Новости Две кувейтские авиакомпании в cередине мая начнут полеты в Москву Авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways планируют начать выполнять рейсы в Домодедово 16-17 мая

Кувейтские авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways планируют выполнять рейсы в Москву со второй половины мая, следует из информации на сайте перевозчиков, - сообщает сегодня «Интерфакс». Согласно расписанию авиакомпании Jazeera Airways, она планирует возобновить рейсы из Эль-Кувейта в московский аэропорт "Домодедово" с 17 мая. Предполагается, что полеты будут выполняться ежедневно на Airbus A320. Билеты уже доступны для бронирования. Стоимость перелета туда-обратно составит примерно 40,5 тыс. рублей на человека с багажом.



Авиакомпания Kuwait Airways запланирована первый рейс из Эль-Кувейта в столичный аэропорт "Домодедово" 16 мая. Перелеты запланированы 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Билет туда-обратно можно купить примерно за 55 тыс. рублей на человека с багажом.



Напомним, что МИД и Минэкономразвития с 3 марта рекомендовали туристам не ездить в шесть стран Персидского залива – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу и продвижение туров. 20 апреля Росавиация отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний на Ближний Восток, но в условиях запрета организованных поездок "Аэрофлот" объявил о возобновлении полетов лишь с 1 июня.

Бюджетная авиакомпания Jazeera Airways прекратила полеты в Россию 28 февраля. Kuwait Airways до начала конфликта на Ближнем Востоке планировала запустить рейсы в Москву с 16 марта.



На фоне кризиса на Ближнем Востоке авиакомпании стран этого региона предлагают скидки на перелеты для россиян в 20-30%, чтобы стимулировать спрос на путешествия, сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер в ходе пресс-конференции «Туристические планы россиян на майские праздники», прошедшей на минувшей неделе. "Сейчас ближневосточные перевозчики делают очень заманчивые скидки на авиабилеты в 20-30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с нынешней ситуацией там, и в основном ориентировано на самостоятельных туристов. Потому что, несмотря на решение Росавиации о возобновлении полетов российскими авиакомпаниями в страны Ближнего Востока, никто не спешит открывать продажи на этом направлении. А для организованного туризма по-прежнему действуют рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития", - рассказал эксперт. Как отметил г-н Каганер, для самостоятельных туристов предложения ближневосточных авиаперевозчиков очень привлекательные, поскольку и перелет, и размещение в странах Ближнего Востока сейчас намного дешевле.

"Но надо понимать, что при возникновении каких-то нештатных ситуаций эти туристы останутся один на один с проблемой, и в данный момент ими заниматься не будут, так как организованный туризм пока закрыт", - подчеркнул эксперт. /TOURBUS.RU





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка