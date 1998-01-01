29 апреля
Две кувейтские авиакомпании в cередине мая начнут полеты в Москву

Авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways планируют начать выполнять рейсы в Домодедово 16-17 мая


Picture background

 

Кувейтские авиакомпании Kuwait Airways и Jazeera Airways планируют выполнять рейсы в Москву со второй половины мая, следует из информации на сайте перевозчиков, - сообщает сегодня «Интерфакс».

 

Согласно расписанию авиакомпании Jazeera Airways, она планирует возобновить рейсы из Эль-Кувейта в московский аэропорт "Домодедово" с 17 мая.

Предполагается, что полеты будут выполняться ежедневно на Airbus A320. Билеты уже доступны для бронирования. Стоимость перелета туда-обратно составит примерно 40,5 тыс. рублей на человека с багажом.

Авиакомпания Kuwait Airways запланирована первый рейс из Эль-Кувейта в столичный аэропорт "Домодедово" 16 мая.

Перелеты запланированы 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Билет туда-обратно можно купить примерно за 55 тыс. рублей на человека с багажом.

Напомним, что МИД и Минэкономразвития с 3 марта рекомендовали туристам не ездить в шесть стран Персидского залива – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу и продвижение туров. 20 апреля Росавиация отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний на Ближний Восток, но в условиях запрета организованных поездок "Аэрофлот" объявил о возобновлении полетов лишь с 1 июня.
Бюджетная авиакомпания Jazeera Airways прекратила полеты в Россию 28 февраля. Kuwait Airways до начала конфликта на Ближнем Востоке планировала запустить рейсы в Москву с 16 марта.

На фоне кризиса на Ближнем Востоке авиакомпании стран этого региона предлагают скидки на перелеты для россиян в 20-30%, чтобы стимулировать спрос на путешествия, сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер в ходе пресс-конференции «Туристические планы россиян на майские праздники», прошедшей на минувшей неделе.

 "Сейчас ближневосточные перевозчики делают очень заманчивые скидки на авиабилеты в 20-30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с нынешней ситуацией там, и в основном ориентировано на самостоятельных туристов.

Потому что, несмотря на решение Росавиации о возобновлении полетов российскими авиакомпаниями в страны Ближнего Востока, никто не спешит открывать продажи на этом направлении.

А для организованного туризма по-прежнему действуют рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития", - рассказал эксперт.

 

Как отметил г-н Каганер, для самостоятельных туристов предложения ближневосточных авиаперевозчиков очень привлекательные, поскольку и перелет, и размещение в странах Ближнего Востока сейчас намного дешевле.
"Но надо понимать, что при возникновении каких-то нештатных ситуаций эти туристы останутся один на один с проблемой, и в данный момент ими заниматься не будут, так как организованный туризм пока закрыт", - подчеркнул эксперт.

