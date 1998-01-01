30 апреля
Росстат: Турпоток по России по итогам 2025 года составил около 92 млн
Это немного меньше, чем опубликованный ранее прогноз Минэкономразвития
Турпоток по России по итогам 2025 года составил чуть больше 92 млн, что несколько ниже прогнозов Минэкономразвития, следует из данных Росстата, которые сегодня публикует «Интерфакс».
Согласно статистике, число туристов, которые останавливались в коллективных средствах размещения России, составило 92,042 млн, это на 2 млн больше, чем годом ранее.
В марте в Минэкономразвития сообщили, что турпоток по России по итогам 2025 года может достигнуть 94 млн.
В первую очередь просел турпоток в Анапу, и в целом мы видели замедление бронирований по Краснодарскому краю. Люди заняли выжидательную позицию, часть туристов переориентировалась на другие регионы", - рассказал президент объединения Илья Уманский.
По данным Росстата, основная доля турпотока по России (27,9 млн человек) пришлась на регионы ЦФО, в частности, Москва приняла 12,87 млн, Московская область – вдвое меньше, 6,37 млн, Ярославская область – 1,1 млн, Тверская область – 1 млн, Воронежская область – 973 тыс.
Южные регионы России приняли почти 16 млн туристов, из которых 9,3 млн пришлись на Краснодарский край, 2,4 млн – на Крым и 1,9 млн – Ростовскую область. Севастополь принял 212,5 тыс. гостей.
