05 мая
CMWP: В столице дешевеет размещение в дорогих отелях
Основная причина — снижение спроса в конце зимы и начале весны
Снижение спроса на отели Москвы в феврале и марте 2026 года привело к падению цен на размещение, особенно в люксовом сегменте, где оно составило 4,6% по итогам первого квартала по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщает аналитическая компания Commonwealth Partnership (CMWP).
"После вполне успешного января, первая половина которого традиционно обеспечивается спросом со стороны гостей столицы в зимние каникулы, объемы проданных номеров в феврале и марте были существенно меньше, чем за аналогичные периоды 2023-2025 гг. Как итог –слабоположительная динамика загрузки по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с первым кварталом 2025 г.", - говорится в сообщении компании, которое сегодня цитирует «Интерфакс».
По рынку в целом снижение составило 4,5% (с 12 357 рублей в 2025 году до 11 795 в 2026). Наиболее заметным оно было в сегменте отелей выше среднего – 7,1%, во всех остальных составило от 2,1% до 3,2%.
Средняя доходность на номер в отелях Москвы в первом квартале снизилась на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 8 190 рублей. Максимальное снижение произошло в сегменте люксовых отелей (-11,1%), что связано с более заметным падением загрузки и, соответственно цен.
Наиболее устойчивыми оказались доходы отелей экономичного сегмента, где доходность на номер снизилась на 0,7%.
