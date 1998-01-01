В Москве появилась новое «культурно – туристическое» пространство с видом на Кремль

В новом музейном комплексе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной открылось общественная зона с гостиной и кафе

24 апреля в новом музейном комплексе Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной открылось новое культурно-досуговое пространство: Книжная гостиная и современное кафе с панорамным видом на набережную Москвы-реки и Кремль. Теперь жителям Москвы и гостям города доступна общественная зона музея, расположенная на третьем этаже и ориентированная на создание комфортной городской среды.

Свободный доступ к образовательным ресурсам и комфортной инфраструктуре современного мультифункционального центра делает новый корпус привлекательной точкой на культурной карте Москвы для туристов, - сообщает наш специальный корреспондент.

Само здание на сегодняшний день является одной из самых современных музейных площадок столицы, открытой в рамках расширения Третьяковской галереи. В целом, локация рассчитана на сто человек: в гостиной одновременно может разместиться 40 человек, в кафе – 60.

Примечательно, что площадка открыта для всех желающих: для посещения не требуется приобретать билет на текущие выставочные экспозиции. В ассортименте гостиной, в свободном доступе представлены эксклюзивные альбомы, изданные к ключевым выставкам галереи, периодические издания о культуре и дизайне и научные монографии по истории российского и мирового искусства и др. В будущем планируется, что в гостиной будут проходить бесплатные публичные мероприятия для широкой аудитории.

В данном случае, Третьяковская галерея становится не только местом встречи с искусством, но и местом, где можно просто провести время, встретиться с друзьями, почитать и полюбоваться видами на столицу. Режим работы книжной гостиной и кафе полностью совпадает с официальным графиком работы Третьяковской галереи.

Напомним, что в Москве есть несколько обзорных локаций, с которых открывается панорамный вид на город. Так, самой популярной и доступной смотровой площадкой столицы являются Воробьёвы горы на улице Косыгина. На высоте 80 м всем желающим открываются виды на Лужники, сталинские высотки, Москва-Сити, Кремль, Останкинскую и Щуховскую телевышки, Новый Арбат, МИД, памятник Петру I, Белый дом и др. достопримечательности.

Менее людная и менее высокая, - 60 м - Смотровая площадка РАН на Ленинском проспекте. Знатоки советуют приезжать сюда на закате, когда здание президиума РАН, Москва-Сити, Новодевичий монастырь, МГУ, храм Христа Спасителя, Кремль, Москва-река, Андреевский мужской монастырь и другие историко-архитектурные памятники наиболее красиво подсвечены.

Открытая смотровая площадка на крыше небоскрёба «ОКО», предоставляющая своим гостям насладиться панорамой города в 360 градусов – опция платная. В стоимость входит экскурсия с гидом и напиток с десертом или мороженым.

Закрытая площадка с панорамными окнами Panorama360 (Москва-Сити) на 89-м этаже башни «Федерация. Восток», высотой 327 м открывает вид на центр города, набережные и известные здания. Здесь же находится фабрика мороженого, которая имеет статус «Самое высокое производство мороженого в мире над уровнем земли» в Книге рекордов России.

Со смотровой площадки Храма Христа Спасителя на Волхонке можно увидеть центр Москвы, шесть сталинских высоток (седьмая — главное здание МГУ — будет находиться за спиной посетителей), Кремль, Садовое кольцо, бульвары и др.

А вот самая высокая смотровая в историческом центре города Центральная смотровая находится в ЦДМ на Театральном проезде. С высоты 6 этажей здесь можно полюбоваться Красной площадью, Кремлем, храмом Христа Спасителя, сталинскими высотками, Спасской башней, Никольской улицей, Лубянкой, Политехническим музеем и высоткой на Котельнической набережной.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи



