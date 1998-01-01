«Яндекс Путешествия»: 70% россиян бронируют тур в день поиска

84% россиян планируют поездки до конца 2026 года, при этом около 70% ориентируются исключительно на внутренний туризм, а большинство принимает решение о бронировании в день поиска.

Большинство жителей городов-миллионников планируют совершить две и более поездки, активнее рассматривают новые направления и форматы отдыха, одновременно адаптируя планы к росту стоимости путешествий.

Об этом рассказала директор по развитию бизнеса «Яндекс Путешествий» Анна Очеретько, представляя результаты репрезентативного опроса путешественников, проведенного сервисом в 2026 году, - сообщили нам в пресс-службе компании.

70% планирующих поездки в этом году ориентируются исключительно на Россию. Среди российских направлений лидирует Краснодарский край: его планируют посетить 38% опрошенных. Также в число популярных по данным опроса направлений вошли Санкт-Петербург (23%), Крым (18%), Кавказские Минеральные Воды (17%) и Москва (16%).

Отдельная особенность — интерес к путешествиям внутри собственного региона в этом году: 40% тех, кто планирует поездки по России, рассматривают локальные направления. Это может указывать на развитие коротких поездок и микротуризма, а также на стремление оптимизировать расходы и время в пути.

При этом те, кто принял участие в опросе, все чаще ищут новые впечатления: 85% планирующих поездки рассматривают новые направления (полностью новые или в сочетании с уже знакомыми).

Зарубежные поездки: стабильный интерес к массовым направлениям

Среди зарубежных направлений лидирует Турция — ее планируют посетить 32% опрошенных, которые планируют поехать за границу.

В числе популярных стран также находится Таиланд (21%), Египет (20%) и Вьетнам (15%).

Пользователи выбирают относительно короткие поездки, при этом сохраняется

выраженная сезонность спроса/

Наиболее востребованным форматом опрошенные назвали поездки по России средней продолжительности: 32% планируют путешествия на 6–7 дней, 30% — на 4–5 дней, еще 26% — короткие поездки на 1–2 дня.

По сезонам в России наибольший спрос приходится на лето: 33% планируют поездки в мае, 38% в июле и 36% в августе.

Среди форматов отдыха в России и за рубежом участники опроса чаще всего выбирают пляжные и экскурсионные поездки — их планируют 58% и 57% пользователей соответственно (+9% и +12 п.п.). При этом интерес растет не только к массовым сценариям. Ряд более нишевых форматов показывает сопоставимую динамику: поездки ради посещения культурных мероприятий (24%, +9 п.п.), гастрономический туризм (16%, +8 п.п.), активный отдых (24%, +7 п.п.) и поездки для шоппинга (15, +7 п.п.).

Это может говорить о расширении поведенческих сценариев — пользователи чаще дополняют классический отдых новыми активностями или выстраивают поездку вокруг конкретного интереса.

Одновременно сохраняется значимая роль «социальных» и более спокойных форматов: поездки к друзьям и родственникам (35%), отдых на природе и за городом (30%, +5 п.п.).

Одним из заметных трендов остается быстрое принятие решений. 69% опрошенных оформляют бронирование в день поиска, еще 11% — в течение одного дня, 12% — в течение недели. При этом часть опрошенных, напротив, стала планировать поездки заранее: 27% уже путешествовавших в 2026 году отмечают, что начали бронировать раньше, тогда как у 64% поведение не изменилось.

Таким образом, в 2026 году россияне сохраняют высокий интерес к путешествиям, при этом чаще выбирают внутренние направления, комбинируют разные форматы отдыха и демонстрируют как рост спонтанности, так и постепенное изменение подходов к планированию поездок – cделали вывод аналитики.

Инфографика: «Яндекс Путешествия»