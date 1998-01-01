Офлайн-продвижение турагентства: От встреч в офисе до «глянца»

Пока цифровые каналы работают нестабильно, а бюджет на контекстную рекламу растет, туристические компании все чаще обращают внимание на офлайн-инструменты.

Живые встречи, публичные выступления, печатные материалы и нетворкинг за пределами отрасли помогают находить клиентов и укреплять репутацию. Разбираемся, какие методы работают сегодня, в материале «Турбизнеса».

На прошедшей в столице конференции Travel Marketing выступила Диана Фердман (на фото), основатель туристической компании «Дельмар».

Она поделилась опытом использования офлайн-продвижения: от встреч в своем офисе до выпуска глянцевого журнала. Главный вывод: в современном туристическом бизнесе эффективна синергия онлайна и офлайна.

Почему офлайн снова привлекает внимание?

В последние годы привычные каналы коммуникации стали давать сбои, а стоимость привлечения клиента через «Яндекс.Директ», по оценке спикера, может достигать 3 тыс. руб. за заявку. Это заставляет искать дополнительные способы работы с аудиторией.

«Привычные инструменты сломались. Мы отходим от онлайн-продаж в сторону офлайн-работы. Люди будут возвращаться в офисы, и это можно использовать», — отметила Диана Фердман.

Нетворкинг: не раздача визиток, а полезные связи

Основа офлайн-продвижения — нетворкинг. Однако, по словам спикера, он эффективен не тогда, когда вы пытаетесь «продать» себя за три минуты, а когда вы запоминаетесь и предлагаете реальную помощь.

«Главное правило — давать, а не брать. Придумайте «фишку» вне вашего бизнеса, которая выделит вас. Покажите, чем вы можете быть полезны», — советует Диана Фердман.

Важно не ограничиваться только отраслевыми мероприятиями. Туристические бизнес-завтраки и конференции полезны, но они формируют взгляд «изнутри».

Чтобы расширять кругозор и находить новых клиентов, имеет смысл посещать деловые встречи в смежных сферах: фитнес-клубы, книжные сообщества, мероприятия для предпринимателей.

Причем эксперт рекомендует выбирать платные события — они собирают более мотивированную аудиторию.

Публичные выступления: востребованная компетенция

По словам Дианы Фердман, в туристической отрасли ощущается нехватка новых спикеров, что создает возможность для других профессионалов заявить о себе.

«Человек с микрофоном всегда выглядит для клиентов более статусным. Начать можно с малого — выступить в своем офисе перед туристами, а затем выходить на более широкую аудиторию», — рекомендует спикер.

Офлайн-встречи с клиентами в офисе

Один из доступных форматов — камерные встречи в туристическом агентстве. На них приглашают постоянных клиентов, рассказывают о новых направлениях, делятся свежими впечатлениями сотрудников, организуют неформальное общение.

Такие мероприятия не требуют больших бюджетов, но укрепляют лояльность. Еще один вариант — отмечать дни рождения компании вместе с клиентами. Это создает эмоциональную связь и повышает вероятность повторных обращений.

Печатная продукция: от журнала до магнита

Диана Фердман выпускает собственный глянцевый журнал «Хочу в отпуск». Тираж обходится примерно в 3 млн рублей за номер, но, по ее оценке, такой носитель работает долго — журнал может находиться в салоне красоты или другой общественной зоне годами и привлекать новых клиентов.

Для небольших агентств более реалистичный вариант — блокноты с магнитиками или качественные брошюры.

Один недорогой сувенир с контактами компании, оставленный у клиента дома, способен окупиться многократно: спикер привела пример, когда один магнит привел клиента, купившего туры на сумму, покрывающую все подобные расходы.

Коллаборации и работа с отзывами

Кооперация с салонами красоты, фитнес-клубами, страховыми агентами — еще один рабочий способ. Совместные розыгрыши призов (например, путевок) повышают узнаваемость и привлекают целевую аудиторию.

Кроме того, важную роль играют отзывы на картографических сервисах. В компании спикера был сотрудник, в чьи обязанности входило получение отзывов на Яндекс Картах. Высокий рейтинг привел к тому, что клиент, живущий рядом с офисом, купил дорогой тур на Мальдивы — без вложений в контекстную рекламу.

Карта пути клиента как системный инструмент

Диана Фердман поделилась со слушателями картой пути клиента (Customer Journey Map). Этот инструмент помогает проанализировать, откуда приходят клиенты, какие точки контакта работают лучше, где есть недочеты в продвижении. Используя такую карту, турагентство может системно выстраивать как онлайн-, так и офлайн-маркетинг.

Офлайн-продвижение не заменяет цифровые каналы, а дополняет их. Сейчас, когда интернет-площадки работают нестабильно, а конкуренция в переписках высока, живые встречи, личные рекомендации, публичные выступления и даже печатная продукция становятся весомым конкурентным преимуществом.

«Совмещаем онлайн и офлайн. Работаем с клиентской базой и нетворкингом — это два кита, на которых сегодня держится продвижение туристической компании», — резюмировала Диана Фердман.

/TOURBUS.RU