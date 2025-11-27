Новости Эксперт: «МАКС — «сырая», но перспективная площадка для турбизнеса» Глава агентства Travel Marketing Елена Белоусова рассказала об опыте продвижения туристических бизнес-каналов в мессенджере МАКС

В мессенджере МАКС, который находится в «белых списках» и не блокируется, туристические агентства могут создавать каналы и набирать подписчиков по цене от 86 рублей. Как зарегистрировать канал, какие бесплатные и платные способы продвижения работают — в материале «Турбизнеса». На конференции Travel Marketing, прошедшей в столице в этом месяце, выступила Елена Белоусова, travel-маркетолог, руководитель рекламного агентства Travel Marketing. Она рассказала о своем опыте продвижения канала в МАКС, а также поделилась методами, которые используют ее клиенты. Почему МАКС, несмотря на все недостатки? Мессенджер МАКС вызывает много критики: нет встроенных комментариев (можно подключить только ботами), ограничено время редактирования постов (с недавних пор — всего сутки), отсутствует полноценная статистика, нет возможности создавать пригласительные ссылки для отслеживания источников, нельзя открыть канал всем желающим без верификации, длинные и некрасивые ссылки, нет таргета, сторис и хештегов. «Продукт еще, мягко говоря, сырой», — признает Елена Белоусова. Однако у МАКСа есть несколько ключевых преимуществ, которые перевешивают минусы: 1. Площадка находится в «белых списках». Если в регионе отключают интернет, МАКС остается доступным, в отличие от Telegram и WhatsApp. 2. Высокие охваты. При 1700 подписчиках в МАКС охваты уже сравнимы с Telegram, где у спикера почти 11 тыс. подписчиков. 3. Возможность репоста из Telegram. Можно настроить бота, который автоматически дублирует посты — дополнительных временных затрат почти нет. 4. Относительная новизна площадки. Подписчики в МАКС сейчас обходятся в 2–3 раза дешевле, чем в Telegram (где стоимость подписчика достигала 250–300 руб.). «Сейчас как раз то самое время, когда можно забрать себе аудиторию, пока она еще недорогая», — отмечает спикер. Как зарегистрировать канал в МАКС? Есть три способа, в зависимости от статуса пользователя. Способ 1 (для блогеров с 10 тыс. подписчиков). Если у вас есть 10 тыс. подписчиков в Telegram, VK, «Одноклассниках» или «Дзене», а также метка А+ (блог зарегистрирован в Роскомнадзоре через «Госуслуги»), можно через бота ChannelBot зарегистрировать открытый канал за 3 минуты. Главное — чтобы номер телефона в МАКС и на «Госуслугах» совпадал. Способ 2 (для ИП и ООО). Нужно верифицироваться на бизнес.max.ru через «Госуслуги» или через банк (Альфа, Сбер, Т-Банк). После этого можно создать открытый (публичный) канал, который будет индексироваться в поиске МАКС. Способ 3 (для физлиц, самозанятых). Можно создать приватный (закрытый) канал — без ограничений на количество. Но такой канал нельзя найти через поиск, попасть в него можно только по прямой ссылке. Изменить статус (закрытый/открытый) позже нельзя. Бесплатные методы продвижения канала в МАКС Елена Белоусова перечислила несколько бесплатных способов, которые она использовала сама или которые подтвердили ее клиенты. 1. Добавление участников вручную В меню канала есть кнопка «Добавить участников» — можно приглашать людей из контактной книги. Лимитов нет, но добавлять нужно аккуратно (не более 20 человек за раз, если это ваши клиенты или подписчики). Если же добавлять всех подряд, высок риск жалоб на спам. «Я добавила ровно пять человек, которые точно меня читают в Telegram. Дальше этим способом не пользовалась — мне самой не нравится, когда меня куда-то насильственно добавляют», — делится спикер. 2. "Переливы" из других соцсетей с lead-магнитами Просто дать ссылку «подпишитесь на наш канал в МАКС» — малоэффективно. Лучше предложить полезный материал: инструкцию, чек-лист, подборку отелей. Елена Белоусова запустила две волны: первая принесла чуть больше 200 подписчиков, вторая — около 150. 3. Ссылка в подписи Telegram-канала Спикер добавила в описание своего Telegram-канала ссылку на МАКС с помощью трекингового бота «Откуда Подписки» (есть и для МАКС). За пару месяцев таким способом подписалось 125 человек. 4. Розыгрыши призов В МАКС есть боты-рандомайзеры (например, GIFTBot). Они автоматически определяют победителей из числа подписанных на канал и нажавших кнопку «Участвовать». Елена разыгрывала записи конференции, рассказав о розыгрыше во всех соцсетях, в email-рассылке и через ботов. Розыгрыш принес около 200 подписчиков. 5. Взаимо-пиар Договоритесь с близкими по тематике каналами (не прямыми конкурентами) о взаимных публикациях. Можно обмениваться даже с каналами, которые вдвое больше вашего по аудитории — главное, чтобы их подписчикам был потенциально интересен ваш продукт. 6. Этичное приглашение через уведомления Когда в МАКС приходит уведомление «Ваш контакт из телефонной книги теперь в МАКС», можно написать этому человеку (особенно если это ваш клиент) вежливое сообщение: «Вижу, вы теперь в МАКС, у меня здесь есть канал, если хотите — подписывайтесь». Так один из клиентов Елены набрал более 260 подписчиков. Платные методы продвижения Таргетированной рекламы внутри МАКС пока нет. Но есть два работающих способа. 1. Посевы (реклама на чужих каналах) Каналы в МАКС можно искать через поиск (он работает плохо) или через каталоги (их уже несколько). Также можно купить рекламу через биржи, например, «Telega.in». Плюс — автоматическая маркировка рекламы, не нужно заключать отдельные договоры. Елена разместила пост стоимостью 4195 руб., который принес 26 регистраций на конференцию — около 160 руб. за регистрацию. По отзывам турагентов, стоимость подписчика через посевы часто выходит менее 100 рублей. Реклама через Яндекс.Директ Можно создать рекламное объявление с картинкой и текстом, которое будет показываться на сайтах-партнерах Яндекса, и вести на канал в МАКС. Преимущества: - Автоматическая маркировка. - Настройка по гео. - Низкий бюджет — 4 000 руб. в неделю. - Доступно даже физическим лицам (не обязательно ИП). Елена запустила такую кампанию в феврале. Результат: стоимость подписчика — 86 рублей, получено более 220 подписчиков. Что в итоге? МАКС — сырая, но перспективная площадка для туристического бизнеса, особенно с учетом проблем с доступом к Telegram. Зарегистрировать канал могут ИП, ООО, блогеры с 10 тыс. подписчиков, а также обычные физлица (только закрытый канал). Бесплатные методы (переливы, розыгрыши, взаимопиар) требуют времени, но работают. Платные — Яндекс.Директ и посевы — дают подписчиков по цене до 100 рублей, что значительно дешевле, чем в Telegram. «Если вы предприниматель, вас уговаривать не нужно. Посмотрите на цифры: 49% населения России уже заходят в МАКС ежедневно. Нравится нам или нет — мы должны смотреть на объективную статистику», — резюмировала Елена Белоусова. /TOURBUS.RU

