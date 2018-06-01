|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
05 мая
Туризм: Происшествия
Двое россиян признаны «туристами года» на Хайнане за спасение утопающего/ Ракетные атаки Ирана вызвали новые сбои авиасообщения в ОАЭ/ Сильное землетрясение произошло на Филиппинах
Двое россиян признаны «туристами года» на Хайнане за спасение утопающего
Двум российским туристам вручили награду на китайском острове Хайнань за участие в спасении тонущего в море человека, сообщили в Управлении по туризму города Санья.
По информации в соцсетях, инцидент произошел 23 апреля на одном из пляжей Саньи, столицы южного Хайнаня. Российский турист по имени Павел на пляже увидел, что в море тонет человек и бросился на помощь, несмотря на опасное прибрежное течение. Вытащить утопающего ему помог еще один россиянин, Александр.
В ходе спасения Павел наглотался воды и сам почувствовал себя плохо. Видео, записанное одним из свидетелей происшествия, набрало много хвалебных комментариев китайских пользователей.
Ракетные атаки Ирана вызвали новые сбои авиасообщения в ОАЭ
Ракетные атаки Ирана на ОАЭ, о которых заявили местные власти в понедельник, вызвали новые сбои авиасообщения, следует из данных онлайн-табло аэропортов.
Власти ОАЭ заявили в понедельник, что перехватили три иранские ракеты, одна из которых упала в море. По заявлению Минобороны, в атаке участвовали также дроны. Жители страны получили сообщения на мобильные телефоны о необходимости найти безопасное место для укрытия.
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах
Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Самар (Филиппины) в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 09:10 мск в понедельник землетрясения находился в 92 км к востоку от крупного города Калбайог на острове Самар, менее чем в 1 км от побережья.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 73,3 км, а эпицентр - на территории острова.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|