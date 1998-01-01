|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
04 мая
Email-маркетинг для турагентств: Как сделать рассылку, которую читают?
Cооснователь TurMarketing.ru Дмитрий Потапов о том, как создать «работающую» базу рассылок без спама и с максимальным охватом аудитории
Пока мессенджеры блокируют и «режут» охваты, email-рассылки остаются стабильным каналом, который никто не отнимет.
При грамотной настройке открываемость писем достигает 30–40%, а туристы возвращаются через год после прочтения. Как запустить рассылку без риска попасть в спам и получать обращения — в материале «Турбизнеса».
На недавно прошедшей в столице конференции Travel Marketing выступил Дмитрий Потапов, сооснователь TurMarketing.ru. Он рассказал, почему email-маркетинг в 2026 году снова актуален, как набрать базу и какие письма действительно читают.
Почему email, а не Telegram и VK?
«В отличие от социальных сетей и мессенджеров, email-рассылку у вас никто не отберет. Правила игры практически не меняются, а техническая обвязка настраивается за полтора дня и работает годами.
Telegram заблокировали — охваты поделились на два. ВКонтакте изменил алгоритмы — ваши посты никто не видит. Email-рассылка — это канал, где вы с туристом наедине. Он заходит разобрать почту, и в этот момент вы рядом, а ваших конкурентов там нет», — объясняет Дмитрий Потапов.
Открываемость писем при качественном контенте составляет 30–40%. Даже когда база медленно пополняется, со временем открываемость снижается до 20–25%.
При этом люди, которые читают ваши письма, становятся преданными фанатами — они не просят скидок и возвращаются снова.
Как сделать рассылку, которую читают:
Главная ошибка турагентств — слать только туры и акции. Такой контент читают 1,5–5% подписчиков. Для маленького агентства это смертельно: вы просто потеряете базу.
«Классический турагентский контент воспринимается как спам. Турист ездит раз в год, а вы ему каждый день предлагаете туры. Ему это не актуально 11 месяцев. Он отпишется», — предупреждает Потапов.
Что работает:
«Если у вас в контенте нет личности, вы ничем не отличаетесь от крупных агрегаторов. Туристы покупают у людей, чье мнение им важно», — подчеркивает спикер.
Как собрать базу легально:
Два основных способа, которые не приведут к жалобам и спаму:
1. После обращения клиента менеджер собирает заявку, а затем спрашивает: «Мы можем подписать вас на рассылку? Наш директор делится чек-листами и советами, как путешествовать с выгодой».
2. Звонки по базе купивших иуры. У вас уже есть договоры с ними — менеджеры звонят и запрашивают разрешение на рассылку.
«Если вы просто возьмете базу из МТС и начнете слать письма — получите убытки и репутацию спамера. Нужно человеческое согласие», — предупреждает эксперт.
Технический минимум:
Если все настроено правильно, а согласие от подписчиков получено, вы не попадете в спам. Если все же попали — проблема решается за 20 минут через обращение в поддержку mail.ru.
Email-маркетинг — это фундамент, на котором строится общение с клиентской базой. Он не отменяет соцсети и мессенджеры, но обеспечивает стабильный канал доступа к туристам, которые уже знают и любят ваше агентство.
«Мы стабильно растем по комиссии на 30–60% в год. И во многом — за счет рассылок, которые работают даже в кризис», — подвел итог Дмитрий Потапов.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|