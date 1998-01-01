Дмитрий Чернышенко: Правительственная группа начала отслеживать цены на отдых в России

В случае превышения контрольных показателей, ФАС и органы власти принимают необходимые меры

На базе Координационного центра правительства создана рабочая группа во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Она мониторит цены на туристические услуги и в случае превышения контрольных показателей, что обычно происходит в высокий сезон и принимает необходимые меры, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, - сообщает RTN.

«Рабочая группа, которую возглавляет министр экономического развития, следит за всеми отклонениями в ценообразовании в области туризма. Если они превышают контрольные пороговые значения, срабатывает «режим инцидента».

Подключается ФАС, регионы либо другие федеральные органы исполнительной власти, чтобы это было в рамках динамики инфляции и экономически целесообразно», – сказал он в эфире канала в «Максе» журналиста Александра Юнашева.

По словам вице-премьера, эти индикаторы включаются, как правило, перед высоким сезоном, когда из-за ажиотажного спроса некоторые участники рынка завышают цены. Речь может идти о транспортно-логистической составляющей, инфраструктурной, дорожной и других, которые вносят свой вклад в стоимость турпродукта.

Г-н Чернышенко добавил, что возможности для доступного отдыха в России есть.

«Понятно, что есть перегретые площадки. Конечно, наш любимый Сочи, экстремально популярное направление, наверное, самое популярное в стране.

Но это тоже рынок, и рынок должен сбалансироваться. Когда есть достаточное предложение, то он, конечно, будет балансироваться», – добавил вице-премьер.

Он пояснил, что рост цен во многом связан с дефицитом инфраструктуры, которой в России по-прежнему не хватает, особенно в сегменте дорогого отдыха,

«У нас пока еще спрос на средства размещения далеко не удовлетворен, и мы над ним работаем. Самый мощный инструмент – это 141-е постановление о субсидировании процентной ставки, привлечении кредитов на строительство гостиниц. Сейчас по этой программе уже в работе проекты почти на 2 трлн руб., которые принесут более 78 тыс. дополнительных гостиничных номеров.

Все равно этого недостаточно.

Для того, чтобы эффективно конкурировать за своего туриста, особенно «дорогого» туриста, который уезжает за рубеж и деньги увозит из страны, нам нужно продолжать создавать в России инфраструктуру еще много лет», – подытожил вице-премьер.