Туроператоры: Спрос на пляжную Италию заметно растет

При этом наших туристов не пугают дорогие авиабилеты и визовые ограничения

Спрос на пляжную Италию у россиян растет, несмотря на дорогие авиабилеты и визовые ограничения, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

По данным ведущих туроператоров, спрос на пляжные туры в страну вырос на 10–40% по сравнению с прошлым годом.

Так, в PAC Group зафиксировали рост спроса на 40%, в «Интуристе» – на 20%, «Спектрум» – на 15%, в ПАКС – в среднем на 10–15%.

В «Русском Экспрессе» отметили особенно заметное повышение спроса в сегменте комбинированных туров, где отдых на побережье совмещается с поездками по городам.

Структура спроса на пляжные туры в этом сезоне выстроилась вокруг пяти ключевых направлений.

В топе у туроператоров:

Амальфитанское побережье

Сицилия

Сардиния

Лигурия

курорты Адриатического побережья

Именно эти регионы стабильно входят в число самых востребованных у российских туристов.

Отдельно туроператоры отмечают устойчивый рост спроса в премиальном сегменте.

В PAC Group, Space Travel и «Интуристе» фиксируют повышение интереса к Сардинии, Амальфитанскому побережью, Портофино, Капри.

В «Русском Экспрессе» добавляют, что на Сардинии сохраняется высокий спрос на аренду вилл, традиционно популярную у люксовой аудитории.

При выборе пляжного курорта в Италии в этом сезоне одним из ключевых факторов для туристов стала логистика. Как отмечают туроператоры, россияне все чаще выбирают направления, до которых можно добраться с минимальным количеством пересадок и без сложных внутренних переездов.

По данным «Спектрума», «Русского Экспресса» и Let’s Fly, наибольшим спросом пользуются курорты, удобно расположенные относительно главных международных хабов страны — Рима, Милана и Венеции.

В PAC Group уточняют: практически до всех пляжных курортов Италии сейчас можно добраться с пересадками через Стамбул, Баку или Ереван.

В Space Travel и «Интуристе» отмечают, что улучшение транспортной доступности напрямую влияет на продажи. Так, запуск удобных стыковок через Армению в Бари стимулировал спрос на Апулию, а увеличение числа рейсов в Неаполь — на курорты Кампании.

По данным туроператоров, стоимость авиаперелета в Италию летом 2026 года туда-обратно на человека составляет:

от 60–70 тыс. руб. — перелет с пересадкой в Ереване или Баку

около 100 тыс. руб. — более комфортный вариант с удобной стыковкой

Главное преимущество пляжного отдыха в Италии, по оценке туроператоров, — возможность совмещать море с экскурсионной программой.

Именно это чаще всего становится решающим аргументом при выборе между Италией и другими пляжными направлениями Европы.

В PAC Group отмечают, что с большинства курортов легко добраться до исторических городов благодаря развитой сети электричек и автобусов.

Лучшее соотношение цены и погоды в Итадии, по оценке туроператоров, приходится на май–июнь и сентябрь–октябрь.

В эти месяцы климат уже/еще подходит для пляжного отдыха, а стоимость размещения заметно ниже июльско-августовских пиков.

По данным рынка, разница в цене между высоким сезоном и межсезоньем на одном и том же объекте может достигать 1,5–2 раз.

Самым доступным направлением эксперты называют Адриатическое побережье.

Самым бюджетным и одновременно комфортным вариантом в PAC Group считают Римини: протяженная пляжная полоса, высокая концентрация кафе, привлекательные цены на размещение и удобная логистика для экскурсионных выездов в соседние города.

Подаваться на итальянскую визу на летний отдых еще можно, но затягивать уже рискованно- отмечают эксперты АТОР. По данным туроператоров, стандартный срок оформления в Москве – около месяца, в высокий сезон весь процесс может растянуться до двух месяцев.

В «Интуристе» и ПАКС советуют тем, кто подается на визу сейчас, ориентироваться уже на вторую половину июля и август.

/TOURBUS.RU

ФОТО: https://id.pinterest.com