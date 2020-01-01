"Аэрофлот" увеличит частоту полетов на Мальдивы

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует с середины июня увеличить частоту полетов на Мальдивские острова, сообщает пресс-служба перевозчика.

"С 17 июня по 29 августа авиакомпания будет выполнять два дополнительных еженедельных рейса между Москвой и Мале. Вылет из аэропорта Шереметьево — по средам и пятницам, обратный рейс из столицы Мальдивской Республики — по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

Таким образом, частота полётов на Мальдивы в течение летних месяцев будет достигать 9 рейсов в неделю.

Полёты запланированы на самолетах Boeing 777 в трёхклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес.

В конце 2025 года "Аэрофлот" перевёл рейсы в новый терминал международного аэропорта Мале.

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта “ИжАвиа”

Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа", сообщило ведомство.

Решение принято на основании акта профилактического визита на производственную базу перевозчика специалистов Ространснадзора и Росавиации.



"В ходе визита проверена деятельность авиакомпании в сфере: подготовки и выполнения полетов; организации и проведения технического обслуживания авиатехники; эксплуатации воздушных судов; перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты.

В результате Ространснадзор выявил в "ИжАвиа" нарушения российского воздушного законодательства", - сказано в сообщении.



В частности, вскрыты факты допуска к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме. Установлено ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов. Выявлены факты нарушения планирования работы членов летных экипажей, превышения нормы рабочего времени технического персонала, перечислено в сообщении.

Компания продолжает производственную деятельность, но если до 28 июля нарушения не будут устранены, ее сертификат будет аннулирован, предупредили в ведомстве.



Суд Москвы отклонил иск туркомпании "Гуосинь Холидэй Тревел Сервис" к авиакомпании iFly

Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск пекинской туристической компании "Гуосинь Холидэй Тревел Сервис" к российской авиакомпании iFly почти на 124 млн рублей.

Заявление было подано в Арбитражный суд Москвы 26 декабря 2025 года.



iFly (юридическое лицо - ООО "Ай Флай") базируется во "Внуково", в парке компании - шесть широкофюзеляжных Airbus A330.

До пандемии COVID-19 iFly выполняла рейсы по популярным международным направлениям по заказу туроператоров, затем компания сосредоточилась на грузоперевозках в Китай.

В мае 2022 года авиавласти КНР закрыли воздушное пространство для Boeing и Airbus с двойной регистрацией российских перевозчиков, после чего iFly запустила пассажирские рейсы на Дальний Восток.

В конце 2024 года компания передала в "мокрый" лизинг три A330 "Аэрофлоту".

Как минимум пять последних лет iFly убыточна.

