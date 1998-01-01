|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
30 апреля
Туроператоры: Темпы продаж бюджетных отелей Турции ниже, чем год назад
После начала ближневосточного конфликта в марте продажи Турции просели, но сейчас идет восстановление за счет отелей 5*
Акции раннего бронирования в Турции обычно заканчивается 31 марта, но в этом году ее продлили до 30 апреля: с этой даты начнут действовать стандартные цены на размещение. У части туроператоров темпы продаж сейчас немного отстают от аналогичного периода 2025 года, хотя цены на турецких курортах остались практически на том же уровне.
Особенно торможение спроса заметно в сегменте отелей 3*, отели 5* бронируются активно, - сообщает пресс-служба АТОР.
Член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян сообщил о замедлении продаж Турции на 10-15% относительно аналогичного периода прошлого года:
«Причин несколько: это и осторожность туристов в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, и переориентация на другие страны с более эффективным маркетингом.
Прежде всего это Египет и Вьетнам – два самых быстрорастущих направления. Снижение продаж в первую очередь ощущается в бюджетном сегменте. Что касается отелей, то меньше его ощущают популярные объекты с хорошей инфраструктурой и уровнем сервиса».
По оценке г-на Мурадяна, средний чек на человека составляет порядка 70 тыс. рублей, включая перелет. В силу укрепления рубля цены на высокий сезон практически не изменились по сравнению с 2025 годом.
Как отметила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская, спрос на летний сезон в Турции превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 10%. Направление сохраняет статус самого популярного за счет широкой полетной программы, высокого объема гостиничного предложения и устойчивого интереса к формату all inclusive.
«Лучше всего продаются объекты 5*, на них приходится более 80% общего объема бронирований, а спрос по сравнению с прошлым годом вырос почти на 6%.
Также заметно усилился интерес к отелям 4*+, которые показывают наиболее высокую динамику роста. При этом классические 3-4* пока демонстрируют снижение относительно прошлого сезона, но ожидаем их активного бронирования в мае.
В целом можно говорить о смещении спроса на глубину к более качественному размещению. Бюджетные объекты бронируются активнее по мере приближения дат заезда», – уточнила она.
В компании OneTouch&Travel тоже заметили снижение темпов раннего бронирования, но объемы прошлого года сохранились, что в нынешней ситуации – хороший показатель, считает директор по продажам Иван Бубляев.
«Речь не идет о снижении объемов продаж – скорее, ожидания были позитивнее, чем оказалось в реальности. Но по объему продаж мы идем по уровню чуть выше, чем годом ранее. При этом у нас уменьшается доля бронирований отелей 3* и 4* и растет доля 5* и выше, то есть основные продажи идут в «пятерки», преимущественно на билетах из GDS-систем.
Большая часть отелей уже свернули раннее бронирование, поэтому сейчас работают акции с накоплением бонусных ночей и бесплатными индивидуальными трансферами», – пояснил он.
Цены по сравнению с предыдущим летним сезоном изменились неравномерно, что соответствует уровню продаж прошлых сезонов: одни объекты повысили расценки на 5%, другие – на 30% и более.
В компании Coral Travel отметили, что после начала ближневосточного конфликта в марте продажи Турции просели. Сейчас пошло восстановление, в первую очередь, за счет отелей 5* .
«Так как продажи по акции раннего бронирования до 28 февраля шли успешно, у нас есть небольшой прирост к аналогичному периоду прошлого года. Рост продаж по Эгейскому побережью меньше, чем на Анталийском, где большинство отелей работают по системе «все включено» и расходы на отдыхе более предсказуемы.
Цены в валюте везде примерно одинаковые, но, с учетом текущего курса в рублях, в этом сезоне стоимость отдыха в Турции на человека в среднем выходит ниже, чем прошлым летом. Впрочем, разница незначительная: 115,7 тыс. рублей в этом году против 118,9 тыс. в 2025», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова.
Директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис также не видит снижения спроса на летнюю Турцию. «Направление продается хорошо – на прошлогоднем уровне. У нас больше всего бронируют отели люксового сегмента, а также виллы в отелях 5*. Собственно, аналогичная тенденция наблюдалась и в прошлом году. Цена тура с размещением в «пятерке» в Кемере начинается от 62,7 тыс. рублей на двоих без перелета», – говорит она.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|