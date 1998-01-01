29 апреля
Две кувейтские авиакомпании в cередине мая начнут полеты в Москву
Авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways планируют начать выполнять рейсы в Домодедово 16-17 мая
Кувейтские авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways планируют выполнять рейсы в Москву со второй половины мая, следует из информации на сайте перевозчиков, - сообщает сегодня «Интерфакс».
Согласно расписанию авиакомпании Jazeera Airways, она планирует возобновить рейсы из Эль-Кувейта в московский аэропорт "Домодедово" с 17 мая.
Предполагается, что полеты будут выполняться ежедневно на Airbus A320. Билеты уже доступны для бронирования. Стоимость перелета туда-обратно составит примерно 40,5 тыс. рублей на человека с багажом.
Перелеты запланированы 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Билет туда-обратно можно купить примерно за 55 тыс. рублей на человека с багажом.
"Сейчас ближневосточные перевозчики делают очень заманчивые скидки на авиабилеты в 20-30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с нынешней ситуацией там, и в основном ориентировано на самостоятельных туристов.
Потому что, несмотря на решение Росавиации о возобновлении полетов российскими авиакомпаниями в страны Ближнего Востока, никто не спешит открывать продажи на этом направлении.
А для организованного туризма по-прежнему действуют рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития", - рассказал эксперт.
Как отметил г-н Каганер, для самостоятельных туристов предложения ближневосточных авиаперевозчиков очень привлекательные, поскольку и перелет, и размещение в странах Ближнего Востока сейчас намного дешевле.
/TOURBUS.RU
