Дмитрий Арутюнов: «Оставляя ограничение на продажу туров в ОАЭ, мы вынуждаем туроператоров нести потери»

Эксперт также сообщил, что, благодаря спаду числа западных туристов, Мальдивы и Турция на майские праздники стали доступнее

Цены в отелях Мальдивских островов на ближайший месяц снизились из-за отмен бронирований со стороны туристов из Европы и США, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, гендиректор туроператора "АРТ тур" Дмитрий Арутюнов, которого цитируют сегодня «Интерфакс» и RTN.

"Мальдивы, казалось бы, никак не затронуты ситуацией на Ближнем Востоке, но есть спад потока туристов из Америки, Европы, которые туда меньше летают, так как опасаются лететь через Ближний Восток или в принципе опасаются летать из-за опасности иранских атак против американских граждан.

Поэтому мы видим, что на таких направлениях, как Мальдивы, идут постоянно сейчас специальные предложения от отелей, можно этим воспользоваться и полететь туда по очень выгодным ценам", - сказал он на пресс-конференции.

Как сообщалось ранее, в первом квартале на Мальдивах отдохнули 75 тыс. туристов из России, что на 12,5% больше, чем годом ранее.

Г-н Арутюнов добавил, что и цены на Турцию, где в мае открывается сезон, в этом году достаточно привлекательны.

"При нынешнем курсе рубля у нас и топливные сборы не такие большие, и стоимость поездки становится интереснее. Ну и в начале сезона направление традиционно предлагает привлекательные цены", - сказал эксперт.

По его словам, туры за рубеж в целом сейчас продаются по привлекательным ценам благодаря крепкому рублю.

При этом, согласно рекомендациям МИД и Минэкономразвития о небезопасности поездок в Арабские Эмираты, туроператоры с 3 марта не могут продавать туда туры. Тем не менее, авиасообщение с этой страной восстанавливается, авиабилеты продаются, самостоятельные туристы могут свободно ехать.

В этой ситуации туристы переходят к бронированию отелей и авиабилетов у агрегаторов, что создает определенные риски для поездок, подчеркнул Дмитрий Арутюнов.

«С 1 июня у «Аэрофлота» в расписании стоят рейсы в Эмираты, их можно бронировать. Росавиация дает добро на два ежедневных рейса Etihad, два ежедневных рейса Emirates, а также на рейсы Fly Dubai, которые возобновляются из многих российских регионов. То есть мы отпускаем туристов в самостоятельное бронирование билетов и отелей, в том числе, на сайтах агрегаторов, зачастую иностранных, которые вообще не являются резидентами, налогоплательщиками в России.

При этом, если с людьми что-то произойдет, никто в туристической отрасли страны не несет ответственность за этих клиентов», – сказал Дмитрий Арутюнов на пресс-конференции.

По его словам, туроператорам и турагентам, которые за свои средства вывозили всех в конце февраля – начале марта из Ближнего Востока в разгар конфликта и понесли серьезные потери, официально не разрешено продавать туда туры.

При этом ОАЭ – крупнейшее направление на нашем выездном рынке, занимает обычно второе-третье место после Турции наравне с Таиландом.

«Мне кажется, мы должны обратить внимание наших законодателей и регуляторов, что, оставляя ограничения, мы вынуждаем туроператоров вновь нести потери, а во-вторых, сильно снижаем уровень защищенности наших граждан на случай непредвиденных обстоятельств в этом регионе.

Именно туроператоры и агенты доказали свою ответственность, готовность вывозить туристов, нередко за свои деньги, платить за продление размещения и так далее.

Думаю, надо дать российским гражданам ещё одну возможность отдохнуть в этой дружественной стране по линии туроператоров. Кстати, конкуренция будет способствовать снижению среднего чека на этом направлении», – заключил эксперт.

