Двое россиян признаны «туристами года» на Хайнане за спасение утопающего

Двум российским туристам вручили награду на китайском острове Хайнань за участие в спасении тонущего в море человека, сообщили в Управлении по туризму города Санья.

По информации в соцсетях, инцидент произошел 23 апреля на одном из пляжей Саньи, столицы южного Хайнаня. Российский турист по имени Павел на пляже увидел, что в море тонет человек и бросился на помощь, несмотря на опасное прибрежное течение. Вытащить утопающего ему помог еще один россиянин, Александр.

В ходе спасения Павел наглотался воды и сам почувствовал себя плохо. Видео, записанное одним из свидетелей происшествия, набрало много хвалебных комментариев китайских пользователей.



В начале мая Павлу вручили награду в Управлении по туризму Саньи как "Лучшему туристу-2026". Второй участник спасательной операции не смог присутствовать на церемонии, так как уже улетел в Россию.

Ракетные атаки Ирана вызвали новые сбои авиасообщения в ОАЭ

Ракетные атаки Ирана на ОАЭ, о которых заявили местные власти в понедельник, вызвали новые сбои авиасообщения, следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Власти ОАЭ заявили в понедельник, что перехватили три иранские ракеты, одна из которых упала в море. По заявлению Минобороны, в атаке участвовали также дроны. Жители страны получили сообщения на мобильные телефоны о необходимости найти безопасное место для укрытия.

Кроме того, Иран нанес удар по жилому дому в Омане, пострадали двое иностранных граждан.



Как отметили в Ассоциации туроператоров России, аэропорты ОАЭ из-за атаки не закрывают, но в расписании рейсов есть задержки и отмены рейсов, часть самолетов ушли на запасные аэродромы, в том числе в Оман.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что перевозчики ОАЭ активно восстанавливают маршруты в Россию, спрос на авиабилеты высокий, а загрузка рейсов растет быстрее, чем прогнозировали эксперты.

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Самар (Филиппины) в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 09:10 мск в понедельник землетрясения находился в 92 км к востоку от крупного города Калбайог на острове Самар, менее чем в 1 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 73,3 км, а эпицентр - на территории острова.

