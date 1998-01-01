Новости Email-маркетинг для турагентств: Как сделать рассылку, которую читают? Cооснователь TurMarketing.ru Дмитрий Потапов о том, как создать «работающую» базу рассылок без спама и с максимальным охватом аудитории

Пока мессенджеры блокируют и «режут» охваты, email-рассылки остаются стабильным каналом, который никто не отнимет. При грамотной настройке открываемость писем достигает 30–40%, а туристы возвращаются через год после прочтения. Как запустить рассылку без риска попасть в спам и получать обращения — в материале «Турбизнеса». На недавно прошедшей в столице конференции Travel Marketing выступил Дмитрий Потапов, сооснователь TurMarketing.ru. Он рассказал, почему email-маркетинг в 2026 году снова актуален, как набрать базу и какие письма действительно читают. Почему email, а не Telegram и VK? «В отличие от социальных сетей и мессенджеров, email-рассылку у вас никто не отберет. Правила игры практически не меняются, а техническая обвязка настраивается за полтора дня и работает годами. Telegram заблокировали — охваты поделились на два. ВКонтакте изменил алгоритмы — ваши посты никто не видит. Email-рассылка — это канал, где вы с туристом наедине. Он заходит разобрать почту, и в этот момент вы рядом, а ваших конкурентов там нет», — объясняет Дмитрий Потапов. Открываемость писем при качественном контенте составляет 30–40%. Даже когда база медленно пополняется, со временем открываемость снижается до 20–25%. При этом люди, которые читают ваши письма, становятся преданными фанатами — они не просят скидок и возвращаются снова. Как сделать рассылку, которую читают: Главная ошибка турагентств — слать только туры и акции. Такой контент читают 1,5–5% подписчиков. Для маленького агентства это смертельно: вы просто потеряете базу. «Классический турагентский контент воспринимается как спам. Турист ездит раз в год, а вы ему каждый день предлагаете туры. Ему это не актуально 11 месяцев. Он отпишется», — предупреждает Потапов. Что работает: Личные истории — как вы сами выбираете отели, куда летаете, что чувствуете.

Объяснение, почему сейчас надо бронировать — сторителлинг на реальных кейсах туристов.

Дайджесты возможностей — раз в месяц-полтора показывать, куда можно поехать в ближайшее время с выгодой.

Реакция на кризис — когда что-то случается (ковид, закрытие границ), вы не молчите, а рассказываете, что делать. «Если у вас в контенте нет личности, вы ничем не отличаетесь от крупных агрегаторов. Туристы покупают у людей, чье мнение им важно», — подчеркивает спикер. Как собрать базу легально: Два основных способа, которые не приведут к жалобам и спаму: 1. После обращения клиента менеджер собирает заявку, а затем спрашивает: «Мы можем подписать вас на рассылку? Наш директор делится чек-листами и советами, как путешествовать с выгодой». 2. Звонки по базе купивших иуры. У вас уже есть договоры с ними — менеджеры звонят и запрашивают разрешение на рассылку. «Если вы просто возьмете базу из МТС и начнете слать письма — получите убытки и репутацию спамера. Нужно человеческое согласие», — предупреждает эксперт. Технический минимум: Свой домен (3 тыс. руб. в год с хостингом и «заглушкой»).

Корпоративная почта на этом домене.

Сервис рассылок (Дмитрий рекомендует «Даша Мейл» — там есть готовый шаблон «турмаркетинг») Если все настроено правильно, а согласие от подписчиков получено, вы не попадете в спам. Если все же попали — проблема решается за 20 минут через обращение в поддержку mail.ru. Email-маркетинг — это фундамент, на котором строится общение с клиентской базой. Он не отменяет соцсети и мессенджеры, но обеспечивает стабильный канал доступа к туристам, которые уже знают и любят ваше агентство. «Мы стабильно растем по комиссии на 30–60% в год. И во многом — за счет рассылок, которые работают даже в кризис», — подвел итог Дмитрий Потапов. /TOURBUS.RU

