирований до 40%, другие — рост корпоративного группового сегмента на 83,6%, а отдельные — кратный рост реализованных путевок с лечением за счет активного привлечения новых заказчиков.
О цифрах и трендах корпоративного сегмента санаториев — в первой части аналитического материала «Турбизнеса».
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) опросила своих участников — представителей санаториев из разных регионов — о том, что происходит в корпоративном сегменте в 2026 году. Выводы неоднозначны: единого тренда нет, каждая здравница живет в своей реальности.
Медицинский директор АОТ Михаил Данилов резюмирует: «Сегодня мы видим не снижение или рост, а скорее перераспределение спроса между игроками рынка».
Доля корпоративного сегмента: от 2,1% до 37%
По представленным ответам корпоративный заказ — покупка путевок за счет работодателя — занимает от 2,1% до 37% загрузки или дохода конкретных объектов. При этом, по оценке АОТ, у участников Ассоциации этот показатель может варьироваться в диапазоне 10–65%, а среднеотраслевой ориентир составляет 15–20%.
Такой разброс показывает: корпоративный сегмент важен для рынка, но его значение для конкретной здравницы зависит от стратегии продаж, региона, сезона и состава партнеров.
Здравницы, которые целенаправленно работают с предприятиями и учитывают их текущие потребности, фиксируют в 2026 году рост 10–15% на фоне общего сокращения бюджетов.
Остальные либо стагнируют, либо теряют заказы.
Динамика спроса: кто в плюсе, кто в минусе
Разброс показателей значительный — от снижения корпоративных бронирований примерно на 40% до роста реализованных путевок с лечением примерно на 200%.
Растущие санатории:
Санатории со стабильностью или умеренным ростом:
Снижающие спрос санатории:
Бюджеты предприятий: не сокращают, а перераспределяют
Единого ответа на вопрос о бюджетах нет. Часть компаний урезает социальные расходы, часть — сохраняет или даже наращивает.
Сохранили или увеличили:
Сократили:
Отраслевая структура (по оценкам санаториев): среди активных корпоративных заказчиков названы IT-сектор, финансовые и консалтинговые компании, крупные производственные холдинги, нефтегазовая отрасль, энергетика, машиностроение, авиастроение, химическая промышленность, легкая промышленность, строительная индустрия и сельское хозяйство.
Как изменились цены
По ответам санаториев, предоставивших данные о ценах, рост стоимости корпоративных путевок варьируется от 0% до 23%. Часть здравниц сознательно сдерживает цены
Отдельные участники отмечают, что публичные цены растут быстрее корпоративных: например, у VIZANT Group рост корпоративных тарифов составил 10%, что примерно вдвое ниже роста публичных цен этого оператора.
О том, как меняются запросы компаний и почему одни здравницы растут даже на падающем рынке — в нашем завтрашнем выпуске.
/TOURBUS.RU
Инфографика: "ТБ"
Фото: https://www.rossija-kurort.ru
