«Пакс» поменял перевозчика летних туров в Черногорию

Вместо Jazeera Airways туроператор полетит в Тиват рейсами FlyOne Armenia с короткой стыковкой в Ереване

Компания «Пакс» в этом году впервые предложит туры Черногорию на рейсах авиакомпании FlyOne Armenia. Четвертый год подряд туроператор запускает эксклюзивную полетную программу из Москвы в Тиват – и всегда партнером выступал кувейтский перевозчик Jazeera Airways.

В этот раз заявлен армянский лоукостер. Полетная программа продлится с 24 июня по 20 сентября, на маршрут поставлены Airbus A320, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Несмотря на постепенное улучшение ситуации в регионе Ближнего Востока, мы предпочитаем не рисковать комфортом и безопасностью туристов, поэтому в предстоящем летнем сезоне будет задействован FlyOne Armenia. Стыковка короткая, всего 2 часа, а общее время в пути составляет 8 часов 20 минут.

В Тиват самолет прибывает утром, что позволяет начать полноценный отдых в этот же день», – рассказала заместитель генерального директора «Пакс» Любовь Чучмаева.

В онлайне представлены туры с вылетом из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга и Сочи на регулярных рейсах GDS.

По словам г-жи Чучмаевой, «Пакетные туры на блоках мест на рейсах FlyOne бронировать выгоднее, чем на GDS-рейсах других перевозчиков, разница в цене может достигать 15-20 тыс. рублей».

Эксперт добавила, что Черногория пока остается одной из немногих европейских стран, куда россияне могут отправиться без визы. Сейчас туры бронируются до второй половины сентября, то есть фактически до конца полетной программы.

По статистике «Пакса», 70% туристов выбирают туры на блочных рейсах туроператора, 30% предпочитают GDS-туры с вылетом из Москвы и регионов на рейсах Turkish Airlines, Air Serbia, FlyOne и Azerbaijan Airlines.

Черногория традиционно считается идеальным направлением для семейного отдыха с детьми, особенно в пик сезона – с конца июня по конец августа. Эта тенденция сохраняется и в текущем году.

В то же время, продолжила эксперт, виден рост интереса со стороны активной молодежи – для этой аудитории характерны комбинированные туры, позволяющие за одну поездку познакомиться с разными курортами страны.

«Подобных сочетаний много, по запросам туристов формируем удобные комбинированные программы в Черногории. Сейчас направление продается с опережением год к году на 22%», – сообщила эксперт.

