Эксперты: На ближайшие майские праздники туристы сократят отдых

На состоявшейся в Москве пресс-конференции, посвященной особенностям отдыха россиян в период майских праздников 2026 года, спикерами были названы самые дорогие и самые бюджетные направления поездок на майские праздники, - сообщает наш специальный корреспондент.

В мае 2026 года россиян ждут два блока майских праздников: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, каждый по три дня подряд. Такое расписание связано с переносом выходных и уже утвержденным производственным календарём на месяц. Всего в мае 31 календарный день, из них 19 рабочих и 12 выходных и праздничных, включая удлинённые периоды к 1 и 9 Мая. Между двумя периодами праздников сохраняется полноценная рабочая неделя с 4 по 8 мая, при этом 8 е число будет сокращённым днём.

В итоге, для туристов и туроператоров - это один из самых «рваных» месяцев года, с чередованием обычных и укороченных недель. И вопрос — как выгоднее планировать отпуск, - актуален, как никогда.

По словам эксперта Российского союза туриндустрии, директора по направлению «Россия» туроператора «Спектрум» Елены Седовой, самым доступным направлением для путешествий по России на майские праздники стал Краснодарский край, а вот самой затратной окажется поездка на Камчатку.

По словам эксперта, « Майские праздники традиционно являются самым активным периодом для туристических поездок. Форматы и направления зависят от многих факторов.

В этом году для многих путешественников ключевым фактором стала как раз продолжительность отдыха. Текущий сезон отличается тем, что меньше людей стали брать отгулы между майскими праздниками, чтобы сделать их полноценным отпуском. В связи с этим планируется больше краткосрочных поездок. В итоге, среди самых популярных направлений остались традиционные, неизменные в последние несколько лет, направления: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и его пригороды, Сочи и Краснодарский край, а также Кавказские Минеральные Воды.

На майские праздники 2026 г. также заметнее всего вырос интерес к Кисловодску, Зеленоградску, Светлогорску, Смоленску и Ярославлю – доля бронирований проживания по этим направлениям выросла на 80–90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Наиболее бюджетное направление - Краснодарский край (от 20 тысяч рублей на человека) и в Калининград (от 30 тысяч рублей).

А вот самым дорогим - цена здесь может доходить до 480 тысяч на человека – стали туры на Камчатку. На такие направления отмечается отложенный спрос. В целом средний чек короткой майской поездки составляет 45-85 тысяч на человека, на три-пять дней, с перелетом и проживанием».

Член комитета по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии Валерий Бритаус рассказал, что в этом сезоне отмечается рост спроса на майские туры за рубеж.

«Сейчас Россию выбирают только 39 процентов путешественников. Остальные предпочитают международное направление, - прокомментировал он. - Если еще в прошлом году Россия в общей доле опережала по количеству бронирований зарубежные направления, то в этом году, как минимум в приключенческом сегменте, произошел абсолютный разворот. Под приключенческим туризмом подразумеваются все виды активного отдыха.

Это не обязательно экстремальные поездки, это любые путешествия, подразумевающие физическую активность, получение новых ярких ощущений и исследование чего-то неизведанного».

Лидером в приключенческом направлении среди зарубежных стран стал Узбекистан. Также в тройке - безвизовые Турция и Китай.

Спикер добавил, что в целом вся Азия стала более востребованной. Заметно выросла в запросах Япония и Южная Корея.

