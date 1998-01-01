Fun&Sun: В этом году российский выездной турпоток снизится на 7%

Согласно прогнозам аналитической службы туроператора, с 2027 года рынок выездного туризма вновь начнет расти на 3-4% в год

Аналитики туроператора Fun&Sun представили вероятный сценарий развития рынка выездного туризма до 2030 года.

По оценке компании, в 2026 году зарубежные поездки могут временно просесть на фоне кризиса на Ближнем Востоке, а с 2027 года рынок начнет постепенно восстанавливаться за счет новых авиаперевозчиков и запуска прямых рейсов по новым направлениям, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Турция в этом году, по словам аналитиков, остается лидером, но ее доля в общем выездном потоке из России сократилась с 43% до 35%, абсолютное число поездок снизилось на 6%.

При этом альтернативные направления показали взрывной рост: Вьетнам увеличил турпоток в 9 раз (+924%), Египет вырос на 46%, Китай – на 43%, Абхазия – на 76%.

Также заметно выросла доля «других» (нишевых и немассовых) стран (+8%) – туристы все активнее экспериментируют с новыми направлениями.

Согласно исследованию (опрос нескольких тысяч туристов), после кризиса на Ближнем Востоке и закрытия продаж туров в страны Персидского залива почти четверть (24%) туристов готовы полностью отказаться от этих направлений, даже если границы откроются. При этом каждый третий турист переориентировался на альтернативные страны.

Суммарно 25% опрошенных находятся в состоянии неопределенности (16% еще не приняли решение, 9% сомневаются в целесообразности любых зарубежных поездок).



В 2025 году выездной туризм вырос сильнее ожиданий – 13,4 млн поездок вместо прогнозируемых 12,9 млн. Однако в 2026 году из-за кризиса на Ближнем Востоке ожидается падение на 7%, до 12,5 млн поездок.

При этом с 2027 года, прогнозируют в Fun&Sun, на рынке выездного туризма возобновится рост со средним темпом +3,5% в год. Основными драйверами такого роста станут выход на российский рынок новых авиакомпаний и запуск прямого авиасообщения по новым направлениям.

Внутренний туризм, по данным туроператора, продолжает расти в среднем на 8,5% в год, хотя организованный сегмент пока отстает (+4%).

Государство инвестирует 462 млрд руб. в развитие туристической инфраструктуры, включая новые круглогодичные морские курорты. Ожидается, что к 2030 году число внутренних поездок достигнет 140 млн.

Туроператор советует агентам «расширять географию продаж на Кавказ, Алтай, обновленные курорты юга России, а также активнее продвигать событийный, гастро- и велнес-туризм и другие нишевые направления, играя на факторе сложности самостоятельного конструирования таких поездок».

