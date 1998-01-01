CMWP: В столице дешевеет размещение в дорогих отелях

Основная причина — снижение спроса в конце зимы и начале весны

Снижение спроса на отели Москвы в феврале и марте 2026 года привело к падению цен на размещение, особенно в люксовом сегменте, где оно составило 4,6% по итогам первого квартала по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщает аналитическая компания Commonwealth Partnership (CMWP).

"После вполне успешного января, первая половина которого традиционно обеспечивается спросом со стороны гостей столицы в зимние каникулы, объемы проданных номеров в феврале и марте были существенно меньше, чем за аналогичные периоды 2023-2025 гг. Как итог –слабоположительная динамика загрузки по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с первым кварталом 2025 г.", - говорится в сообщении компании, которое сегодня цитирует «Интерфакс».



По данным аналитиков, такая динамика наблюдалась во всех ценовых сегментах качественных отелей, кроме люксового, который потерял 4,6%.

Из-за слабого спроса средняя цена номера снизилась во всех ценовых сегментах в первом квартале.

По рынку в целом снижение составило 4,5% (с 12 357 рублей в 2025 году до 11 795 в 2026). Наиболее заметным оно было в сегменте отелей выше среднего – 7,1%, во всех остальных составило от 2,1% до 3,2%.

Средняя доходность на номер в отелях Москвы в первом квартале снизилась на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 8 190 рублей. Максимальное снижение произошло в сегменте люксовых отелей (-11,1%), что связано с более заметным падением загрузки и, соответственно цен.

Наиболее устойчивыми оказались доходы отелей экономичного сегмента, где доходность на номер снизилась на 0,7%.



Как отмечают в CMWP, резкое снижение спроса на отели Москвы сразу после окончания новогодних каникул свидетельствует о сокращении числа приезжающих в столицу деловых туристов из регионов, которые обычно заполняют качественные отели столицы в периоды, когда спрос со стороны обычных туристов невысок.



По данным платформы Travelline, количество бронирований отелей Москвы на майские праздники снизилось на 5,6% год к году.

/TOURBUS.RU