Майя Ломидзе: “Снижение спроса на майские праздники - не очень хороший симптом"

Эксперты назвали причины того, что спрос российских туристов на организованные путешествия в майские праздники снизился на 15-19%

Спрос российских туристов на организованные путешествия в майские праздники снизился на 15% для зарубежных поездок и на 19% для внутренних, сообщила сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс»

"И во внутреннем, и в выездном туризме снижение спроса по сравнению с 2025 годом, с майскими праздниками 2025 года составляет порядка 15-19%. Это не очень хороший симптом. Но у индустрии есть ожидания, что ближе к лету спрос может возобновиться, потому что продажи на майские праздники шли неравномерно.

До середины апреля спрос был совсем низкий, и мы говорили о серьезном падении, но после 15-20 апреля, видимо, глядя на погоду, которая не радует нигде и никого, спрос активизировался, и туристы, в общем, поехали", - сказала она на пресс-конференции.



"В результате в выездном туризме минус 15%, как я уже говорила, во внутреннем – минус 19%.

А топ направлений на внутреннем рынке, в общем, во многом обусловлен, в том числе погодными условиями", - добавила Майя Ломидзе.

Сокращение спроса, по данным туроператоров, связано с экономической ситуацией, ближневосточным конфликтом и графиком выходных дней в мае. Майские праздники в этом году короче прошлогодних на два дня и разделены пятью рабочими днями.

По опубликованным сегодня данным Аналитической службы АТОР, средняя продолжительность зарубежного тура на майские осталась в целом на уровне прошлого года: 8-9 ночей.

Конфликт на Ближнем Востоке изменил карту майских поездок россиян за рубеж. Из ТОП 5 направлений выпали страны Персидского залива, уступив место Египту, Вьетнаму и Китаю, рынок ощутил и общее негативное влияние геополитики на спрос.

Майские праздники 2026 года стали для туроператоров выездного туризма периодом адаптации к новым реалиям. Аналитики АТОР на основе данных ведущих туроператоров выделяют несколько ключевых тенденций:

Переток с Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию. Выпадение ОАЭ и стран Персидского залива привело к переориентации части туристов на Вьетнам, Китай и, в меньшей степени, на Таиланд. Египет также выиграл от этой ротации.

Сохранение высокого интереса к пляжному отдыху. Пляжные направления (Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд) суммарно занимают более 90% всех бронирований на майские. Туристы по прежнему предпочитают море (как и во внутреннем туризме).

Умеренный рост стоимости. Несмотря на топливный кризис и высокий сезон, средние чеки в Турции и Египте практически не выросли (а по некоторым данным даже снизились), что сделало эти направления более привлекательными для бюджетных путешественников.

Рост количества коротких сити-брейков. На фоне сокращения выходных вырос спрос на поездки на 2–4 дня в Стамбул, Баку, Ереван и Тбилиси (средний чек – около 50 тыс. руб. на человека). Особенно это заметно у операторов, не специализирующихся на пляже.

Премиальный сегмент остался устойчив. Самые дорогие туры (Мальдивы, Турция 5* люкс) бронировались так же активно, как и год назад, а их стоимость увеличилась на 5–15%.

Средние траты на зарубежный отдых в майские праздники в 2026 году. Данные: Аналитическая служба АТОР:





