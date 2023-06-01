Туроператоры: Туристы стремятся отдохнуть в Черногории до введения виз

По оценке экспертов, спрос на отдых в Черногории вырос в этом году на 15-25%

На летний сезон 2026 года Черногория стала одним из наиболее растущих направлений среди стран Европы.

Туроператоры связывают это с отсутствием необходимости оформлять визу, привлекательной стоимостью поездки – сейчас Черногория предлагает лучшее соотношение цены и качества в регионе, а также с желанием туристов успеть отдохнуть на пляжах Адриатики без визовых сложностей, которыми отличаются страны Шенгена: с осени Черногория может ввести для россиян визы, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

В компании «Интурист» по Черногории отмечают устойчивый рост спроса – сейчас продажи на 15% опережают показатели аналогичного периода прошлого года, туры бронируются с глубиной до конца августа, сообщила директор по связам с общественностью Дарья Домостроева.

«Из курортов лидером традиционно остается Будва – за счет развитой инфраструктуры, широкого выбора пляжей, ресторанов и удобной логистики для самостоятельных поездок по стране. В этом сезоне хорошо продаются и классические пляжные туры, и варианты с возможностью самостоятельного знакомства со страной – в этом случае туристы дополнительно запрашивают аренду автомобиля.

Наиболее доступные предложения, как правило, приходятся на начало июня и вторую половину сентября, а пик цен – на июль и август», – пояснила она.

Семейные туристы в первую очередь обращают внимание на расположение объекта размещения, близость пляжа и наличие апартаментов с кухней. Основной спрос в этом сегменте по-прежнему приходится на пляжный отдых, запрашивают варианты с пересадками через зарубежные хабы, а также комбинируют авиаперелеты с наземным трансфером через соседние страны. Популярные варианты перевозки: Azal через Баку, Flyone через Ереван, Turkish Airlines через Стамбул и Air Serbia через Белград.

По оценке аналитика PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизаветы Тимошенко, Черногория входит в список лидеров продаж на лето вместе с Италией, Грецией, Францией, Кипром и Испанией.

«Спрос на Черногорию у нас на 67% выше, чем в годом ранее. В стране принято совмещать пляжный отдых с экскурсиями, также очень распространено брать машину напрокат и путешествовать самостоятельно. Если комбинируют, то выбирают, как правило, области, которые отличаются друг от друга – например, отдых на Будванской ривьере и Бока-Которский залив.

В этом году отмечаем повышенный спрос на отели среднего класса и бюджетные объекты размещения, а в 2025 отчетливо видели тенденцию к выбору дорогих отелей. Скорее всего, это связано с более доступной перевозкой: есть рейсы с удобными стыковками и хорошими тарифами через Стамбул, Ереван, Белград и Баку. Цены выросли в среднем на 3-4%», – рассказала она.

Средний чек поездки сейчас составляет 219 тыс. рублей против 278 тыс. в прошлом году. Порядка 90% бронирований включают только проживание. На Будванскую ривьеру приходится 78% от общего числа заявок, остальная доля распределяется между курортами Бечичи, Будва, Петровац и Боко-Которская ривьера. Средняя глубина продаж составляет 124 дня, больше всего заявок приходится на июнь – 42%, на семьи с детьми – 21%.

Как отметила заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева, Черногории сейчас продается на 22% лучше, чем в прошлом году. Глубина бронирований достигает сентября, запрашивают поездки на 7-12 ночей. Блочная перевозка туроператора стартует с июня трижды в неделю, в этом году количество представленных в онлайне городов вылета увеличено: к Москве и Санкт-Петербургу добавились Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи.

До 70% бронирований идет на блоках, остальные – туры на GDS с вылетом из Москвы и регионов. В июле недельный тур на двоих обойдется в среднем в €2,5 тыс.

Директор по маркетингу компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова также упомянула хорошие продажи пока безвизовой Черногории: «На бархатный осенний сезон продажи чуть замедлены, так как страна объявила, что может ввести визы для россиян. В Европе Черногория пока остается самым доступным вариантом по стоимости и без сложностей оформления визы – тур на 12 дней сейчас можно приобрести от 113 тыс. без учета перелета».