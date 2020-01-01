туристический бизнес
для профессионалов
04 мая
Горячие авиановости
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов на Мальдивы/ Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта “ИжАвиа”/ Суд Москвы отклонил иск туркомпании "Гуосинь Холидэй Тревел Сервис" к авиакомпании iFly
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов на Мальдивы
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует с середины июня увеличить частоту полетов на Мальдивские острова, сообщает пресс-служба перевозчика.
"С 17 июня по 29 августа авиакомпания будет выполнять два дополнительных еженедельных рейса между Москвой и Мале. Вылет из аэропорта Шереметьево — по средам и пятницам, обратный рейс из столицы Мальдивской Республики — по четвергам и субботам", - говорится в сообщении.
Таким образом, частота полётов на Мальдивы в течение летних месяцев будет достигать 9 рейсов в неделю.
Полёты запланированы на самолетах Boeing 777 в трёхклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес.
В конце 2025 года "Аэрофлот" перевёл рейсы в новый терминал международного аэропорта Мале.
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта “ИжАвиа”
Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа", сообщило ведомство.
Решение принято на основании акта профилактического визита на производственную базу перевозчика специалистов Ространснадзора и Росавиации.
В результате Ространснадзор выявил в "ИжАвиа" нарушения российского воздушного законодательства", - сказано в сообщении.
Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск пекинской туристической компании "Гуосинь Холидэй Тревел Сервис" к российской авиакомпании iFly почти на 124 млн рублей.
В мае 2022 года авиавласти КНР закрыли воздушное пространство для Boeing и Airbus с двойной регистрацией российских перевозчиков, после чего iFly запустила пассажирские рейсы на Дальний Восток.
В конце 2024 года компания передала в "мокрый" лизинг три A330 "Аэрофлоту".
