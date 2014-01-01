Арабские авиакомпании возвращаются в Россию

В то же время окончательное решение о возобновлении рейсов «Аэрофлота» в ОАЭ пока не принято

Все большее число арабских и других авиакомпаний принимает решение о возобновлении сообщения со странами Персидского залива и других регионов. А сами страны Ближнего Востока объявляют об отмене ограничений на полеты, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Напомним, что Росавиация 20 апреля отменила рекомендацию отечественным авиакомпаниям о приостановке продажи билетов в регион Ближнего Востока. «Аэрофлот» открыл продажу билетов в ОАЭ, вылеты возможны начиная с 1 июня. Однако окончательное решение о возобновлении рейсов в страну пока не принято и будет объявлено дополнительно, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский.

Одновременно арабские авиакомпании наращивают перевозку как в своем регионе, так и за его пределами, включая Россию. В частности, два дня назад авиавласти ОАЭ сообщили, что воздушное пространство страны снова полностью открыто, ограничения на прием самолетов, введенное до 31 мая, отменено.

Это означает, что иностранные перевозчики смогут рассчитывать на большее число слотов.

Так, с 1 апреля 2026 года авиакомпания Qatar Airways полностью восстановила рейсы из Катара в Россию. А с 23 апреля 2026 года перевозчик возобновил ежедневные рейсы в ОАЭ – в Дубай и Шарджу. Авиакомпания анонсировала, что с 16 июня 2026 года сеть маршрутов достигнет 150 направлений по всему миру.

С 18 апреля 2026 года Oman Air возобновила рейсы из Маската в Дубай и Бахрейн, а с 23 апреля – в Доху.

С 1 мая 2026 года возобновила рейсы из Москвы в Бахрейн авиакомпания Gulf Air, по сообщению b2b-платформы «Мой Агент», уже доступны специальные тарифы из Москвы по ряду направлений маршрутной сети перевозчика. В их числе Бахрейн, Бангкок, Мале, Коломбо, Манила, Найроби.

Таким образом, возобновление рейсов из Москвы позволяет снова использовать Бахрейн как удобный хаб для дальнейших перелетов.

Авиакомпания Emirates сообщила об увеличении частоты полетов из России в период с 1 по 15 мая 2026 года. По маршруту Дубай – Москва – Дубай рейсы будут выполняться дважды в день, из Санкт-Петербурга – 4 раза в неделю.

Увеличение частоты на майские даты дает больше возможностей для подбора рейсов и стыковок через Дубай.

Решение о поэтапном возобновлении рейсов по ряду ближневосточных направлений принял также турецкий перевозчик Pegasus Airlines. До середины мая в расписание вернутся рейсы в Амман, Дубай, Доху.

С 15 мая восстановит ежедневные рейсы в Дубай азербайджанская авиакомпания Azal.

ли авиаперевозчики Ближнего Востока увеличивают в последние недели объем перевозок после сбоя из-за войны между США и Израилем с Ираном, то авиакомпании за пределами Персидского залива продолжают перенаправлять рейсы между Европой и Азией, обходя крупные хабы в ближневосточном регионе.

Так, Air Canada отменила рейсы в Дубай до 7 сентября. KLM приостановила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 14 июня, а в Дубай до 22 июня. Гонконгская Cathay Pacific не планирует летать в Дубай и Эр-Рияд до 30 июня. Finnair отменила рейсы в Доху до 2 июля, продолжая избегать воздушного пространства Ирака, Ирана, Сирии и Израиля. Рейсы в Дубай авиакомпания возобновляет только в октябре.

Однако многие международные перевозчики настроены более компромиссно, введя ограничения на полеты в регион лишь до середины-конца мая. В их числе, например, Air Europa, Air France-KLM, Japan Airlines, LOT.

/TOURBUS.RU