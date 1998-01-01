Новости Росстат: Турпоток по России по итогам 2025 года составил около 92 млн Это немного меньше, чем опубликованный ранее прогноз Минэкономразвития

Турпоток по России по итогам 2025 года составил чуть больше 92 млн, что несколько ниже прогнозов Минэкономразвития, следует из данных Росстата, которые сегодня публикует «Интерфакс». Согласно статистике, число туристов, которые останавливались в коллективных средствах размещения России, составило 92,042 млн, это на 2 млн больше, чем годом ранее. В марте в Минэкономразвития сообщили, что турпоток по России по итогам 2025 года может достигнуть 94 млн.



Как пояснили порталу в Российском союзе туриндустрии, разница в ожиданиях и реальности порядка 2% - это рабочая статистическая погрешность.

"Безусловно, на динамику повлияла ситуация с разливом нефти в Черном море в декабре 2024 года. Это событие серьезно сказалось на спросе по отдельным направлениям. В первую очередь просел турпоток в Анапу, и в целом мы видели замедление бронирований по Краснодарскому краю. Люди заняли выжидательную позицию, часть туристов переориентировалась на другие регионы", - рассказал президент объединения Илья Уманский.



Он подчеркнул, что показатель в 92 млн – высокий результат, который подтверждает устойчивый интерес к путешествиям по России.

"Отрасль адаптируется достаточно быстро, и по мере стабилизации ситуации мы рассчитываем на восстановление спроса по черноморскому направлению", - добавил г-н Уманский. По данным Росстата, основная доля турпотока по России (27,9 млн человек) пришлась на регионы ЦФО, в частности, Москва приняла 12,87 млн, Московская область – вдвое меньше, 6,37 млн, Ярославская область – 1,1 млн, Тверская область – 1 млн, Воронежская область – 973 тыс. Южные регионы России приняли почти 16 млн туристов, из которых 9,3 млн пришлись на Краснодарский край, 2,4 млн – на Крым и 1,9 млн – Ростовскую область. Севастополь принял 212,5 тыс. гостей.



Турпоток в СЗФО по итогам 2025 года составил 12,87 млн. Больше всех принял традиционно Санкт-Петербург – 6,96 млн. На втором месте – Ленинградская область (1,45 млн), за ней следуют Калининградская область (929,4 тыс.), Карелия (732,7 тыс.) и Вологодская область (554,7 тыс.).



В 2025 году в Приволжье отдохнули 12,5 млн туристов. В лидерах Татарстан (2,94 млн), Нижегородская область (1,9 млн), Башкирия (почти 1,4 млн).



Почти 8 млн путешественников в прошлом году побывали в Сибири. В Новосибирской области остановились 1,49 млн, в Красноярском крае – 1,4 млн, в Иркутской области – 1,32 млн. Алтайский край и Республику Алтай посетили 905 тыс. и 634,1 тыс. соответственно.



Согласно данным Росстата, Урал посетили 6,2 млн туристов, лидерами турпотока стали Тюменская (2,2 млн) и Свердловская (2,1 млн) области.



На Дальнем Востоке побывали 4,95 млн туристов. Турпоток в Приморский край составил 1,41 млн, за ним следуют Хабаровский край (745,8 тыс.) и Бурятия (666,8 тыс.).



На Северном Кавказе отдохнули в 2025 году 3,58 млн туристов, большинство из которых посетили Ставропольский край (1,66 млн). Дагестан принял 572,5 тыс., а турпоток в Карачаево-Черкесию составил 413 тыс. /TOURBUS.RU Инфографика: «ТБ»





