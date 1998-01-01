04 мая
Май 2026: Беларусь вместо Кубы и ОАЭ
Аналитическая служба АТОР и «Слетать.ру» проанализировали важные изменения майских предпочтений наших туристов
Выпадение ОАЭ и Кубы из продаж не обрушило рынок отдыха в мае, но заметно перекроило туристические предпочтения россиян. Главными бенефициарами стали Египет, Вьетнам и Китай, а Белоруссия впервые за всю историю мониторинга вошла в десятку самых популярных направлений мая.
В основу ежемесячного анализа положены данные статистики поисковых запросов на туры и фактических продаж туров с заездами с 1 по 31 мая 2026 года (по состоянию на конец апреля).
Выпадение ОАЭ и стран Персидского залива из продаж туроператоров в мае не привело к коллапсу рынка, а сформировало переток спроса в сторону Египта, Вьетнама и Китая, частично – Мальдив и Индонезии, а также стимулировало интерес к коротким поездкам по безвизовым направлениям ближнего зарубежья.
Уверенный лидер майских продаж – Турция – продолжает, как и год назад, занимать более трети всех бронирований в организованном сегменте, доля ее снизилась, но в пределах погрешности.
Однако если исключить из подсчетов Россию и подсчитать долю турецкого направления в продажах именно среди зарубежных стран, то доля Турции (по данным «Слетать.ру») в мае снизилась с 46,8% в 2025 году до 38,9% в 2026 году. Дело тут не в том, что «Турция стала менее популярной» (нет, не стала – мы увидим стабильный интерес в поисковых запросах ниже), а в бурном росте других направлений, «отъедающих» у нее долю.
Характерен здесь Египет, у которого в майских продажах, как и в 2025-м, в этом году тоже второе место, но его доля в общих майских продажах через «Слетать.ру» за год выросла с 20,7 до 26,1%. А если считать только зарубежье, без России – то с 27,3% до 29,6%.
И Вьетнам – в мае 2025 года его доля в общих продажах туров в «Слетать.ру» была 2,9% (7 место), а в мае 2026 года – уже третье место с 9,6%. Если брать только туры за рубеж, то среди них доля Вьетнама выросла за год с 3,8% до 10,9%.
Доля России в общих продажах стагнирует и сократилась за год с 11,3% до 9% в мае.
А доля Таиланда в общих продажах майских туров (включая Россию) немного выросла с 5,7% до 6,1% – но это произошло за счёт общего сокращения рынка и выпадения стран Персидского залива, а не за счёт реального роста популярности Таиланда. Если брать только зарубежные направления, то тайское направление потеряло долю – с 7,5% до 6,9%.
ОАЭ, которые в мае 2025 года занимали 5 место в продажах всех туров, в мае 2026 года исчезло из ТОП-10 (запрет на продажу туров в апреле продолжал действовать).
Китай в мае 2026 года вытеснил Абхазию с 6 места в ТОПе, увеличив свою долю в общих продажах за год более чем вдвое (с 2,5% до 5,5%), в продажах туров почти вдвое – с 3,3% до 6,2%. Это один из самых заметных приростов среди всех направлений (после Вьетнама). Китай – один из главных бенефициаров перераспределения спроса в мае.
Абхазия спустилась на 7 место в майских бронированиях 2026 года (доля в общих продажах уменьшилась с 4,4% до 4%, в зарубежных еще более серьезно – с 5,8% до 4,5%).
Мальдивы, в мае 2025 года не входившие в ТОП-10 по продажам, в 2026 году уже на 8 месте в десятке лидеров с долей 1,8%. Тунис, который год назад был на их месте с долей в 2,6%, сократил долю до 0,6% и вылетел из майского ТОП-10.
Индонезии (на 9 месте в майском ТОП-10 образца 2026 года) год назад тоже в десятке не было. В этом году она вошла туда благодаря росту спроса на пакетные туры с перелетом (без арабских хабов летать самостоятельно стало сложнее).
Неожиданно (такого не было ни в одном году или месяце нашего мониторинга), но майскую десятку замыкает Белоруссия с долей в 0,6% всех продаж. Туров туда через «Слетать.ру» стали продавать больше, чем в Тунис.
Вероятно, это эффект коротких майских выходных в этом году – туроператоры отмечали, что на эти майские выходные выросла популярность коротких сити-брейков в соседнюю страну.
Выпадение ОАЭ из продаж – главное изменение года и в ТОП-10 направлений по поисковому интересу у «Слетать.ру» (т.е. количеству и доля поисковых запросов на туры).
Долю Эмиратов в мае этого года разделили между собой Египет (+3,4 п.п.), Вьетнам (+4,7 п.п.) и Китай (+2,1 п.п.). Интерес к Турции и России у туристов стабилен, к Таиланду – без значимых изменений. Абхазия и Куба потеряли позиции, уступив место Вьетнаму и Китаю.
/TOURBUS.RU
Таблица: АТОР
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
